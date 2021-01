Planeeritav reisiettevõtete toetusmeede šokeerib Turismifirmade Liidu asepresidenti: loodan, et see on eksitus

Ülaltoodud näide võrdlustabelina:

Nagu tabelist selgub, on erinevus nende kahe firma kohtlemisel ehk tööjõumaksude kompenseerimisel lausa jahmatavapanev. Kriisieelse 2019 aasta positsioonilt vaadates on see erinevus 20-kordne, aga asjakohasema 2020 aasta positsioonilt vaadates üle 200-kordne!

"Tegemist on karjuva ülekohtuga, mis sõdib minu õiglustunde vastu," ütles Takis. "Ma mõistan, et arvuliselt ongi enamus tublisid reisibüroosid Eestis alla 10 töötajaga, ja mul pole midagi selle vastu, et neile tehakse selle meetmega tõeline kingitus. Kuid miks tahab riik karistada ajalooliselt edukamaid firmasid, kus on rohkem töötajaid või suuremad palgad? Kas praegu ei peaks hoopis premeerima neid reisifirmasid, kes on sajandi kriisist hoolimata suutnud enamus inimesi tööl hoida? See on ju toimunud negatiivse omanikutulu hinnaga, mis tähendab, et omanik on niigi juba karistuse saanud oma ühiskondliku vastutustundlikkuse eest.

Kas meie valitsus tahab tõesti veritsevat haava kirvega ravida?", võtab Takis probleemi kokku retoorilise küsimusega.