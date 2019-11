Sügisel Pärnusse? Selleks on veelgi enam põhjusi kui spaad ja Steffani

Spaahotellid, mida on sellest suvest alates Pärnus koguni üheksa, tasub üksteise järel ära proovida. Näiteks lastega peredele on Tervise Paradiisi veeparki lisandunud läbi õue kulgev toru. Avastama ootab värskelt avatud spaahotell Wasa Resort ning ajaloolist hõngu pakub Hedon. Saunu on eri spaahotellides kokku ligi 40. Kes publikurohkust ei pelga, võib oodata spaanädala eripakkumisi veebruaris.

Spaast välja jalutades ja piirkonnas laiemalt ringi vaadates tasub erilisemate paikade seas nautida näiteks Riisa matkarada Soomaal, kus on nii lapsevankri kui ka ratastooliga läbitav laudtee. Samuti Liblikamaja, kus saab ringi lendavaid liblikaid oma silmaga lähedalt näha. Pärnumaast on kujunenud ka Eesti esinduslik veini- ja siidripiirkond: Mamm & Frukt, Jaanihanso, Allikukivi ja Pootsi veinimõisad, Tori siidritalu. Tasub külastada tootmist ja värskelt valminud jooke kaasagi osta. Steffanile, mille edu on paljud Eesti söögikohad püüdnud mõistatada ja ka kopeerida, on lisandunud palju võrreldavalt populaarseid maitsva toiduga söögikohti. Näiteks Villa Wesset on paik, kust leiab palju einestajaid ka madalhooajal ja nädala sees. Aga Pärnu on kuulus ka kohana, kus käiakse mitte midagi tegemas. Näiteks kui tõmmata hotelliaknal kardinad eest, võib näha vaadet rannapargi lumevaibale, kuhu pole ilmunud veel ühtki jalajälge. Nautida luksuslikku vaikust Euroopa kuurortlinnade tippu kuuluvas Pärnus on elamus! Milline üks ideaalne puhkus Pärnus välja võiks näha, seda kuula täpsemalt värskest podcast’ist “Eesti reisihitid”, kus abilinnapea Rainer Aavik räägib, mida põnevat Pärnus ette võtta, kui suvi on läbi saanud.