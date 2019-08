VIDEO | Kas vanasti oli tõesti muru rohelisem? 15. nostalgiapäevad Haapsalus

6.–8. septembrini peetakse Haapsalus nostalgiapäevade 15 aasta juubelit. Temaatiliselt peegeldavad nostalgiapäevad kõige rohkem 80ndate ning 90ndate aastate elu ja olu Eesti eri paigus.

Traditsiooniliselt avatakse nostalgiapäevad Haapsalus SEE teatri hoovis reede õhtul, misjärel toimub öösõit ehk Haapsalu ajalooliste paikade külastamine. Suure hoo saavad nostalgiapäevad aga sisse laupäevalõunase endisaegsete sõidukite uhke paraadiga, mis kulgeb kaubamaja ristmiku juurest lossihoovini. Paraadile koguneb tuhandeid pealtvaatajaid ning läbi aastate on sellel osalenud sadu nõukogudeaegseid autosid, võrre, motikaid, kastikaid, jalgrattaid ja palju muid retrohõngulisi sõidukeid. Siinkohal üleskutse kõikidele nõukogudeaegsete sõidukite omanikele – tulge esitlege oma automobiili ja lõbutsege nostalgilises atmosfääris. Eraldi registreerida pole tarvis.

Cristo Pihlamäe



Pärast paraadi toimub lossihoovis ja parklas ka vanavaratäika, autode vigursõit ning palju erinevaid esinemisi. Õhtu kulminatsioon on oma loomult tõeline ajarännak eestimaalaste südametesse, sest esitlusele tuleb „Reisile sinuga” eriepisood, mida juhib Maire Aunaste isiklikult. Kohal on loomulikult ka Elmari raadiohääl Lauri Hermann, kes paneb koos ansambliga Regatt Haapsalu endises kinomajas ehk VanaKinos käima suurejoonelise nostalgiadisko, mis on läbi aastate meeletult populaarseks kasvanud. Tegemist on ehedaima nõukogudeaegse diskoga nii muusika kui ka külaliste riietumisstiili ja ülemeelikuse poolest.

Nostalgiapäevasid väisab rahvas ka naaberriikidest, eriti Lätist ja Leedust, kuid ka Soomest ja mujalt.

