VIDEO | Tallinnast on saanud kummituslinn — vaata nukralt lummavaid kaadreid inimtühjast vanalinnast

Reisijuht.ee RUS

Foto: Kuvatõmmis

Kuigi väljas on ilusad kevadilmad, vaatavad videoklipist vastu nukralt tühjad tänavad - ka hotellide, poodide ja muidu vigaste restoranide ees on aeg justkui seisma jäänud. Raekoja plats ei ole vist iialgi olnud nii tühi kui praegu. Oleme edasi tublid ja püsime praegu kõik ilusti kodus, et saaksime võimalikult kiiresti taas oma argitegevuste juurde naasta! Vaata lummavaid kaadreid allolevast videost!