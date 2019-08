Lõbus ajaviide Golf X Rae maalilistel radadel

Tallinnast vaid paarikümne kiirteekilomeetri kaugsel lõunas asub 18 rajaga Golf X Rae, mis pakub võimalust mängida tiir golfi kõigil, kel on selleks huvi ja soov. Pealinnale kõige lähemal asuv golfiväljak on paari viimase aastaga arenenud stiilseks ja kauniks kohaks, kus alustada oma mängijateed, viimistleda lööke või pidada maha tuline turniir sõprade, töökaaslaste või perekonnaga.

Golfi kohta on öeldud, et see on mäng, mis ehk kõige rohkem peegeldab või kopeerib elu ennast: headest löökidest võib tulla nigel tulemus, samas võib nigel löök anda ootamatult suurepärase tulemuse. Üks reegel on aga nii elus kui ka golfis sama: palli tuleb mängida sellest kohast ja olukorrast, kuhu see on sattunud.

Kui filosofeerimine jätta, siis on golf lihtsalt uskumatut vaheldust, mõttetööd, liikumist ja mänguilu pakkuv ajaviide, mis ühe mõnetunnise rajaläbimise jooksul viib mängija iga kord sõnulseletamatusse ekstaasi, surub seejärel pimestavasse raevu ja pettumusse, et anda siis rahulolu ideaalsest löögist, auku veerenud pallist ja sõprade patsutusest õlale. „Ameerika mäed” on golfi kohta lahjalt öeldud. Emotsiooni ja adrenaliini pakub see mäng hulgi.

Miks aga üldse mängida golfi?

Golfi saab mängida äripartnerite ja sõpradega, kuid ka terve perega. Golf on suurepärane võimalus, kuidas oma väärtuslikku aega mõnusalt, sportlikult ja emotsionaalselt veeta. Golfi on võimalik mängida iga ilmaga ja Golf X Rae puhul ka iga päev, varahommikust hilise õhtuni.

Golf ühendab endas jalutuskäiku kaunis Harjumaa looduses, sõprade või töökaaslastega vahetut suhtlemist, sportlikku elementi pallilöömise kujul ning hiljem võimalust saunatada klubihoones ja einetada golfikeskuse restoranis. Täiuslik ajaviide, mis läheb kirja nii spordi, harrastuse, ravikuuri kui ka sotsialiseerumisena.

Miks aga ikkagi mängida just golfi? Vastus on ühekorraga nii lihtne kui ka pikk: golf pakub põnevat elustiili, uusi ja häid tutvusi, mängu, mis sobib kogu perele, naudingut nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks sellele põletab ühe tiiru ehk 18 augu läbimisega keskmiselt 1000 kilokalorit ja inimesest olenevalt koguneb keskmiselt 15 000 sammu.

Hea on ka see, et Golf X Rae rajale tulles tuleb kaasa võtta vaid huvi golfi vastu ja soov mängida, kõik muu on võimalik kohapealt saada — pallidest keppide, golfikotist jalatsiteni! Peale selle saab golfikeskuse treeneritelt abi nii löökidega alustamisel kui ka nende viimistlemisel.

Pidevas arengus kaasaegne golfiväljak

Golf X Rae väljakud asuvad omapärasel künkliku pinnasega looduskaunis kohas. Tänu avarusele, vahelduvale maastikule ja radade konkreetsusele pakub Suurestas asuv golfiväljak mängurõõmu nii algajale kui ka juba kogenud mängijale. Golf X Rae väljakule on oodatud kõik mängiajd, kes soovivad nautida mängu Tallinnale kõige lähemal asuval golfirajal.

Suuresta väljak areneb kiiresti ja selle juhid tulevad pidevalt välja uuendusplaanidega. Eelmisel aastal uuenes täielikult Golf X Rae klubihoone ja praegu käib järjekordne väljaku ehitus, mis plaanitakse valmis saada juuli lõpuks. Golf X Rae keskust eristab teistest veel see, et mängu hind on mõistlik. Nii on igaühel võimalik golfiga alustada, kartmata liiga suurt väljaminekut.

Tule Suurestale ja mängi golfi, tule Golf X Rae radadele!

Golf X Rae

Golfi tee, Suuresta, Rae vald, Harjumaa

Väljak ja harjutusalad avatud kell 7–22

Restoran avatud kell 9–19

+372 524 7700

rae@golfx.ee

www.golf.ee

