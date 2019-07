10 elupäästvat abilist, mis lastega reisides alati kaasa võtta

Lastega reisimine on lõbus ja nauditav, kui selleks on tehtud korrektsed ja igat elujuhtumit puudutavad ettevalmistused.

Kes on kordki väikeste lastega kodust eemal viibinud, teab hästi, kui suureks väljakutseks reis võib kujuneda. Jonni, väsimust ja enamikku teisi probleeme saab aga ennetada, kui kogu kaasavõetav kraam on korralikult läbi mõeldud.

Reisibüroo Go Travel konsultandid panid kirja enda soovitused: millised on need „elupäästvad“ vidinad, ilma milleta nemad lastega ei reisi? Loe edasi ja saad teada!

1. Tahvelarvuti või mobiiltelefon + akupank

Isegi kui lastel on tavaelus nutikeeld või nutiaeg piiratud, siis lennukis või pikemal autosõidul on mõistlik teha erand. Tahvelarvuti on pika istumise korral asendamatu. Tõmba sinna valmis multikad, mida lapsed veel näinud ei ole, ja igaks juhuks ka paar vana lemmikut. Kindlasti võta kaasa akupank, et meelelahutus keset lendu patarei tühjenemise pärast otsa ei saaks.

2. Mängud

Kui sõidud on sõidetud, võiks lastelt ekraanid siiski eest võtta – väike nutivõõrutus ei tee kellelegi paha. Alternatiivseks meelelahutuseks sobivad hästi lõikamis-, kleepimis- ja värviraamatud ning pinalitäis pliiatseid. Pakk õhupalle päästab nii mõnegi lõunatunni (näiteks kui hotelli veekeskus on lõuna ajal suletud ja lastel on oi-oi-oi kui igav). Tegevust pakub ka Tamagoshi, keda peab söötma ja kellega tuleb mängida (AliExpressist saab neid tellida hinnaga alla 2 eurot tükk).

Hea mõte on teha enne reisi tiir raamatupoes, kust leiab arendavaid ja põnevaid mängusid. Go Traveli lemmikud on näiteks lauamäng Dobble ning kaardimängud (näiteks „Mida sa teeksid, kui…“ ja „Ütle nüüd“). Need ei võta pagasis palju ruumi ning on head ka rannas või hotellitoas mängimiseks.

3. Nokamüts

Unustage mood korraks ära – nokats on hädavajalik, et nina, nägu ja kõrvad päikese käes ära ei kõrbeks. Pisemate laste puhul on eriti mugav, kui nokatsil on ka „krae“, mis katab kaela ja õlad. Eesti beebid on väga õrna nahaga, juba veerand tunniga võib lapse ära põletada. Aitab ka korralik päikesekreem, mille kaitsefaktor on vähemalt 30, aga kindlam on kaela- ja kõrvakaitsega müts ning pikkade varrukatega õhuke särgike.

Kui reisite päris pisikese lapsega, võib kaaluda ka moodsa UV-kaitsega ujumisriietuse ostu, see säästab tundlikku nahka kreemikeemiast. Kaval vidin rannapäevade veetmiseks on UV-kaitsega rannatelk. Pakitult võtab see vaid 60 x 2 cm ruumi, kuid muudab rannas lõunatunni veetmise oluliselt lihtsamaks.

Peale selle võiks kaasas olla ka päevitusjärgne kreem, soovitatavalt võimalikult puhta aaloega. Esiteks kulub see ära vanematele, kes ise kaitsekreemiga ehk nii hoolikad ei ole, aga tihtilugu selgub õhtul ka lapse puhul, et kuigi enda arvates kreemitasid ta korralikult sisse, jäi kõrva tagant ikka tegemata ...

4. Randmepael või kleeps vanema telefoninumbriga

Rahvarohketes kohtades või ka näiteks rannas, kus laps võib mänguhoogu sattuda ja veidi eemale ekselda, kinnita ta randme ümber pael, kuhu kirjutad markeriga enda telefoninumbri. Ära unusta lisada rahvusvahelist suunakoodi! Ja lisa ka ingliskeelne selgitus lapse nime ja enda kontakti kohta. Õpeta lapsele, et kui peaks juhtuma, et ta ei leia sind üles, tuleb abi küsides seda randmepaela või silti näidata.

Lisaturvalisuse huvides võid lapsele reisi ajaks anda ka mobiiltelefoni, millele on laetud äpp Family Locator. Selle abil on sul alati teada, kus sinu laps hetkel füüsiliselt asub. Saadaval on ka GPS-jälitusseadmeid, mis telefoni ei vaja – saad lihtsalt lapse riietele anduri kinnitada ning enda nutitelefonist tema asukohta jälgida.

5. Kaelapadi ja/või kaisukas + suur õhuke sall

Universaalne vidin, mis laseb lapsel lennukis paremini magada, aitab vankris tukastada, sobib rannatelgis pea alla võtmiseks ning üleüldse kaisukaks ja lohutuseks, kui nukrus peale tuleb … Ühesõnaga igati hea abiline. Salli on hea kasutada, kui ilm ootamatult jahedaks muutub, aga see sobib ka päikesevarjuks või uinaku korral tekiks.

6. Midagi söödavat

Alati pole kindel, kas laps võõrast toitu sööb või mitte. Seepärast võiks vanematel igaks juhuks alati kaasas olla pakk küpsistega, mõni toorbatoon, puuviljasmuuti või muu suupärane näks või jook, mis ei vaja säilitamiseks eritingimusi. Reis ei kulge alati plaanitult ning sel juhul olete ootamatu näljahäda puhul kaitstud.

Lennukisõiduks sobivad hästi näiteks vorstipulgad ning kartulivahvlid, mis ei määri ega pudise meeletult. Väga head on ka pulgakommid, sest need võtavad vähe ruumi, kustutavad esmase nälja ning aitavad lendudel tõusu ja maandumise ajal kõrvu lukust lahti hoida.

7. Niisked salvrätid ja käte desinfitseerija

Eelmise punkti jätkuks – iial ei tea, millal nälg peale tuleb. Seega võiksid olla igal hetkel valmis käsi puhastama, et pisikud mustade käte kaudu sinu või lapse suhu ei satuks. Ja seda, milliseid murjaneid sünnitab üks korralik šokolaadijäätis, ei pea vanematele ilmselt selgitama. Kui kodus võiks ühekordsetest abivahenditest loodushoidu silmas pidades kindlasti loobuda, siis reisil on niisked salvrätid kiireteks puhastustoiminguteks igati omal kohal.

8. Kokkupandav tõukeratas või jooksuratas

Eriti kui hotell ei asu otse rannas või plaanite osaleda mõnel ekskursioonil, kus peab jala käima, on nutikas kaasa võtta tõuke- või jooksuratas. See teeb lapse liikumise kiiremaks, pakub kõndimisele vaheldust ning lihtsustab pikemate vahemaade läbimist. Alternatiiv on kergkäru, mille võib kaasa võtta isegi siis, kui kodus seda enam ei vajata – reisil kipuvad lapsed uute emotsioonide mõjul kiiremini väsima ning ka päris suur laps on tänulik võimaluse üle vahepeal veidi jalga puhata.

9. Teine pere, kellel on lapsed

Üks täiskasvanutega kaasas olev laps nõuab reisi ajal tavaliselt topelttähelepanu. Seega kui vähegi võimalik, soovitame reisile kaasa võtta veel mõne teise pere, kel lapsed enam-vähem samaealised. Kas nad siis mängivad või kaklevad, aga vähemalt jagub neil omavahel tegevust ning vanemad saavad rohkem ka enda puhkuse nautimisele keskenduda.

10. Reisikindlustus

Lastega juhtub alatasa midagi. Loodetavasti ei reisi meist keegi enam ilma reisiapteegita, kus on esmavajalikud valuvaigistid, palavikualandajad ning sidemed-plaastrid, vajaduse korral ka allergiarohud jms. Absoluutselt kohustuslik on Euroopa piires kaasa võtta ka Euroopa ravikindlustuskaart, mis tagab arstiabi sihtriigi kodanikega võrdsetel alustel.

Kuid kindlasti tuleb silmas pidada, et see, mis on meie jaoks harjumuspäraselt haigekassa kaetud, ei ole paljudes riikides sugugi iseenesestmõistetav. Patsiendil tuleb ise maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite kulu, tõlkekulud jne), samuti ei kaeta riikidevahelise transpordi kulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Seepärast soovitame alati sõlmida ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuslepingu, ERITI veel siis, kui reisite koos lastaga.

Eraldi tähelepanu väärib lastega reisi planeerides ka reisitõrkekindlustus. Esiteks hüvitab see kohapealsetest tervisehädadest tingitud kulud, aga ka ära jäänud reisi kulud, kui laps ootamatult haigestub ja reisimine ei ole arsti hinnangul mõistlik.

NB! Ära paki kaasa mänguasju!

Esiteks võtavad need pagasis palju ruumi. Teiseks on tuttavad mänguasjad juba igavad ning nad veedavad enamiku reisi ajast hotellitoas või kohvris. Kolmandaks võivad mänguasjad katki minna ja neid pisaraid ei ole reisi ajal kindlasti vaja. Kui sul on rohkem kui üks laps, on garanteeritud ka kaklused mänguasjade üle – ja ka seda ei ole reisil vaja.

Nii et jäta mänguasjad parem maha. Las lapsed kasutavad loovust, et mängida kõige muu põnevaga, mida reisid pakuvad: merekarbid, kivikesed, lehed, kuivanud taimed jne. See arendab loovust ja pakub vaheldust ning peagi märkad, et lapsed oskavad vajaduse korral suurepäraselt endale ise tegevust leida, kui neile vaid selleks võimalus antakse.