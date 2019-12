Talv Gauja rahvuspargis: üheksa põnevat tegevust

Gauja rahvuspark on ideaalne koht puhkuse veetmiseks. Igal talvekuul jätkub tegevusi nii üksi reisijale kui ka neile, kes tulevad sõprade või lastega.

Võrgupark Zeit



Detsembris ja jaanuaris kerkivad jõeorgudes esile suurepärased vaated, mis suvekuudel jäävad lehtpuude varju. Jaanuar ja veebruar toovad aga lumised maastikud ja talispordivõimalused. Loe edasi ja kanna see sihtkoht kindlasti oma soovinimekirja!

1. Avastamist väärt matkarajad

Ligatne kaljud ja koopad





Gauja rahvuspargis on vähemalt 30 suurepärast matkarada, kus saab imetleda kauneid talviseid maastikuvaateid. Talvel on kivid ja kaljud näha oma täies hiilguses ning metsavaikus lummab. Vaata Gauja rahvuspargi marsruute ja järgi neid Enter Gauja mobiilirakenduses. Lae rakendus alla SIIT.

Jäine kosk Gauja rahvuspargis Foto autor Janis Zilvers

2. Punased kaljud ja Cēsise linn

See väga romantiline paik Cēsise linna lähedal on tuntud oma punase värvi ja allikate poolest. Punaste kaljude juurde viib kaunis matkarada. Kui sa oled Cēsisele juba nii lähedal, siis on ka linna külastamine lausa kohustuslik. Seal on kaunis vanalinn ja suurim keskaegne basiilika väljaspool Riiat.

3. Cecīļi loodusrada

Cecīļi loodusrada

See on väike jalgrada, mis viib Siguldast läbi metsa Cēsisesse. Rajal on väikesed jõed ja kaljud ning muud loodusobjektid, mida teel olles näha ja nautida. Lisateavet marsruudi kohta leiate SIIT.

4. Teekond, kus imetleda Gauja oru parimaid vaateid

Vaade Koiva jõele Sigulda lähedal

See traditsiooniline rada asub Gauja rahvuspargi südames ning sealt avanevad imelised vaated iidsele Gauja orule. Rada asub Sigulda lähedal ning pakub talvel rohkelt tegevusi, nagu mäesuusatamine, veepark ja peresõbralik bobisõit. Lisateavet marsruudi kohta leiate SIIT.

5. Saanisõit hobustega või kelgusõit haskidega

Dodkepu.lv haskid

Naudi sõitu hobu- või haskirakendiga läbi Gauja rahvuspargi metsiku lumise looduse. Saanisõidu saab soetada Gauja rahvuspargis mitmes kohas, muu hulgas Birini lossis. Haskirakendiga kelgusõite pakub koeraspordiklubi Dodkepu.lv, mis asub Āraiši arheoloogilise muuseum-pargi lähedal. Haskidega saab läbida raja, kus avastada mitmeid vaatamisväärseid paiku – näiteks Āraiši tuuleveskeid ja maalilisi maastikke.

6. Suusatamine

Suusatamine Ozolkalnsis

Gauja rahvuspargis on viis suusanõlva, mis sobivad ideaalselt nii kogenud suusatajale kui ka lastele ja neile, kes alles õpivad mäest laskuma. Reina trase on laste suusapark, aga Sigulda linnarada on kõige järsem ja kiirem rada. Kõigil suusamägedel tegutsevad sertifitseeritud instruktorid. Ka murdmaasuusatamine on populaarne – Gauja rahvuspargis on kolm valgustatud suusarada, kaks neist tehislumega, üks Cēsises ja teine Siguldas.

7. Külasta losse ja mõisaid

Ungurmuiža mõis

Kultuurihuvilistele pakuvad avastamisrõõmu Gauja rahvuspargi lossid ja mõisad. Aasta läbi on avatud muuseumid ja keskaegsed lossid, kus saab tutvuda keskaegse igapäevaelu kommetega. Kõige võimsamad on Sigulda ja Cēsise loss ning Turaida piiskopilinnus ja Āraiši järvelinnus. Mõisates saab külastada tipprestorane, imetleda kauneid jõulukuuski ja jalutada ümbruskonnas. Lisateave losside ja mõisate pakkumiste kohta leiate SIIT.

8. Avasta vilgas Valmiera linn ja õllepruulikoda

Valmiera on Gauja rahvuspargi suurim ja Eestile kõige lähemal asuv linn. Rikas kultuurielu, jalutamisvõimalused Koiva jõe lähistel, elav kesklinn ja Valmiermuiža käsitööõlletehas on põhjused, miks linna külastada. Valmiermuiža tallides saab proovida saanisõitu ning näha taluloomi.

Ponirakendiga saanisõit Valmiermuižas

Valmieras peab nägema Püha Siimoni kirikut

Kiriku keskaegne välimus on tänase päevani peaaegu täielikult säilinud. Seal on väärtuslikke kunstiteoseid, näiteks silmapaistvate linnaelanike hauakivid, Ladegasti orel ja mitu maali. Ajaloolises hoones toimuvad näitused, saab näha kirikukelli ja kellamehhanisme. Kirikutorni tipust näeb Valmiera maalilist maastikku, mille omamoodi peatänavaks on Koiva jõgi.

Valmiera linn

9. Parimad gurmeerestoranid

Gauja rahvuspark valiti 2017. aasta Euroopa gastronoomiapiirkonnaks. See tähendab, et seal on kõrgelt hinnatud restorane, mis pakuvad tippkokkade loodud maitsvaid roogi nii kohalikust kui ka rahvusvahelisest köögist. Külasta Gauja rahvusparki, võta infopunktist talviseid tegevusi tutvustav brošüür või lae see alla SIIT.

Uuri Gauja rahvuspargi seiklusvõimaluste kohta SIIT või lae alla Enter Gauja mobiilirakendus.

Materjal oli loodud Cluster Programmi projekti raames 3.2.1.1/16/A/009 “Gauja National Park Tourism Cluster teine faas"