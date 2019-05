Nautige oma järgmist puhkust Makedoonias! Ohrid – tunnetage looduse ja ajaloo hõngu

Ohrid on Makedoonia edelaosas Ohridi järve kaldal laiuv linn. See on Makedoonia kultuuripärandi ja ajaloo keskpunkt ning slaavlaste kõige olulisem hariduskeskus, kus pandi algus kirillitsale. Tänu Euroopa vanimale ülikoolile, mis asutati 9. sajandil, ning pühakute Klementi ja Naumi valgustustegevusele kutsutakse Ohridit ka kultuuri hälliks.

Linna peetakse Balkanimaade ja Euroopa Jeruusalemmaks, sest seal on lausa 365 kirikut ja kloostrit, millest tuntuimad on Püha Kaneo Johannese kirik Plaoshnikis, Ohridi Püha Naumi kloostrikompleks, Püha Sofia, Püha Klementi ning Püha Panteleimoni kirikud.

Ohridi hüüdnimi, Makedoonia pärl, ei tulene vaid asjaolust, et seal valmistatakse algupäraseid Ohridi pärle. Nime inspireeris ka linna ümbritsev kaunis loodus, mis pakub ohtralt võimalusi puhkamiseks, lõõgastumiseks ja elu nautimiseks. Suvisel turismihooajal toimub Ohridis mitmeid rahvusvahelisi kultuurisündmuseid. Lisaks traditsioonilisele festivalile „Ohrid Summer“, kus esinevad maailmakuulsad muusikud ja artistid, toimub Ohridis mitmeid teadusseminare ja -konverentse ning spordiüritusi, näiteks Ohridi maraton ja poolmaraton.

Kuulsa keskaegse tsaar Samueli kindluse all mäeveerel laiuvast Ohridi vanalinnast leiate tuntud antiikteatri, omavahel põimunud kitsad munakivitänavad, mida ääristab ohtralt traditsioonilisi Makedoonia roogasid pakkuvaid restorane, ning vaimustavad terrassid, millelt avaneb imeline vaade Ohridi järvele ja seda ümbritsevale loodusele. Noored turistid saavad meeldivat õhkkonda nautida arvukates järve läheduses asuvates pubides, baarides ja klubides.

Kui te ei külasta tsaar Samueli kindlust, Püha Naumi kloostrikompleksi, Püha Sofia ja Püha Johannese kirikuid, antiikteatrit ja Biljana allikaid, kui te ei liugle paadiga mööda Ohridi järve ega põika sisse Trpejcasse, Pestani, Gradishtesse või Radozdasse, ei jaluta Potpeshi rannas, jõudes läbi turu ja mööda kai äärt kõndides sadamasse, siis tundub, nagu te polekski kunagi Ohridis käinud ega linna ja selle loomulikku ilu kogenud. OHRIDI JÄRV Tänu oma looduslikule ilule ja mitmetele haruldustele kuulub Ohridi järv UNESCO maailma kultuuri- ja loodusmälestiste nimekirja. See on Euroopa üks sügavamaid ja vanimaid järvi, mille vanuseks hinnatakse neli kuni kümme miljonit aastat. Järves on rohkem kui 200 päriskodust looma- ja taimeliiki ning seda ümbritsevad mäed, millest kõrgeim, Galicica, on kuulutatud rahvuspargiks. Järv pakub tegevust nii vee- ja seiklusspordi armastajatele kui ka sukeldumishuvilistele, keda paeluvad ainulaadsed veealused arheoloogiamälestised ning kaunid kohalikud eluvormid, näiteks Ohridi ümarkäsn ning Ohridi forell.