Kesk-Aasia pärl Usbekistan

Raivo Haab, Germalo Reisid



Kunagine kauge vennasvabariik, mis oli peamiselt tuntud oma puuvillapõldude, tübeteikade, pilafipadade ja muidugi maailma ilusaimate keskaegsete linnade poolest, on teinud läbi suuri muutusi.

Germalo Reiside Usbekistani reisil tutvume kõigepealt pealinna Taškendiga, mis on oma 4 miljoni elanikuga kogu Kesk-Aasia suurim linn. Pea kõik Usbekistani vanad linnad asuvad kuulsal Siiditeel, mida mööda üle tuhande aasta kaubad ja teadmised Hiina ja Euroopa vahel liikusid. Suured iseseisvuse ja Timuri väljakud, Kukeldashi medrese ja Kaffal Shashi mausoleum. Medrese Mui Mubarak, kus hoitakse vanimat säilinud koraani, mis pärineb tõenäoliselt 7. sajandist. Usbekistani suurimaid mošeesid Juma mošee (15.–19. saj). Tõelist orientaalset elamust pakub Chorsu – vanalinna südames asuv kirev turg. Peale selle on kogemist väärt ka Khast Imami tänav ja sealsed meeleolud ning Alisher Navoii nimelise teatri väljak.

Reis jätkub pärast lendu ühes kauneimas vanas linnas – Hiivas, mida võib pidada tõeliseks muuseumlinnaks. See on pea ainus imehästi terviklikult säilinud linn Kesk-Aasias ja on kantud ka UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja.

Kuna Hiiva khaaniriik eksisteeris kuni 1920. aastani ning seal ehitati palju veel 19. sajandil, annab renoveeritud vanalinn hea pildi sellest, millised Kesk-Aasia keskaegsed linnad välja nägid. Tutvume võimsate müüride taga asuva Itšan-Qala kompleksiga ja khaanilossiga Kunya-Ark, mis moodustab omapärase suletud tsitadelli Hiiva vanalinnas. Khaanilossi katuselt avaneb kaunis vaade kogu vanalinnale. Seejärel näeme kuulsat lühikest minaretti, millest pidi omal ajal tulema Kesk-Aasia kõrgeim, kuid mille ehitustööd jäid pooleli. Minareti kõrval asub Muhammad Amin Khani medrese – suurim medrese kogu Kesk-Aasias. Hiiva oligi tuntud medresede kontsentratsiooni poolest. 20. sajandi algul oli linna territooriumil 65 töötavat medreset, mis moodustavadki suure osa säilinud ehitistest ning millest paljud on tänapäeval muudetud hotellideks, restoranideks või muuseumiteks. Hiiva vanim mošee on 220 puidust sambaga Juma mošee, mille vanim sammas pärineb 10. sajandist. Hiiva on tuntud oma särtsakate rahvatantsude poolest, kantakse tübeteikadega võrdselt karakullmütse ja papaahasid ning muidugi on võimalik saada ka omamoodi kulinaarseid kogemusi.

Hiivast sõidame Buhhaarasse mööda Amudarja jõekallast, mis on piirijõgi Turkmeeniaga. Iidne Buhhaara, mille nimetus on pärit aegadest, kui Kesk-Aasias valitses budism, on läbi aegade olnud üks Kesk-Aasia tähtsamaid linnu. Buhhaara linna asutamisajaks peetakse 6. saj eKr ja see on olnud tähtsamaid Pärsia tsivilisatsiooni keskusi ning ülioluline linn muistsel Siiditeel.

Pärsia kultuuri üks suurkujusid Ibn Sīnā (Avicenna) on sündinud Buhhaara lähistel ja üks keskaja suurimaid poeete Rudaki tegutses samuti selles linnas. Siin on ka 9.–10. saj ehitatud Samaniidide mausoleum – vanim Kesk-Aasia tellisrajatis ning üks vanimatest mausoleumidest kogu Kesk-Aasias. Samuti Ark – Buhhaara emiiride kindlusloss ja Buhhaara riigi keskus, kuulsad vaibapoed ning Kaljani minarett – üks Buhhaara võimsuse sümboleid, mis isegi Tšingis-khaanile nii suurt muljet avaldas, et ta selle püsti jättis. Siiditeel asunud linna ilmestavad erinevad kuplitega kaetud turud. Siinse Ulugbeki medrese ehitas Timuri pojapoeg Ulugbek. Magok-i-Attari mošee on ilmselt vanim mošee kogu Kesk-Aasias. Märkimist väärib ka Nadir Divanbegi medrese oma imeliste lindudega fassaadil. Peale selle on Buhhaara koht, kust pärinevad mitmed kuulsad pilafiretseptid. Saame näha ja ka maitsta seda, kui oluline on see, millises vahekorras lisatakse õli ning kas rooga valmistatakse punase või kollase porgandiga.

Sõidame Kasahstani piiri lähedal asuva Aydarkuli järve äärde, mis tekkis alles 50 aastat tagasi, kui Sõrdarja jõe vesi tammi purunedes kõrbelohku voolas. Praegu tuleb ligi 100 km pikkusest järvest suur osa Usbeki kalatoodangust ning populaarsust võidab see ka suplus- ja puhkekohana. Ööbime siinsamas kõrvalasuvas kõrbes ehtsates jurtades ja saame osa nomaadide kultuurist.

Edasi ootab meid Samarkand. Samarkandi nimi on ilmselt Kesk-Aasia linnadest kõige tuntum. Olles Rooma linna kaasaegne, tähistas Samarkand hiljaaegu 2750. sünnipäeva. Rikas ja kaunis oli see alati olnud, aga linna hiilgehetk saabus siis, kui Timur selle oma impeeriumi pealinnaks valis. Julma vallutajana tuntud Timur oli suur kunstide austaja. Üle kogu impeeriumi, Pärsiast ja Kaukaasiast, Hiinast ja Indiast toodi kokku parimad arhitektid, müürsepad, puidunikerdajad, kalligraafid ja teised meistrid, et Samarkand säraks kaunimana kui ükski teine linn. Siin asub ka tema enda ja tema poegade hiigelmausoleum Gur Emir.

Registani väljak on linna süda. Siinsed ülipeente mustritega medresede fassaadid on olnud kättesaamatuks eeskujuks paljudele hilisematele ehitistele. Siin on ka Timuri lemmiknaise Bibi Khanumi mošee hiigelmüürid. See oli kunagi maailma suurim palvetamiskoht. Näha saab Shakhi Zinda kümnetest ülikute mausoleumidest moodustunud omaette linnaosa, Ulugbeki observatooriumi jpm. Samarkandis on säilinud ka paljud käsitööoskused, näiteks käsitsi mooruspuust paberi valmistamine.

Muidugi on taas eriline ka turg. Samarkandi Siyobi basaar on üks Kesk-Aasia suurimaid. Siin saab nautida kaubaküllust ja lõhnasid või teetassi taga habemike aksakallidega juttu puhuda. See ei ole keeruline, sest inimesed on siin lihtsad ja sõbralikud, aga samas väga uudishimulikud, tullakse uurima, kust pärit oleme ja jutustatakse oma elust. Vene keeles saab kõik räägitud, nooremad oskavad ka inglise keelt. Samarkandist Taškenti tagasi viib meid moodne ja mugav kiirrong.

Usbekistani jääb peale tipptasemel toiduelamuste kindlasti meenutama ka kõrbe kohal särav pilvitu taevas, laisalt voolavad suured jõed, lõputud puuvillapõllud, mesimagusad melonid, türkiissinised kuplid ja eelkõige usbekid ise – oma eheda, siira ja sõbraliku olemisega. Seda kinnitab ka see, et World Happiness Report’i järgi oli aastal 2016 just Usbekistan kõige õnnelikum endine liiduvabariik.

Germalo Reiside Usbekistani reisid leiate siit.