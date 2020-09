Viis salajast paika Tais, mida turistid pole veel täielikult avastanud

Pärast kogu seda õudust aasta esimeses pooles igatseme vast kõik ühe päikeselise seikluse järele. Siiski on sündmused veel nii palju värsked, et tulevaseks puhkuseks reisisihtkohta valides soovime üha rohkem rõhku panna turvalisusele. Miks mitte sõita siis Taisse?

Tai, üks eestlaste seas armastatumaid sihtkohti, kelle meditsiinisüsteem hinnati möödunud aastal maailmas kuuendale kohale ja kus koroonaviirus väga suuri laastamistöid ei teinud, on astunud juba mitmeid otsustavaid samme, et nii pea, kui piirid jälle avatakse, Tais turiste tervitada. Selleks on loodud isegi projekt Amazing Thailand Safety and Health Administration – sertifitseerimissüsteem, mille eesmärk ongi valmistada Tai turismitööstus ette pandeemiast taastumiseks ja suurendada sellega usaldust turistide seas.

Reis sinna on hea idee seda enam, et Tai ei piirdu üksnes turistide tõmbenumbritega, kuhu kogu rahvas mööda maailma kokku tuleb. Üle riigi on peidus väga palju salajasi, veel avastamata pärle, kus ei pea turistide hordidega rinda pistma. Järgnevaist tutvustustest võivad ideid saada needki, kes juba kordi Taid külastanud.

Khanom

Tourism Authority of Thailand

Khanom on väike ja vaikne linnake Nakhon Si Thammarati provintsis, mis asub rohkem tuntud provintside Surat Thani, Krabi ja Trangi lähedal. See võluv alternatiivne puhkusepaik jääb eemale sagimist täis turismipiirkondadest ja selle pikk, Tai lahte ääristav rannajoon on täidetud suurte ning kaunite randede, rikkumata külluslikke metsade ja tähendusrikka kultuuripärandiga. Khanomi võikski kirjeldada kui pea täiuslikku rannapuhkuse sihtkohta, peidetud paradiisi, mis on eemal ööelust ja ostlemisest. Reis sinna poleks täielik, kui see ei sisaldaks paadireisi kohaliku paadimehega. Khanomi saarte vahel ringi sõites ei pea te rahvamassidega võitlema. Kui õnn teile naeratab, võite ranniku ääres silmata ka roosasid delfiine. Matkake ka Khao Luangi rahvuspargis, mis on kuulus oma arvukate koskede poolest, ja imetlege hingematvat vaadet Krung Chingi kose juures. Õppige tundma budismi ajalugu ja kultuuripärandit. Külastage Wat Phra Mahathati templit, mis on üks vanimaid ja tähtsamaid templeid Tais.

Trang

Tourism Authority of Thailand

Juhul kui küsiksite reisisoovitusi Tai kohalikelt, soovitaksid nad teil minna tõenäoliselt just Trangi. See, turistide seas vähem tuntud linn võlub oma rahulike randade, sädeleva sinise mere ja lummava veealuse maailmaga. Kuigi Trangi vanalinn ei pruugi olla esmapilgul nii värvikas kui Phuket, ei ole jalutuskäik seal kindlasti pettumus – vastupidi, mõnus retroatmosfäär haarab vaikselt endasse. Pärast väsitavat jalutuskäiku on rangelt soovituslik otsida kehakosutust kohalikust köögist. Nimelt on Trang tuntud tõelise gastronoomiasihtkohana. Üks kuulsamaid on sealkandis Trangi stiilis röstitud sealiha, mis on ühtaegu krõbe, mahlane ja õrn. Külastage kindlasti ka Koh Kradani saart, mida on peetud mitte ainult linna, vaid koguni Tai parimaks saareks. On päris tõenäoline, et võite sealses kristallselges merevees saada kirja oma elu parima snorgeldamiskogemuse. Rääkides unustamatutest kogemustest – sealsamas saare vetes on aset leidnud maailmakuulus veealune pulm, mis jõudnud isegi Guinnessi rekordite raamatusse kui suurim veealune pulmapidu maailmas.

Chumphon

Tourism Authority of Thailand

Enamik reisiselle kasutab Chumphoni lihtsalt sõlmpunktina, kuid tegelikult väärib linnake – Chumphon tähendab muuseas tõlkes "palju õnnistusi" – kindlasti pikemat külastust. Pole kahtlust, et linnale antud nimi õigustab end igati! Emake loodus on õnnistanud piirkonda nii troopiliste vihmametsade, kanjonite, koobaste, templite kui ka unustamatute vaadetega. Rohkem kui 200 kilomeetri pikkusele rannajoonele jääb palju rikkumata randu, mis teeb Chumphonist ideaalse sihtkoha kõigile neile, kes naudivad puhkust keset vaikset, rikkumata loodust. Siiski leiavad Chumphonist hulganisti aktiivseid tegevusi ka seiklejahinged – sukeldumine, snorgeldamine ja rafting on ainult mõned neist. Kui plaanite Chumphonit külastada, ärge jätke kindlasti proovimata Kanom Chini riisinuudleid vürtsika karriga. Samuti peaks kalanduskeskusena tuntud Chumphoni külastuse juurde kindlasti käima värsked mereannid.

Trat

Tourism Authority of Thailand

Trat on Tai kõige idapoolsem provints, mis asub Bangkokist umbes 315 kilomeetri kaugusel. Seda on õnnistatud rohkem kui 50 saarega, mis võluvad oma pikkade valgete liivarandade ja korallriffidega ning pakuvad mitmeid rahulikke varjupaiku ranna- ja loodusesõpradele. Kolm kõige populaarsemat saart on Koh Chang, Koh Kood ja Koh Mak, kus saate nautida mitte ainult merd, liiva ja päikest, vaid ka rikkalikku mereelu, rohelust ning kohalikku eluolu. Kui neist esimene, Tai suuruselt teine saar Koh Chang on turistide seas väga armastatud, siis Koh Mak on siiani veel võrdlemisi mõnus rahuoaas, mis mõeldud pigem lõõgastuse otsijale. Pole ei veesuuski ega lärmakaid baare. Piisab imekaunist loodusest, mis sobib suurepäraselt ka matkamiseks. Omaette vaatamisväärsus on Koh Maki saarest kõigest ühe kilomeetri kaugusele jääv saar Koh Kradad, mida võiks sama hästi pidada ka looduspargiks, sest seal elab tuhandeid põtru. Just seepärast kutsutakse seda rahvasuus sageli ka Tai lahe safariks.

Lampang

Tourism Authority of Thailand

Kui otsite mõnusat peatuspaika Põhja-Tais, kuid suuri rahvamasse ei armasta, on Lampang just see õige sihtkoht. Väike, rahulik, kaunite templite ja kuumaveeallikate rikas linn asub Chiang Maist ainult tunnise autosõidu kaugusel. Selles pisikeses hobuvankrite poolest tuntud linnas on parim viis vaatamisväärsustega tutvumiseks mõistagi kondimootor. Kui juba aga Lampangis olete, sõitke kindlasti linnast 75 kilomeetri kaugusel asuvasse Chae Soni rahvusparki. Ei ole midagi mõnusamat kui pärast kuudepikkust töötamist Chae Soni kuumaveeallikas lihaseid lõdvestada. Hiljem saate end jahutada sealsamas lühikese jalutuskäigu kaugusel asuva kuueastmelise Chae Soni joa ääres. Veel külastage Tai üht unikaalseimat templit, Wat Chalermprakiati, mida rahvasuus kutsutakse ka imedemaaks. Sealne retk on taevalik elamus nii vaimulikele budistidele kui ka loodusesõpradele. Maagilisust lisavad kaljude tippu ehitatud väikesed valged stuupad, mis taevalaotust ehivad. Templi enda juurde viib 300-astmeline trepp, mis lookleb läbi rohelise metsa – elamus just nagu filmist. Tippu jõudnud, on aeg imetleda nii inimese pingutusi kui ka looduse ilu.

Kohtumiseni Tais!