Muutunud reaalsus nõuab muutunud majutusteenust: käes on kontaktivabade hotellide ajastu

Baltikumi kõige esimene innovatiivne kapsel-tüüpi majutuskoht paikneb Tallinna kesklinnas. Futuristliku disaini ja nutikate lahendusega hostel pakub ööbimist 46 privaatses kapslis. Kasutada on ruumikas ühisköök, kus söögitegemiseks olemas kõik vajalik, mugav lounge koos ülikiire internetiga, kohvi- ja suupistete automaat. Kapslis puhkamine on justkui kosmoselaevas reisimine!

Revelton Suites on rahvusvaheline apartementide võrgustik, mille õdusad külaliskorterid on Tallinna vanalinnast vaid jalutuskäigu kaugusel. Kaasaegsed hästivarustatud korterid on kuni viimase detailini läbimõeldud ning olemas on kõik vajalik. Check-in toimub vaid 15 sekundiga!

Hea asukohaga Pärnu külaliskorterid ühendavad endas koduse olemise ja hotelli mugavuse. 31 avara ja ruumika korteri seast leiab sobiva igale maitsele. Kaubanduskeskus Kaubamajakas on vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel, kesklinn ja rand jäävad paar kilomeetrit eemale. Jää kas mõneks päevaks või ka pikemaks perioodiks!