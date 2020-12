Tais algab riigi taasavamine

Tai soovib teile sooja, külluslikku ja tervislikku puhkust!

Külm talv on käes ja kindlasti igatsete päikest ja sooja puhkust. Tahaks Taisse! Riik hakkab avanema ja on valmis teid taas tervitama, kui selleks valmis olete.

Tais hakatakse ettevaatlikult tegema esimesi samme riigi taasavamisel rahvusvahelistele külastajatele ja alustatakse turismisektori pikka taastamisprotsessi. Eesmärk on elavdada riigi turismitööstust, säilitades samas tõhusad COVID-19 ohjamis- ja ennetamismeetmed. Tai valitsus soovib tagada välisturistide ohutuse ja heaolu Tais viibimise ajal kõigi vajalike nõuete täitmise abil enne riiki sisenemist ning seal oleku ajal. Kõige tavalisem on maksimaalselt 60-päevane turismiviisa (TR) ja turismiviisat saavad taotleda kõik reisijad, olenemata sellest, kust tullakse. Rahvusvahelistele külastajatele pakutakse eri tüüpi viisasid. Spetsiaalne turismiviisa (STV) on mõeldud nendele väliskülalistele, kes soovivad riigis viibida pikka aega, kuni 90 päeva. Viisat saab kaks korda pikendada, mis tähendab, et turistidel on võimalik riigis viibida kuni üheksa kuud. Lisaks on Taisse oodatud ka O-A või O-X pikaajalise viisa või mitmekordse sisenemise loaga viisade omanikud.

Reisijad võivad taotleda ka kõiki muid viisasid. Tai rahvatervise ministeeriumi soovitusel antakse spetsiaalne turismiviisa (STV) ainult madala riskitasemega riikidest pärit reisijatele. Külastajad peavad rangelt järgima ka Tais kehtestatud COVID-19 ohjamismeetmeid ja nõustuma saabumisel jääma 15 päevaks karantiini sertifitseeritud hotelli või haiglasse, mis toimib karantiiniasutusena. Lisaks on kohustuslik vähemalt 100 000 USA dollari suuruse kattega ravikindlustuse olemasolu.

Täpsemat teavet ravikindlustuse kohta saab lugeda siit.

Palun taotlege viisat Tai saatkonnast Helsingis.

Lisateabe saamiseks Tais reisimise kohta külastage www.thecoloursofthailand.com.