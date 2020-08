Ka tuleviku osas ollakse esialgu ebakindlad ja 56% vastanutest tunnistas, et nad ei ole ülejäänud aastaks veel reisiplaane teinud. Siiski, on ka julgeid, sest 13% küsitluses osalenutest on juba jooksvaks aastaks reisi ära ostnud. Kümme kõige populaarsemat sihtkohta on siinkohal Kreeka, Türgi, Soome, Itaalia, Läti, Hispaania, Egiptus, UK, Gruusia ja Kanaarid.

Eeldusel, et viiruskriis saab läbi, plaanivad enamik küsitlusele vastanutest (59%) reisida sama palju kui seda sai tehtud 2019. aastal. 27% plaanivad seda teha rohkemgi ja 10% vähem.

Lugeja, kas ja kuhu sina lähiajal reisida plaanid?