Riia lennujaamas avati kontaktivaba Covid-19 testimispunkt

E. Gulbja Laboratooriumi mobiilne testimispunkt asub saabuvate lendude väljapääsu juures. Testimine on tasuline. Enda testimiseks peab end registreerima E. Gulbja Laboratooriumi veebilehel ja seejärel sooritama makse.

Kui teenuse eest on tasutud, väljastab veebileht tellija e-mailile juhised, kuidas anda masinale üle oma süljeproov.

Riia lennujaam tuletab siiski reisijatele meelde, et ka see uuenduslik testimispunkt ei võimalda saada testile kohest vastust — et tuled lennujaama ja saad kohe kiirelt enne reisi teada, kas oled ikka negatiivne. Laboratoorium saadab testi vastuse e-maili teel ja enne testi planeerimist tasub veebilehelt järele uurida, kui ruttu lubatakse proovile vastust.

E. Gulbja Laboratooriumi mobiilne testimispunkt on Riia lennujaama hetkel paigaldatud ajutisena, kuid plaanis on luua ka püsiv testimispunkt, kuna arvatavasti reisile minnes ja reisilt tulles testimise vajadus lähiajal ei kao.