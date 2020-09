Reisisektori käive kukkus teises kvartalis 95% ja lähitulevik head ei ennusta

“Eesti inimene adub hästi, et sel aastal on drastiliselt kahanenud võimalused minna puhkusereisidele välismaale ning valdav enamus tööreise on ära jäänud või on reisimise suisa keelatud. Samasugune on olukord ka välisturistide Eesti külastustega. Seega on erinevaid ärimudeleid viljelevad reisiettevõtted võrdselt keerulises olukorras,” mainis Lugus.

“Kõik ettevõtjad teeks kõige meelsamini oma professionaalset tööd ja teeniks ise leiba, kuid praeguses kinnikeeramise olukorras on selge, et professionaalse reisisektori kriitilise miinimumi töötajate säilitamiseks on sektoril vaja riigi tuge. Nii nagu on seda juba teinud paljud teised riigid,“ lisas Lugus.

Eesti Turismifirmade Liit tänab Statistikaametit, et ETFL saab kuni käesoleva aasta lõpuni operatiivselt sektori peamisi statistilisi tulemusi, nagu käive, töötajate arv ja tööjõukulud.