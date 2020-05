Liepāja – parim sihtkoht suvepuhkuseks lastega perele

Usume, et olete igatsenud meid sama palju kui meie teid. Pidades meeles vastutustundliku reisiplaneerimise põhimõtteid, pakub Liepāja linn palju suurepäraseid puhkusetegevusi.

Liepāja on parim sihtkoht perepuhkuseks – imetlege unustamatut Liepāja randa, kus on maailma valgeim liiv; nautige värskendavat suplust; minge rattasõidule üle 50 kilomeetri pikkustele kergliiklusteedele; hingake Karostas sõõm värsket õhku ja ammutage jõudu Liepāja loodusest: Liepāja järv, puhkepargid, mänguväljakud ja romantilised jalutuskäigud linnas. Otse kalda ääres olevates rannakohvikutes ja linna restoranides on ka lai valik imemaitsvaid eineid.

Rahulik puhkus tervele perele, turvaline ja sobiv keskkond lastele, imeline loodus, sillerdav meri ning lõõmav päikeseloojang – kõik see ootab teid Liepājas. Sealse ainulaadse õhkkonna loovad väikesed hubased tänavad ja neid kaunistav suurejooneline arhitektuur, mis pakub nii juugendstiili kui ka puitmaju.

Palun kavandage oma puhkus Liepājas vastutustundlikult ja ärge unustage riigis kehtivaid piiranguid, mis on mõeldud terviseohutuse tagamiseks.

