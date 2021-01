Laulasmaa spaa saab uue nime ja uuenduskuuri: rootsi omanikud võtavad opereerimise üle, tegevust jätkatakse LaSpa nime all

LaSpa vastuvõtuala, koosolekuruumid, saunaala ja restoranid on juba renoveeritud. Lõpetamisel on hoolitsuste keskuse Naudi LaSpa renoveerimine. Ümberehitusprojektide disaineriks on sisearhitekt Toomas Korb ja renoveerimistöödesse on investeeritud ligi 5 miljonit eurot. Järgnevatel aastatel plaanivad omanikud investeerida spaakompleksi veel 10 miljonit eurot, et renoveerida kogu hotell, selle territoorium ja veepark. Esimesed renoveeritud toad plaanitakse külalistele avada juba sel kevadel.

Praegusel kujul Laulasmaa spaahotell ehitati 2003. aastal, hoone arhitektiks oli Priit Ehala. 11 000 ruutmeetri suuruses hotellis paikneb 147 numbrituba, 1700-ruutmeetrine spaa- ja veekeskus ning kolm restorani. Perekond Elam Håkansson sai 10 aastat tagasi spaahotelli ja selle juurde kuuluva 14-hektarilise metsa- ja mereala omanikuks esialgu osaliselt ja hiljem sajaprotsendiliselt. 2020. aastal asutatud LaSpa Group OÜ loodi eesmärgiga jätkata uuendatud kontseptsiooniga spaahotelli opereerimist. LaSpa on tööandja 90 inimesele.