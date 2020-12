Tantsime rasked ajad eemale! Postita TikToki üks tore kaerajaan ja võida puhkus kuuele

Avaklipiks on moodne kaerajaan, millele on originaalmuusika kirjutanud Eesti tuntumaid muusikuid NOËP ja koreograafia loonud JJ-Street Tantsukool. Oodatud on panus kõigilt TikToki kontoga tantsufännidelt nii Eestis kui ka välismaal — tantsi Eesti tantsu oma kodukoha ilusas paigas, postita tants koos teemaviidetega #kaerajaaning ja #visitestonia ning võid võita puhkuse kuuele!

„TikToki igapäevased kasutajad on peamiselt noored, kes saavad hea võimaluse üllatada rahvusvahelist publikut ja väljendada uhkust oma kodukoha üle. Kutsume Eesti noori üles näitama eri paikades filmitud klippidega, kui ilus on meie maa ning kuidas hoida head tuju ka keerulistel aegadel,” ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. „Lisaks vastutustundlikkuse sõnum — paljudki tegevused on piiratud, kuid tantsimine teeb õnnelikuks ja õues tantsida saab igaüks! Ja loomulikult on see hea võimalus õppida tants selgeks ja tantsida seda ka jõuluvanale!“