Reis Läti loodusesse, kus on näha ja teha!

Tundub, et sel suvel on kõige parem kavandada oma reis naabrite juurde. Läti on alati silma paistnud oma erilise loodusega, aga ka maitsva köögiga.

Metsad, mäekingud ja liivakivipaljandid ehk klindid, mis kõrguvad jõgede kallastel, on vaatamisväärsused, mida saab näha just siin, Läti suurimas rahvuspargis – Gauja rahvuspargis. Selle algus on üsna Valmiera lähistel. Kuna Valmiera on Eestile suhteliselt lähedal, on see hea koht, kust Läti reisi alustada.

Valmiera ja selle ümbrus





Valmiera on praegu üliõpilaste ja kultuurilinn, mis kannab endas rikkalikku ajalugu. Läbi linna lookleb Gauja, aga üsna keskel seisab Püha Simoni kirik, mille tornist avaneb ainukordne vaade üle Valmiera.

Valmiermuiža õlletehas ja tall

Asub üsna Valmiera lähedal. Siin saab nautida aeglaselt pruulitud õlut ja mitmekäigulist söömaaega. Lapsed võivad mängida mõisa mänguväljakul või siirduda talli, kus elavad hobused, kes ootavad ratsaretke. Tallis saab vaadata ka muid loomi.

Kocēni

Legendidega põimitud Zilaiskalns

Kui Valmieras käidud, peab kindlasti nägema vägevat kaljut nimega Sietiņiezis (Sõelkalju)!

Ööbimisvõimalused Valmieras

*** Hotell Wolmar

Kämping Jaunarāji

Dikļi lossi hotell ja restoran

Teele jääb Cēsis

Cēsis on hoopis teistsugune kui enamik Gauja rahvuspargis asuvaid linnu. Siin saab jalutada vanalinnas, vaadata Jaani kirikut, uurida keskaegset lossi ja selle parki ning nautida kunsti ja kohvikute rikkalikku valikut.

Tulge vaatama!

Linnatuur „Cēsise maitsed“

Cēsise loss

Cīrulīši loodusrajad

Zvārte kalju

Punased kaljud ja allikas Rūcamavots

Ööbimisvõimalused Cēsise ümbruses

Kämping Ozolkalns

Kämping Apaļkalns

Hotell ja restoran Kārļamuiža

Hotell ja restoran Vanadziņš

Hotell ja bistroo Tigra

Liepa mõis

Hotell ja restoran Ungurmuiža

Teel Cēsisest Līgatnesse: matkarada „Āraiši ümbruse parimad vaatekohad“

Līgatne, kus ühest päevast jääb väheks

See on tõesti nii, sest Līgatnes on sedavõrd palju vaatamisväärsusi ja puhkekohti, et ühe päevaga on võimatu neid kõiki läbi käia.

Vienkoči park

Līgatne veinitehas

Līgatne lusikatehas

Līgatne kaljud ja koopad

Līgatne parv (ferry)

Līgatne taastusravikeskuse nõukogudeaegne salapunker

Līgatne loodusrajad ja loomapark

Ööbimisvõimalused Līgatne ümbruses

Līgatne taastusravikeskus

Kanuukämping Gauja jõe ääres, kus pakutakse ka paadilaenutust

Hotell ja restoran Kārļamuiža

Teel Līgatnest Siguldasse tutvu Cecīļi loodusradadega

Sigulda köidab!

Tundub, et sõita Gauja rahvusparki ja mitte vaadata Siguldat on sama, mis siirduda Pärnusse ja mitte näha merd. Miks nii? Sest Siguldas on üks ilusamaid Gauja looduspargi loodusradasid, samuti muljet avaldavad meelelahutuse ja puhkamise võimalused kogu perele.

Mida Sigula kandis näha ja teha?

Siirduda matkale mööda rada, mis kulgeb piki Gaujat, avastada püstkaljud ja koopad, jalakäijate sild ja Krimulda mõis

Külastada Sigulda lossi

Mängida golfi Reinise golfiklubis

Lustida kogu perega Sigulda jalgpalligolfi pargis

Maitsta Sigulda jäätist

Nautida erilist saunarituaali saunamajas Ziedlejas

Minna lõbustusparki Rāmkalni ja läbida matkamarsruut piki Loja jõge

Uurida Gūtmanise koobast ja Turaida lossi

Kus saab süüa ja ööbida Sigulda ümbruses? Soovitame parimaid kohti ja pakkumisi.

Hotell ja restoran Sigulda *ERIPAKKUMINE

Hotell Santa *ERIPAKKUMINE

Hotell Ezeri SPA *ERIPAKKUMINE

Bīriņi loss *ERIPAKKUMINE

Mālpilsi mõis

Kohvik-pubi Bucefāls

Hotell ja restoran Aparjods

Kämping Sigulda Pludmale

Krimulda mõisa hotell ja hostel

