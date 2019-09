SPAA TEEJUHT | Millises Eesti spaas suve pikendada?

Septembri algus üllatas meid etteaimamatult ilusate ilmadega ja nii kannatas veel esimestel päevadel mereski ujumas käia. Kuu teine pool on aga näidanud sügise tõelist palet ning üha sagenenud vihm ja tormituuled kutsuvad aina enam siseruumidesse lõõgastuma. See tähendab ainult üht – spaahooajale on antud ametlik stardipauk. Millised keskused on aga need, mida sel sügistalvisel hooajal kindlasti külastama peaks ja millega need külalisi võluvad?

ESTONIA Resort Hotel & Spa

ESTONIA Resort Hotel & Spa**** on hea paik, kus võtta aega endale – lõõgastuda ja puhata. Suvi võib ju seljataga olla, kuid Pärnus on väga kaunis sügiselgi. Külalisi oodatakse vaikses parkiderohkes Pärnu rannapiirkonnas. Nautida saad puhtast Eestimaa loodusest inspireeritud hoolitsusi, maitsvat toitu ja spaamõnusid.

Sinu päralt on valgusküllane ja soe spaakeskus SPA & SAUN, kus on kaheksa saunavõimalust. Seal saad hõljuda Baltikumis ja Skandinaavias unikaalses Surnumere basseinis. Selle 33% soolasisaldusega veel on liigese- ja nahahaigusi raviv toime.

Keskuse spordi- ja joogaklubi ACTIVESPA on mõeldud just sulle, kes sa väärtustad aktiivset ja tervislikku eluviisi. Jooga- ja rühmatunnid on kaasahaaravad, hubases jõusaalis on olemas kõik vajalik erinevate lihasgruppide treenimiseks.

Spaahoolitsuste menüü on pikk ja rikkalik. Ihkad midagi soojendavat või vürtsikat, lase oma keha hellitada ning kogu uut energiat. Hoolitsustes kasutatakse Eestimaa loodusande: kasepungad, turvas, hobukastan ja Hiiumaa mineraalainerikas muda on ainult üksikud näited.

Kuurorthotelli 106 kõigi mugavustega tuba on nelja tärni väärilised. Tubade sisustamisel on kasutatud vaid Pärnumaal toodetud mööblit ja tekstiili. Hotelli à la carte-restoranis NOOT pakutakse Eesti moodsa köögi parimaid maitseid. NOODI suveterrassil on tore einestada veel sügiskuudelgi, sest terrass pakub varju nii jaheda tuule kui ka vihmasaju eest.

Enam kui 300 inimest mahutav moodne konverentsikeskus pakub head võimalust rutiini murda ja töö puhkusega ühendada. Kas ei ole mitte hea mõte lõpetada asjalik tööpäev ühe kelmika basseinipeo või lõõgastava saunarituaaliga!?

Majutuse hind sisaldab rikkaliku buffet-hommikusööki ja piiramatu ajaga spaakeskuse SPA & SAUN külastust, kasutada saab ka jõusaali. Parimaid pakkumisi vaata ESTONIA Resort Hotel & Spa kodulehelt või broneeri kohe siin.

Aqva Hotel & Spa

AQVA Hotel & Spa Rakveres on suurepärane koht sügistalviseks puhkuseks. 120 toaga hotellis on võimalik ööbida lisaks stiilse sisekujundusega standardtoale veel ka natuke avaramas rõduga XL-toas või lausa suursuguses ja luksuslikus Caesari sviidis.

AQVA saunakeskuses ootab sind kaheksa sauna: aurusaun, soola-aurusaun, infrapunasaun, sanaarium, erinevad leilisaunad ning mõnusa aroomi ja mõõduka temperatuuriga kadakasaun, kus on väga hea lõõgastuda ning kehasse sooja koguda. Hotellis peatuvad külalised saavad kasutada vee-ja saunakeskuse mõnusid piiramatult.

Atraktsiooniderikkas veekeskuses leidub tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Siin on palju basseine: koskedega lainebassein, vastuvoolu ujumisrada, mitme kose ja veealuste massaaživõimalustega lõbubassein, aasta ringi avatud välibassein, 25-meetrine kuue rajaga sportbassein, valgusefektidega liutoru, kaks lastebasseini (35 cm ja 90 cm sügavune) ning mullivannid.

Spaakeskuse laiast valikust leiab üle 60 hoolitsuse alates küünehoolitsustest lõõgastavate ja eksootiliste massaažide ning spaarituaalideni välja. Üks populaarsem on virgutav Shanghai massaaž.

AQVA spaas on kaks toidukohta. Lilledest ja maailmaköökidest inspireeritud à la carte-restoran Fiore on tõeline paradiis toidunautlejaile, mille hitid on kindlasti valge suhkruta magustoidud. Sohvabaar Fresco paistab silma modernse disaini ja laia menüüvalikuga, kust ei puudu ka põnevad alkoholivabad kokteilid ning suši.

Kui sa ei suuda leppida, et suvi on lõppenud ja igatsed juba sooja tagasi, kuid lõunamaareisiks pole piisavalt aega, siis tasub suve pikendada just AQVA spaas, kus on aasta läbi õhk +31 ja vesi +32 kraadi.

Naudi päevast lühipuhkust vee- ja saunakeskuses ning spaas päevapaketiga või pikemat lõõgastust, broneerides mõne AQVA majutuspakettidest.

Uuri kõige kohta täpsemalt AQVA kodulehelt.



Wasa Resort

Pärnu rannapiirkond on rikastunud uue neljatärnispaaga, mis kannab nime Wasa Resort ning toob armastatud kuurortlinna värskeid tuuli. Sellega on Pärnu rannapiirkonda loodud sisuliselt uus kvartal. Peale avarate hotellitubade ootavad külalisi privaatsust pakkuvad korterid.

Spaahoolitsusi on valikus nii kehale, kätele kui ka jalgadele. Lemmikud spaapaketid leiavad nii suured kui ka väikesed külalised. Pärast hoolitsusi saab aga rahulikult spaa terrassil lõõgastuda.

Hotellikompleksi ümbritseb suur suletud pargiala, kus külalised saavad värsket õhku nautida ja lapsed turvaliselt ringi joosta. See on turvaline valik peredele ja muretu mängukoht lastele.

Hea soe saun on kindlustatud ka nendeks päevadeks, kui kallab vihma või paugub pakane. Rahulikult lõõgastudes saad end töömõtetelt puhkusele ümber lülitada.

Wasa Resorti basseini- ja saunaalal on kolm sauna: Soome saun, aurusaun ja sanaarium keset basseini. Spaas on veel massaažibassein, kust avaneb suurepärane pargivaade ning pääs päikseterrassile. Samuti on avatud spaabaar.

Spaapuhkust on laiendatud majaseinte vahelt väljapoole. Kompleks on ümbritsetud parkide ja sportimiseks sobivate jalgteedega.

Wasa Resort – sinu uus spaa Pärnus.

Tule puhka uues spaahotellis!

Lisainfo wasahotels.ee.

Meresuu

Meresuu SPA & Hotel asub looduskaunis kohas, Eesti ühes vanemas kuurortlinnas Narva-Jõesuus, kõigest paari tunni kaugusel Tallinnast, 13 km Narvast ja 155 km Peterburist.

Hotellil on 109 kaunist skandinaavialikus kontrastis numbrituba, 11 korrust, lummav vaade merele või kaunile kuurortlinnale.

Uuenduskuuri on läbinud põnevaid kogemusi pakkuv vee- ja saunakeskus, kus on võimalik lõõgastuda ning keha ja meelt värskendada nii sõpruskonnal kui ka perega reisijatel, nii väikestel kui ka suurtel, noortel ja vanadel. Spaabaar pakub põnevaid maitseid vahepaladeks.

Argimuresid aitab unustada Meresuu ilu- ja tervisemaailm lõputu valiku iluhoolitsuste ja tervistavate protseduuridega ning spordikeskus laia valiku treeningutega.

Hotellirestoran Meloodia pakub maitsete meloodiaid igal aastaajal ning 0-korrusel asuv baar elamusi ka hilisematel õhtutundidel.

Ärireiside puhuks pakub häid võimalusi sealne nelja saaliga konverentsikeskus, millest suurimasse mahub kuni 110 inimest.

Vaata lähemalt meresuu.ee.

Grand Rose

Eesti suurima saare, Saaremaa pealinna, Kuressaare südames asuvas luksuslikus spaahotellis on ühildatud uus ja vana stiil. Kogu majas on läbiv sümbol roos, mis on armastuse, nooruse, tervise, värskuse ja puhtuse märk.

Kolmetunnise autosõidu kaugusel Tallinnast asuv eksootiline Grand Rose SPA Hotell on kui killuke paradiisi Saaremaa südames. Luksuslik 66 numbritoaga disainhotell Kuressaare vanalinna peatänaval asub jalutuskäigu kaugusel piiskopilinnusest. Saaremaa suurimas spaa- ja saunakeskuses on külastajate päralt idamaise interjööriga spaa ja seitse stiilse kujundusega sauna. Ilu- ja tervisekeskus pakub professionaalseid taastusraviprotseduure, lõõgastavaid hoolitsusi ning iluteenuseid. Rikkalikke maitseelamusi pakub kaunite võlvkaartega restoran-vinoteek. Suvisel ajal valmivad suvisel grillterrassil külastaja silme all saaremaised kala- ja liharoad. Mõnusat lõõgastust pakub kamina ja klaveriga lobby-baar.

Vaata lähemalt grandrose.ee.

Wagenküll Spa

Lossispaas Wagenküll kehtib kiirustamata puhkuse mõtteviis – see on koht, kus aeg peatub ning oluline oled ainult sina ja sinu soovid.

Tegemist on uuenenud Taagepera lossikompleksiga – unikaalne miljööväärtuslik ala, kuhu kuulub juugendstiilis loss, à la carte-restoran, luksuslik lossispaa, 1930. aastate stiilis hotell, sportimise ja vaba aja veetmise võimalused.

Wagenküllis ootab sind ilus aeg looduse keskel asuvas kõigi mugavustega ajaloolises lossikompleksis. Sind ootab tasapisi kulgev aeg, kus toidu, meelelahutuse ning sauna- ja veemõnude nautimine kulgeb kiirustamata.

Spaast leiad viis sauna, Jaapani vanni, mullivanni, basseini ning puhke- ja lõõgastusalad. Veel pakutakse erinäolisi hoolitsusi, nagu šampanjavann, eksklusiivsed näohoolitsused, kehahoolitsused värske muru kehakoorija või hoopis värskete õuntega. Kõigi hoolitsuste väljatöötamisel on lähtutud Eestimaa puhtast loodusest ja sinu vajadustest. Spaateenustega võib lähemalt tutvuda siin.

Wagenkülli esmaklassiline spaa on Euroopas ainulaadne. See on koht, kus põimuvad ajalooline atmosfäär ja tänapäevased mugavused. Võta enda jaoks aega ja puhka argipäeva rutiinist. Wagenküllis leiad üles sisemise õnne ning suudad tingimusteta lõõgastuda.

Wagenküll on avatud iga päev kella 9–22.

Vaata lähemalt wagenkull.ee