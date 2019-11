Saareteraapia | Neli vinget kohta, mida Saaremaal külastada

Sügistalvine pime aeg on parim lõõgastavaks puhkuseks, et natuke akusid laadida. Kui pikemaks ja kaugemaks väljasõiduks napib aega, tasub kodumaal ringi vaadata. Miks mitte veeta näiteks nädalalõpp idüllilisel Saaremaal – olgu pere, kallima või sõpradega, avastamisrõõmu jagub Eesti suurimal saarel kõigile.

Arensburg Spa – kingitus ihule ja hingele

Arensburg Boutique Hotel & Spa asub Saaremaal Kuressaare vanalinna peatänaval. Vahetus läheduses on piiskopilinnus, kaunis lossipark, supelrand ning kesklinna kohvikud ja restoranid.

Butiikhotellis kohtuvad moodne arhitektuur ja ajatud väärtused: ajalooline osa asub 300 aasta vanuses majas ning selle kõrval on modernne hoone, mille iga tuba on unikaalne ja teistest erinev.

Tubade valikus on nii modernse disaini ja sisustusega hotellitoad kui ka ajaloolised numbritoad. Kõige erilisemate tähtpäevade tähistamiseks on pakkuda täiesti ainulaadne ajalooline Arensburgi sviit, mille rõdult avaneb vaade Kuressaare peatänavale.

Arensburg Boutique Spa on hubane ja privaatne koht ihu ja hinge eest hoolitsemiseks. Ees ootab lai valik massaaže ja hoolitsusi ning keha ja vaimujõudu taastavaid vanne. Spaas on sooja veega suplusbassein, suur mullivann, sanaarium, Soome saun ja aurusaun.

Peale 46 hotellitoa ja privaatse spaa pakutakse ärikliendile seminari- ja konverentsiruume. Eest leiab veinikeldri ja erinäolised restoranid linna kauneima terrassiga. Imelisi peoruume erilisteks sündmusteks pakub butiikhotellist üle tee asuv Saaremaa elegantseim Arensburgi seminari- ja peokeskus Meedla Koda.

Pärast Arensburg Boutique Hotel & Spa külastamist on raske leida niisama privaatset ning personaalse teenindusega spaahotelli. Meeskond soovib pakkuda külalistele meeldejäävaid elamusi, privaatsust ja personaalset teenindust.

Arensburg Boutique Hotel & Spa on auhinnatud ka kõige kultuurisõbralikuma hotelli tiitliga. Modernse arhitektuuri ja sajanditevanuse ehituspärandi lõimimise eest pälvis Arensburg Spa 2007. aastal aasta üllataja arhitektuuripreemia. Arensburg Boutique Hotel & Spa on 2018. aasta ettevõte Saaremaal.

Saaremaa Veski – unustamatud maitsed unustamatus miljöös

Põneva nimega Saaremaa Veski on kohalike maitsete restoran, mis ei võlu ainult maitsetega, vaid – nagu nimigi reedab – ka asukohaga. Restoran tegutseb Kuressaare erinäolises tuulikus. 1899. aastal rajatud veski oli töökorras kuni 1941. aastani. Pärast pikemat puhkust puhuti 1974. aastal toredale hoonele uuesti elu sisse – sedakorda kohvikuna, et parandada Kuressaare toitlustusvõimalusi. Kohe pärast avamist muutus kohvik üheks külastatavamaks paigaks linnas ja on seda siiani.

Veski pakub saaremaist sööki, mis viib keele alla ka suurtel toidukriitikutel. Menüüst leiab nii ulukiliha kui ka suitsukala. Kohalikule toidule on ideaalne kaaslane mõistagi kohalik joogivalik – majas kohapeal valmistatakse marjanapse, õunaveini ja õlut. Kusjuures kohalike õllede valik on Veskis Saaremaa parim. Kindlasti ei saa seejuures jätta proovimata legendaarseid juustupalle, mis on olnud külastajate lemmikud aegade algusest.

Heast söögist-joogist, miljööst ja teenindusest annab märku seegi, et Saaremaa Veski kuulub restoranigiidi White Guide Eesti saja parima restorani hulka. Samuti on Veski juba kolmandat hooaega järjest kõrgliigas mängiva Saaremaa võrkpalliklubi ametlik toitlustuspartner.

Suvehooajal ootavad külalisi suur aed, terrass, rõdu ja laste mängumaja. Veskil on uudistamiseks viis korrust. Külaliste lemmikkohaks on kujunenud kolmanda korruse rõdu, kust avaneb imeline vaade.

Thule Koda – tuulte eest varjus Thules!

Thule Koda on esimene kogu pere elamuskeskus Eestis, mis jutustab eestlastele nii tähtsat lugu, nagu seda on Ultima Thule lugu – president Lennart Meri raamatu „Hõbevalge” ainetel. Vana-Kreeka maadeavastaja Pythease müütilisele reisile saab kaasa elada ekspositsioonide ja mängude kaudu. Ekspositsiooni juurde kuulub ka spetsiaalne muuseumi film "Pythease seiklused Thulemaale" ja Nukufilmi valmistatud unikaalne müütiline loomaaed. Väljapanekud on humoorikas ja pisut eneseiroonilises võtmes ning nende moto on „Ära usu kõike, mida sulle näidatakse!”.

Thule kino on saaremaa suurim kino. Stiilne ja mugav Thule saal ning privaatne ja hubane Kaali saal pakuvad mitmekülgset programmi igale maitsele, suurtele ja väikestele.

Majas on ideaalsed tingimused nii pidude, konverentside kui ka koolituste korraldamiseks. Keskuse kohvikus pakutakse kerget sööki ja jooki.

Johan Spa – spaagurmaanide kohtumispaik

Johan Spa hotell on kõige uuem spaahotell Kuressaares, mis on võitnud paljude külaliste südame erakordse arhitektuuri, hubasuse, naturaalsuse, sõbraliku teeninduse ja privaatsusega. Hotell ja spaa on inspireeritud Saaremaa loodusest, pakkudes ehtsust ning ainulaadsust. Kuressaare vanalinnas asuvas Johan Spa hotellis ootab 50 eriilmelist tuba, mille läbivateks sisekujunduselementideks on betoon ja naturaalne puit.

Saaremaa looduskaunitest kohtadest inspireeritud õdusas vee- ja saunakeskuses asuvad sisebassein, lastebassein, välibassein, mullivann, külma vee basseinid, Soome saunad, sanaarium ja aurusaun. Veel leidub suures sisebasseinis palju atraktsioone. Saunakeskus sai uue ilme just 2018. aasta detsembris.

Tõelistele spaagurmaanidele pakutakse Johan Spa privaatses ilumaailmas aastatega väljatöötatud hoolitsusi, kasutades luksusliku Prantsuse spaabrändi Sothys ja looduslähedase spaasarja Organique tooteid. Kõrgemal tasemel maitseelamusi pakub hotelli restoran Pähkel. Pähkli looduslähedase ja tagasihoidliku koore sees on peidus maitsev hõrgutis, sellepärast sümboliseerib see suurepäraselt nii restorani olemuse kui ka köögi mõtet.

Hotellis on mitmekülgsed võimalused seminaride ja firmaürituste korraldamiseks, eriti populaarseks on kujunenud koosolekuruum koos katuseterrassiga, kus silm puhkab kaunist vanalinna vaadates. Õdusateks koosviibimisteks on spaakompleksis külastajatele sohvabaar, kus saab nautida kokteile ning panna oskused ja õnn proovile piljardilaua taga. Kirsiks tordil on hotelli viimasel korrusel asuv privaatsaun, mis on ühendatud katuseterrassil paikneva mullivanniga. Sealt avanev vaade Kuressaare vanalinnale on elamus omaette.

