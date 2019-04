Veeda tervisepuhkus spaas ja avasta Eestimaad

Kes ei vajaks väikest kevadist lõõgastust, mille tagab spaakülastus. Ühtlasi on kodukohast eemal asuv spaa hea võimalus avastada kevadist Eestimaad. Pärnu, Tartu, Kuressaare, Rakvere, Haabneeme – valik on sinu.

ESTONIA Resort Hotel & Spa

ESTONIA Resort Hotel & Spa**** ootab külalisi kaunis Pärnu rannapiirkonnas oma tuntud headuses. Seal saab igaüks aja maha võtta ning nautida mõnusaid hoolitsusi, maitsvat toitu ja saunarituaale, mis kõik on inspireeritud puhtast Eestimaa loodusest.

Puhkajate päralt on valgusküllane ja soe keskus SPA & SAUN, kus on kaheksa erinevat saunavõimalust ning Baltikumis ja Skandinaavias unikaalne Surnumere bassein, mille 33% soolasisaldusega veel on liigese- ja nahahaigusi raviv toime.

Meie ACTIVESPA on mõeldud inimestele, kes väärtustavad aktiivset ja tervislikku eluviisi. Siin toimuvad jooga- ja rühmatunnid ning avatud on jõusaal.

Spaahoolitsuste menüü on pikk ja rikkalik. Seal leidub hoolitsusi kõige nõudlikumalegi maitsele. Populaarsematena võiks välja tuua ehedalt eestimaised kasepunga- ja hobukastani-tšillipiprahoolitsused. Hinnatakse ka klassikalist massaaži ning idamaiseid Sundari hoolitsusi.

Kuurorthotelli 106 kõigi mugavustega tuba on nelja tärni väärilised. Hotelli à la carte-restoranis NOOT pakutakse moodsa Eesti köögi parimaid maitseid.

Enam kui 300 inimest mahutav moodne konverentsikeskus pakub head võimalust rutiini murda ja ühendada töö puhkusega.

Majutuse hind sisaldab rikkaliku buffet-hommikusööki ja keskuse SPA & SAUN piiramatu ajaga külastust. Parimaid pakkumisi vaata ESTONIA Resort Hotel & Spa kodulehelt.

V spaahotell

V Spaahotell ja Konverentsikeskus**** – see on troopiline puhkus Tartu südames! Nelja tärniga pärjatud V spaa- ja konverentsihotellis ootavad külastajaid suurepärane majutus, Baltimaade üks suuremaid spaakomplekse, Tartu parim restoran Joyce, Pariisi-hõnguline kohvik V Cafe ning tipptasemel tehnikaga konverentsikeskus.

Hotelli 86 neljatärnise numbritoa hulgas on parimaid puhkusvõimalusi pakkuvad ruumikad superior- ja mullivanniga deluxe-toad ning ka kaks luksuslikku sviiti. Koduse hubasuse loovad põrandaid katvad pehmed villavaibad, kuid valida saab ka allergiavaba toa parketiga.

Maailma köökidest näpatud parimaid maitseelamusi pakub Tartu parimaks restoraniks hinnatud hotelli restoran Joyce. Joyce pakub Michelini klassi maitseelamusi, tehes seda vabas õhkkonnas ja kohalikust puhtast toorainest. Alates sellest nädalast, 15. aprillist, on võimalik nautida Joyce’is uut ja hõrku kevad-suvist menüüd!

Justkui kirsiks tordil on keskuse katusekorrusel asuv ainulaadne klaaskatusega spaakeskus koos basseinide, saunade ja hoolitsusruumidega. V spaahotellis on 13 erineva niiskussisalduse ja temperatuuriga sauna, varieerudes nullilähedastest kraadidest jääsaunas kuni saja kaardini leilisaunas. V Spa viis erinevat saunarituaali pakuvad võimalust lõõgastuda ning kogeda saunakultuuri enneolematul moel.

V Spa vee- ja saunamaailmas ootab sind 11 erinevat basseini ja mullivanni, aurusaun, aroomisaun, Türgi aurusaun, leilisaun, Vene banja, kadakasaun, meesaun, jääsaun ning aurusaun. Spaakeskuse muudab eriliseks soolamaailm koos soolabasseini ja -saunadega. Muidugi ei puudu ka mullivannid, Jaapani bassein, lastebasseinid ja atraktsioonid ning suur massaažijugade ja ringvooluga lõõgastusbassein.

Spaahoolitsuste osakonnas on kümme tuba, mis on sisustatud mugava mööbli ja moodsa tehnikaga. Hoolitsuste tegemisel kasutatakse ainult eksklusiivseid kosmeetikabrände.

Spaakeskusesse saavad hotellikülalised liikuda mugavalt otse tubadest. Avar, aga samas hubane klaaskatusega vee- ja lõõgastusmaailm asub hotelli neljandal korrusel.

Vaata lähemalt V Spa hotelli kodulehelt või restorani Joyce kodulehelt.

Johan Spa Hotell

Johan Spa Hotell on kõige uuem spaahotell Kuressaares, mis on võitnud paljude külaliste südamed oma erakordse arhitektuuri, hubasuse, naturaalsuse, sõbraliku teeninduse ja privaatsusega. Hotell ja spaa on inspireeritud Saaremaa loodusest, pakkudes ehtsust ning ainulaadsust. Kuressaare vanalinnas asuvas Johan Spa Hotellis ootab teid 50 eriilmelist tuba, mille läbivateks sisekujunduslikeks elementideks on betoon ja naturaalne puit.

Saaremaa looduskaunitest kohtadest inspireeritud õdusas vee- ja saunakeskuses asuvad sisebassein, lastebassein, välisbassein, mullivann, külma vee basseinid, Soome saunad, sanaarium ja aurusaun. Veel leidub suures sisebasseinis palju erinevaid atraktsioone. Saunakeskuses sai uue ilme just 2018 aasta detsembris.

Tõelistele spaagurmaanidele pakutakse Johan Spa privaatses ilumaailmas aastatega väljatöötatud hoolitsusi, kasutades luksuslikku Prantsuse spaabrändi Sothys ja looduslähedast spaasarja Organique. Kõrgemal tasemel maitseelamusi pakub hotellis asuv restoran Pähkel. Pähkli looduslähedase ja tagasihoidliku koore sees on peidus maitsev hõrgutis, sellepärast sümboliseerib ta suurepäraselt restorani nii olemuse kui ka köögi mõtet.

Hotellis on ka mitmekülgsed võimalused seminaride ja firmaürituste läbiviimiseks, eriti populaarseks on kujunenud koosolekuruum koos katuseterrassiga, kus silm puhkab kauni vaatega vanalinnale.

Õdusateks koosviibimisteks on spaakompleksis külastajatele mõeldud lounge-sohvabaar, kus saab nautida erinevaid kokteile ning panna oma oskused ja õnn proovile piljardilaua taga. Kirsiks tordil on hotelli viimasel korrusel asuv privaatsaun, mis on ühendatud katuseterrassil paikneva mullivanniga. Sealt avanev vaade Kuressaare vanalinnale on elamus omaette.

Uuri lisa www.johan.ee













AQVA Hotel & Spa

AQVA Hotel & Spa Rakveres on üheks kevadiseks puhkuseks suurepärane koht.

120 toaga hotellis on võimalik valida ööbimiseks lisaks stiilse sisekujundusega standardtoale, näiteks natuke avaram, rõduga XL tuba või lausa grandioosne ja luksuslik Caesari sviit.

AQVA saunakeskuses ootavad sind kaheksa erinevat sauna: aurusaun, soola-aurusaun, infrapunasaun, sanaarium, erinevad leilisaunad ning mõnusa aroomi ja mõõduka temperatuuriga kadakasaun, kus on väga hea lõõgastuda ja kehasse sooja koguda. Hotellis peatuvad külalised saavad kasutada vee-ja saunakeskuse mõnusid piiramatult.

Atraktsiooniderikkas veekeskuses leidub tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Siin on mitmeid erinevad basseine: koskedega lainebassein, vastuvoolu ujumisrada, mitmete koskede ja veealuste massaaživõimalustega lõbubassein, aastaringselt avatud välibassein, 25-meetrine kuue rajaga sportbassein, valgusefektidega liutoru, kaks lastebasseini (35 cm ja 90 cm sügavusega) ja mullivannid.

Spaakeskuse laiast valikust leiab üle 60 hoolitsuse alates küünehoolitsustest lõõgastavate ja eksootiliste massaažide ja spaarituaalideni välja. Üheks populaarsemaks on virgutav Shanghai massaaž.

AQVA spaas on kaks toidukohta: lilledest ja maailmaköökidest inspireeritud à la carte restoran Fiore on tõeline paradiis toidunautlejaile, mille hitid on kindlasti valge suhkruta magustoidud. Sohvabaar Fresco paistab silma modernse disaini ja laia menüüvalikuga, kus ei puudu ka põnevad alkoholivabad kokteilid ning sushi.

Kui järjest soojemalt paistvad päikesekiired ei ole suutnud talvist külma sinu seest veel peletada, siis lõõgastav puhkus AQVAs teeb seda kindlasti.

Naudi päevast lühipuhkust vee-ja saunakeskuses ning spaas päevapaketiga või pikemat lõõgastust, broneerides endale mõne AQVA majutuspakettidest.

Nädalasiseseks puhkuseks on hea valik AQVA uus “Kevadpakett” ning ühe lõõgastava nädalavahetuse saab luksuslikult veeta nautides populaarset paketti “Aeg kahele” koos olulise inimesega.

Uuri kõige kohta täpsemalt: www.aqvahotels.ee







Lavendel Spa Hotel

Tallinna külje all Haabneemes asub lihtne, väike ja koduselt hubane Lavendel Spa Hotel. Aga väiksus pole mitte puudus, vaid hoopis eelis, mida rahulikku miljööd ja privaatsust nautivad kliendid oskavad hinnata. Hotell on kui peidetud paradiis otse Viimsi südames, pakkudes oma külalistele lõõgastavaid hetki, suurepärast sööki ja meeldivat teenindust.

Hubane ja privaatne Lavendli sauna- ja lõõgastuskeskus pakub erilisi ning lausa harukordseid spaakogemusi. Puhkuseoaasis on külastajate päralt neli erinevat sauna (soola-, auru-, suitsu- ja madala temperatuuriga lõõgastussaun) ning erinevad lõõgastavad basseinid ja vannid (Jaapani vann, mullivann, veekosk, massaažidüüsid, vastuvooluga kümblusbassein, külmaveetünn).

Ehtsat suitsusauna, mis on pärit Võrumaa metsade vahelt, ei kohta tänapäevastes spaades just tihti, kuid Lavendli sauna- ja lõõgastuskeskus on seesuguse kõigile spaakülastajatele avanud. Väärika ajalooga suitsusauna ligi saja-aastased suitsust läbiimbunud tahmased palgid, kivid ja pada tagavad kustutamatu elamuse. Saunaelamusele lisab värvi mõnus vihtlemine, mis Lavendli suitsuaunas on lahkelt lubatud, kuid spaades mitte just tavapärane tegevus.

Hotelli esimesel korrusel asub hubane kohvik, kus külastajatele serveeritakse buffet-hommikusööki. Argipäeviti kella 11–15 on kohvikus avatud koduselt mõnusate roogadega lõunasöögibistroo. Laste päralt on eraldi nende jaoks sisustatud meeleolukas ja hubane mängutuba.

Lavendel Spa Hotelli restoran LUU on avatud õhtuti ja pakub rikkalikku à la carte-menüüd. Valik on rohkem kui külluslik ning suupärast peaks leiduma igaühele. Suvekuudel on avatud väliterrassid.

Lavendel Spa ilukeskuse ahvatlevateks märksõnadeks on looduslikud hoolitsused: lõõgastavad kehahoolitsused aromaatsete palsamitega, mõnusad massaažid, rahustavad vanniprotseduurid, tõhusad ja nauditavad hooldused meestele, lisaks wellness-pediküür jms. Piparmünt, jasmiin, pärnaõis, rosmariin ja apelsin on ainult väike valik kõigest, mis meie hoolitsustes sisalduvad.

Ei ole vahet, kas soovid kiiret päevalõõgastust, pikemat minipuhkust või maitseelamust, Lavendel pakub kõike kolme kasvõi korraga. Lõõgastavate kohtumisteni!

Vaata lähemalt siit.