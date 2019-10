Lase hea maitsta, sest on november!

Suvepuhkuste aeg on läbi, lapsed käivad juba kas koolis või lasteaias ja loomulikult tähendab see, et ka täiskasvanute argipäev on tavapärase rütmi kätte saanud.

Selleks, et üha enam värve kaotavad sügisilmad väga trööstitud ei tunduks, võiks novembris aja natukeseks maha võtta. Miks mitte kogeda uusi maitseid ja proovida põnevaid hõrgutisi?

Ida-Viru turismiklaster on pannud kokku maitseseikluse, mis on mõeldud eelkõige paaridele või sõpruskondadele. Kuna valik on tõesti väga lai, sisaldades 11 seiklust, peaks igaüks leidma sealt omale midagi meelepärast.

Vaata lähemalt Ida-Viru novembrikuise maitseseikluse kohta SIIT!

Narva muuseumi restoran Rondeel üllatab gurmeesõpru uue peakokaga, kelleks on aasta kokk 2012 Vladimir Upeniek. Kuidas küll õnnestus meelitada oma ridadesse mees, keda tuntakse nii Tallinnas, Pärnus kui Narva-Jõesuus ja kes on peale selle töötanud ka mitmes Eesti mõisas? „Kõik oli tegelikult väga lihtne. Vladimir Upeniek on alati tahtnud Narvas oma menüüd pakkuda, kuid seni polnud ta vastavat ettepanekut saanud,” selgitab muuseumi müügijuht Natalja Vovdenko. „Nii et kui Narva muuseum tegi ettepaneku koostada restorani Rondeel menüü, oli ta nõus. Nii lihtne see oligi.”

Restoranil on muuseumiga sama eesmärk ehk tutvustada ning populariseerida kohalikku kultuuripärandit ja ajalugu. „Sellepärast ongi menüüs viiteid Narvas elanud rahvustele ja meie linna külastanud isikutele,” selgitab Vovdenko. „Nii näiteks leiab Narvas elanud tatarlaste meenutuseks menüüst mitmeid imemaitsvaid ja Vladimiri erioskuseks olevaid tartare. Menüüs on loomulikult esirinnas ka kohalik eripära silmud, millest tuleb ka toidukuul eripakkumisi. November on Rondeelis silmukuu!”

Uus huvitav koht, kus saab keha kinnitada, on Toila Mereresto. „Meie kalaroad on enamasti valitud vastavalt hooajale. Sellele viitab ka menüü osa „Merest tulnud”. Klientide lemmik on mereannivalik, sest seal on mitmeid erinevaid vee-elukaid,” tutvustab restorani juht Sander Lillepuu.

„Meie köök on meie mängutuba ja siin loome uusi maitseid. Näiteks eelmist menüüd valmistati suveks ette ca 4 kuud,” lisab ta.

Millised on toidud, mida ikka ja jälle tellitakse? „Klientide üheks lemmikuks on kujunenud fondant koos käsitööjäätisega. Kuna oleme Toilas veel noored, siis meie hõrgutisi alles avastatakse,” nendib Lillepuu.

Resto pakub sügisest erinevaid variante punasest kalast. „Loomulikult peab vaatama, mida kohalik kalur toob. Menüüsse lisame ka mereannirisoto.”

Ees ootavad kindlasti põnevad ajad, sest mereresto peakokk Jonas Kitsing käis hiljuti Vietnamis maitseid avastamas. Nii tasub hoida silma peal ka resto jõulumenüül.

Hea toidu nautijatele peaks huvi pakkuma kaevandusmuuseumi kaevurigurmee, mida pakutakse 9. novembril Moskvas asuva hotelli Metropol peakoka Andrei Šmakovi eestvedamisel. Šmakovi puhul on tegemist Tallinna restoranide Ribe ja Kadriorg kunagise peakokaga, kes viimased viis aastat on juhatanud vägesid Moskva ühes vanimas viietärnihotellis asuvas restoranis Savva.

Gruusia trahter Mimino kutsub 9. novembril John Wurdemani veinide degusteerimisele, mis toimub Wurdemani enda juhendamisel.

John Wurdeman on värvika elulooga mees, kes sündis 1975. aastal USA-s Santa Fes. Elutee viis ta aga Moskvasse, kus ta omandas aastal 1998 magistrikraadi Surikovi-nimelises kunstiinstituudis. Esimest korda sattus mees Gruusiasse 1995. aastal ja aastast 1998 on Gruusia tema alaline elukoht. Armastus selle maa vastu tekkis aga rahvalaulude kaudu.

Aastal 2006 rajas Wurdeman koos äripartneri Gela Patalishviliga veinimaja Pheasant’s Tears. Seal valmistatase veini ligi 8000 aastat vanade traditsioonide järgi savist nõudes kvevrides. John on avanud kaks veinibaari Thbilisis ja restorani veinikeldris. Ta on reisinud kogu maailmas, et valada veini, teha süüa ja pidada loenguid. Nüüd tuleb John aga Jõhvi, et siingi veini valada ja lugusid jutustada.

November on toidukuu. Vaata soovitusi ja tule koos sõpradega Ida-Virumaale maitseseiklusi nautima! Kampaania kestab 1.–30. novembrini 2019.

Vaata lähemalt Ida-Viru maitseseikluse kohta SIIT!

Kus siis täpsemalt erinevaid maitseid kogeda saab ja milliste üllatustega välja tullakse?

Gruusia trahter Mimino – soodne grillivalik

Trahter pakub novembris ehk toidukuul grillivalikut 20% soodsamalt. Tule nautima Mimino trahteri populaarseid sütel küpsetatud roogasid: mahlane šašlõkk sealihast, kanašašlõkk ja lambakarree. Grillivalik värskete köögiviljade ja kastmega on sõbraga jagamiseks justkui loodud!

NB! Üritus 9. novembril kell 14.00 toimub Gruusia trahteris Mimino veinimaja Pheasant’s Tears veinide degustatsioon. Veine tutvustab ja jutte jutustab John Wurdeman isiklikult. Veinide kõrvale saab nautida imelisi Gruusia maitsepalasid, mille on valmistanud Mimino kokad. Tule ja saa osa tõelisest Gruusiast!

Eesti kaevandusmuuseum – kaevurigurmee

Kaevandusmuuseum kohe oskab üllatada! 9. novembril pakub maa all ja maa peal kaevurigurmeed Moskva hotelli Metropol peakokk Andrei Šmakov, keda abistavad Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse (IVKHK) õpetajad ja õpilased.

Restoran Rondeel – tartariüllatused

Narva muuseumi restoran Rondeel edastab rõõmsa uudise, sest meeskonnaga on liitunud uus peakokk Vladimir Upeniek, kelle koostatud menüü tutvustab ja populariseerib kohalikku kultuuripärandit ning ajalugu. Nii näiteks leiab menüüst tatarlaste meenutuseks imemaitsvaid tartare. Auväärsel kohal on kindlasti ka silmud.

Toila Mereresto – meeleolukad maitsed merest

Toila Mereresto suunab toidukuul kogu tähelepanu kõigele, mis merest pärit ehk kaladele, vähkidele ja teistele mereandidele. Restoranis pakutakse kohalikest toorainetest valmistatud Vahemere stiilis à la carte roogasid. Maitseelamuste kõrvale on võimalik nautida ka maagilisi vaateid merele ja Toila rannale.

Avinurme Puiduait – Eesti must leib

Avinurmes on november leivakuu, mistõttu puiduaida perenaine küpsetab igal reedel mõnusat sooja leiba. Kõigil on võimalus käsitööleiba kaasa osta ning osaleda ka ise leivavalmistamise töötoas. Kui leivategu muutub hingelähedaseks ja tekib soov ka kodus leiba küpsetada, saab puiduaidast soetada endale nii leivaastja kui juuretise.

Valaste puhkeküla – matka-combo

Toidukuul astuge enne matkarajale suundumist läbi Valaste kohvikust ja võtke kaasa matka-combo, milleks on wrap kanafileega ja tass teed. Kohapeal küpsetatud tortilja täidiseks on hõrk kanafilee, krõmpsuv Hiina kapsas, fetakuubikud, viilutatud tomat ja kaste, viimase vürtsi annab tuline jalopeno. Et maitseid paremini esile tuua, pruunistatakse kokkurullitud wrap grillraudade vahel krõbedaks. Keskkonnasäästliku kliendina võta kindlasti kaasa isiklik matkakruus, millesse valatakse tasuta sooja teed.

Meresuu SPA – saame tuttavaks!

Iga külaline, kes teeb toidukuul 2019 foto, kus ta surub kätt Meresuu restorani teenindajaga, ja postitab selle oma Facebooki või Instagrami lehele sõnumiga #meresuuspahotel ootab teid külla, saab valida ühe roa erimenüüst ja ühe joogi (karastusjook või alkoholijook) 50% soodustusega.

Toila Spa – Rajamõisa veiseribid

Toila Spa restoran Mio Mare soovitab maitseseikluseks Rajamõisa veiseribisid koos küüslaugu-kartulivahvlite ning ahjus küpsetatud seente ja sibulatega. Kui nimetate parooli „TOIDUKUU”, saate maitseelamuse juurde tasuta pokaali majaveini.

Toila Valgevilla – kõrvitsakuu

See kaunis sügisene aedvili, mis on pungil vitamiinidest ja kasulikest ainetest ning ühtlasi stressimaandava toimega, on novembris Valgevilla külalistele kaaslaseks. Ei, see ei muutu Tuhkatriinu muinasjutu tõllaks, kuid majutusasutusel on kõrvitsaga siiski omad plaanid.

Kõiki novembris majutujad saavad kõrvitsa, et sügisene maitsenauding ise valmis meisterdada. Pärast saunaskäiku võiks aga kõrvitsast teha maski, kuna antioksüdantidega (A-, C-vitamiin ja tsink) rikastatud kõrvitsamask sobib ideaalselt kõikidele nahatüüpidele.

Mäetaguse mõis – uus BBQ-menüü kutsub

Novembrikuus üllatab Mäetaguse mõisa restoran Rosen uhiuue menüüga. Pakkumises on liharoad, mis tulevad otse BBQ-ahjust.

5 Kopikat lõunabufee

Kiviõlis asuv kohvik 5 Kopikat pakub hea hinnaga lõunasöögibufeed. Iga päev värsked, kohapeal valmistatud saiakesed. Tule uudistama!

Vaata kõiki pakkumisi: idaviru.ee/maitseseiklus

Projekti „Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine” kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.