Mida kinkida värskele pruutpaarile?

Sünnipäevakingitused võivad teinekord üpris palju peavalu valmistada. Rääkimata siis veel pulmakingitusest, mis peaks olema korraga meele järele suisa kahele inimesele. Mida kinkida, et olla originaalne, aga samal ajal kindel, et valitu vastab ka pruutpaari maitsele?

Pulmakingituste klassikaks on peetud lauanõude komplekti, teinekord mõeldakse mõne maali või sisustuselemendi peale. Olgugi et ideel on omamoodi jumet, on tegelikult kõige sellisega võrdlemisi kerge ämbrisse astuda, sest isegi kui võid teada, milline on noorpaari kodu sisustus, ei pruugi sinu valitu nende maitsega ühtida. Selliste ootamatuste vältimiseks lähevadki paljud sageli turvalist teed ja mahutavad pruutpaari kingituse ümbrikusse. Lähenemine pole aga kuigi originaalne ning kui soovida mitte leppida kõige tavapärasemate ideedega, tasub mõelda elamuste kinkimise peale. Miks? Elamus ei jää kapinurka tolmu koguma, vaid talletub kogetud seiklusena pikaks ajaks mällu. Hetked, mille eesmärk on olnud tähistada kahe inimese elu ilusaimat sündmust, nende ühist uut algust, on hinnalisim kingitus, mille võid pruutpaarile värskesse koosellu kaasa anda.

1. Lend kuumaõhupalliga

Lend kuumaõhupalliga sobib pruutpaarile, kellele pakub igasugune pinge mõnusat närvikõdi, sest taevakõrgustes lendlemine paneb kindlasti julguse proovile. Õhkkond on sellest hoolimata romantiline, sest lendu ei saada pidev mürin ja rappumine, nagu kõrgustes tavapärane, vaid libisetakse vaikselt läbi õhu. Ometi on õhupallilend samal ajal suur seiklus, sest iial ei tea, kuhu täpselt maandutakse. Lennatakse sinna, kuhu tuul kannab. Kõrgus võib suurest hirmust seest pisut hellaks taha, samal ajal kui sealt avanevad vaated panevad looduse ilust heldima – olukord, mida meeleldi nautida teineteise lähedal. Kuumaõhupalli lennu kohta saad lähemalt lugeda siit.

2. Tunniajane suvine või talvine fotosessioon

Pulmafotod on pulmafotod. Tõenäoliselt pühendaks mõni innukam pruut pulmasessioonile märksa rohkem aega, kui pulmapäeva graafik seda tegelikkuses teha lubab. Hoolimata sellest, kuidas tulevane pruutpaar oma pulmafotodega rahule jääb, on nad uue sessiooni üle kahtlemata õnnelikud. Kui pildid ei tulnud mingil põhjusel kõige õnnestunumad, saavad nad ehk lohutust uutest fotodest. Tulemusega rahule jäädes tekib aga omakorda hasart pildistada veel siin-seal, pisut teistes oludes ja riietuses. Pole hullu, sest fotosessiooni asukoha ja detailid otsustavad kingisaajad ise. Loe fotosessiooni kohta lähemalt siit.

3. Elamuslend helikopteriga

Teineteise lähedust pisut ekstreemsemates oludes saab nautida ka helikopteri pardal. Lend helikopteriga on oluliselt erinev ja põnevam lennukiga lendamisest, sest sealt avaneb hoopis uus ja huvitav vaade linnale. Abieluranda sõudnutele unustamatu kogemus, mida mäletatakse kahtlemata ka veel aastate pärast. Tutvu helikopteri lennuga siin ning vaata ka teisi õhuelamusi.

4. Matk Siberi husky'dega

Pruutpaar, kelle pulma lähed, harrastab aktiivset eluviisi? Sellisel juhul võiksid valida kingituseks midagi, mis toetaks nende ellusuhtumist. Näiteks matk Siberi husky'dega, kes on tuntud kui ülimalt armastusväärsed koerad. Retk linnakärast eemal tingimusteta armastuse kehastustega lööb tõenäoliselt ka pruutpaari armastuse veel enam lõkkele. Kusjuures kingitust saab kasutada aasta läbi – suvel koertega matkamiseks ning talvel lõbusõiduks koerarakendiga. Eriti hästi sobib kingitus paarile, kes on mõelnud ehk isegi lemmiklooma võtmise peale, sest matka käigus räägitakse lähemalt tõust, koerte iseloomust, kasutusaladest jms. Samal ajal saab koertega tutvust teha, neid paitada ja koos pilti teha. Loe matka kohta lähemalt siit või rõõmusta pruutpaari mõne teise aktiivse elamusega.

5. Veinikursus "Põnev veinide maailm"

Pixabay

Veinikursus on ideaalne kingitus gurmaanidest pruutpaarile – seda nii juba üpris suurtele veinisõpradele täiendavate teadmiste saamiseks, aga ka päris algajatele veinihuvilistele. Lühiülevaates räägitakse veinikultuuri ajaloojuurtest, veini valmistamisest, klassifitseerimisest ning õigest hindamisest. Kursus annab mitmekülgse ja praktilise informatsiooni veininduses toimuva kohta. Loe kursuse kohta lähemalt siit või saada pruutpaar mõnele teisele kursusele.

6. Purjetamine Tallinna lahel

Rahulikuma meelega pruutpaarile sobib hästi puhkus, mis võimaldab aja maha võtta ja lihtsalt kulgeda. Selleks pole paremat kohta kui meri, sest nagu iga tõeline meresõber teab, siis isegi tormiga on merel teatav rahu. Vabadustunne saabub juba kaldalt eemaldudes, kui jõuab kohale, et järgmistel tundidel ei ole võimalik teha muud kui lihtsalt puhata. Nii et lubage värske pruutpaar puhkama tõelisse rahuoaasi. Loe kingituse kohta lähemalt siit ja tutvu ka teiste meresõitudega.

7. Õhtusöök pilkases pimeduses

Juhul kui pruutpaar on vähegi avatud uutele huvitavatele kogemustele, võiks neile kingituseks sobida õhtusöök pilkases pimeduses. Seda enam, kui nad peaksid salamisi suured gurmaanid olema. Pimedas einestamine on enneolematult vapustav ja eriline kogemus, mis annab võimaluse viibida mõned tunnid seni tundmata maailmas, panna end vaegnägija rolli ja katsetada, kas ja kuidas täielikus pimeduses hakkama saada. Õhtusöögil saab üpris kiirelt selgeks, et serveeritud roogasid nägemata ei pruugi inimesed arugi saada, mida nad söövad. Maitsete nautimiseks on nägijatel maitsemeele kõrval väga suur roll ka nägemismeelel. Õhtusöök pilkases pimeduses annabki hea võimaluse pöörata nägemismeele kõrval tähelepanu ka teistele meeltele. Loe lähemalt siit.

8. Romantiline ratsamatk

Unsplash

Romantiline ratsamatk sobib kingituseks nii üdini suurtele romantikutele kui ka pruutpaarile, kes ei olegi ehk loomu poolest ülemäära suured romantikud, kuid peavad siiski kahekesi veedetud hetkedest lugu. Ratsamatk viib kingisaajad juhi saatel läbi lummavalt ilusa Eesti looduse, seda kõike imeilusa päikeseloojangu saatel. Boonusena pakub ratsutamine palju positiivset energiat ja annab mõnusa füüsilise koormuse. Rääkimata sellest, et hobustel on eriline võime viia mõtted igapäevamuredelt eemale, mis kulub igas kooselus kindlasti ära – aeg ainult teineteisele. Lähemalt saad tutvuda siin.

9. Elamus kahele

Juhul kui sa ei ole ikkagi päris kindel, mida pruutpaar tegelikult eelistada võiks, sobib kingituseks hästi kingituspakk "Elamused kahele". Pakk sisaldab rohkem kui 30 hoolikalt valitud ja unustamatut elamust. Edasine otsustamine jääb siis juba pruutpaari enda kanda, aga üks mis kindel, iga paar leiab valikust endale meelepärase. Loe kingituspaki kohta lähemalt siit.

Kõik Kingitus.ee pulmakingitused leiad siit. Elamuskingituste valik on aga tegelikkuses tohutu suur. Tutvu kõigi pakkumistega kingitus.ee kodulehel, kus saad hõlpsamaks otsinguks kasutada kategooriate abi.