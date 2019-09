Peaaegu kõik British Airwaysi lennud on täna ja homme streigi tõttu tühistatud

British Airways ja selle 4300 piloodi vahel on palgavaidlus kestnud juba 9 kuud ning täna alanud streik võib paista segi ligi 300 tuhande inimese reisiplaanid.

"Pärast mitu kuud kestnud katseid palgavaidlus lahendada on meil äärmiselt kahju, et asi on jõudnud niikaugele," teatas British Airways oma hiljutises avalduses.

Briti Lennufirmade Pilootide Liit (BALPA), mis kodulehe andmetel esindab rohkem kui kümmet tuhandet Suurbritannia pilooti, teatas pühapäeval Twitteris, et nad tegid lennufirma juhtidele omapoolse pakkumise kolmapäeval, aga pole sellele veel vastust saanud. BA teatas täna, et nad on valmis BALPAga kõnelusi jätkama.

Lennufirma on sunnitud nii palju lende tühistama põhjusel, et nad pole kindlad, millised piloodid täpselt streigis osalevad ehk kui paljud nende töötajad täna tööle tulevad ning milliseid lennukeid nad on kvalifitseeritud juhtima.