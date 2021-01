Tuvike: Vaktsiini laialdase leviku ja nakkuskordajate alanemise valguses prognoosime, et reisijate arvud võiksid suvekuudel taas tõusma hakata. 2021. aastal oleme investeeringuteks ette näinud 35,6 miljonit eurot — praegune aeg on ideaalne arendus- ja laiendustööde tegemiseks, et olla varasemast paremini valmis suurenevaks reisijate arvuks.