Kuus maitsvat põhjust, miks Hiinat külastada

Hiina on suur ja lai ning täpselt nii palju, kui seal on inimesi, on seal ka erinevaid maitseid. Igal piirkonnal on mõni oma trikk või tunnusroog, millega külalisi põlvist nõrgaks võtta. Toit on seal au sees ning meeldiv on see, et hiinlased ei karda katsetada. Veidrate maitsetega jooke, magustoite ja muid snäkke leiab sealt küllaga.

Käesolev artikkel ja ka meie eestikeelne ringreis Hiinasse keskenduvad eestlaste jaoks erilistele, kuid hiinlaste endi jaoks suhteliselt tavapärastele maitsetele. Siit leiad kuus toitu, mida Hiinas kindlasti proovima peaks.

Pekingi part (běi jīng kǎo yā)

Ei ole vist ülemäära raske arvata, kust see roog pärit on. Ka mujal maailmas laineid lööv part on mõnusalt krõbeda naha ja mahlase lihaga. Liha kõrvale pakutakse traditsiooniliselt magusat ploomikastet, kurki, rohelist sibulat ja pannkooke.



Hiina pelmeenid (jiǎo zi)

Hiinas pakutavad pelmeenid ei ole päris need, mida meie oleme harjunud hapukoore või muu kastmega sööma. Hiina pelmeenid on üldjuhul suuremad ning neid valmistatakse mitte keetes või praadides, vaid aurutades. Sisemusest võib leida erinevaid täidiseid: liha või köögivilju. Kohalikud söövad neid koos tšillikastmega segatud äädikaga.

Lambahautis (yáng ròu pào mó)

Traditsiooniliselt Xi’ani piirkonna toit on täpselt see, mida nimi ütleb: heledas leemes keedetud lambahautis. Küll teeb selle roa eriliseks tõsiasi, et nuudlite asemel hulbivad leemes saiatükid. Hautise kõrvale pakutakse üldjuhul tšillikastet ja marineeritud küüslauku.

Magushapu baklažaan (yú xīang qié zi)

Kui sa ei usu, et köögivili võib maitsta nagu liha, siis see roog võib sind ümber veenda. Magushapus kastmes valmistatud baklažaan on üks neid roogasid, mis sobib ideaalselt riisi või nuudlite juurde.



Haisev tofu (chòu dòu fu)

Nõrganärvilistele seda toitu ei soovitata. Vänge haisuga fermenteeritud tofu võib juba kaugelt ära tunda, sest see kraam annab endast teada. Traditsiooniliselt piimast, juurviljadest ja lihast valmistatud puljongis fermenteeritud tofu on populaarne snäkk nii Hiinas kui ka Taiwanis. Need, kes seda proovinud on, ütlevad, et maitse pole pooltki nii hull kui lõhn. Seega – silmad ja nina kinni, kui tahad haisvat tofut proovima hakata.

Hot pot (huo guo)

Hot pot ehk eesti keeles kuum pott on segu kõigest kõige paremast. Tegelikult on tegemist nii omamoodi seltskondliku toiduvalmistamisviisi kui ka ühe kindla retseptiga. Hot pot’i süües on laua keskel suur pott, milles omakorda keeb puljong. Puljongi sisse pannakse erinevaid maitseid, nagu seened, liha, köögiviljad jne.

Tule meiega järgmisel kevadel Hiina ringreisile ning saad nii mõndki nendest maitsetest ka ise proovida. Uuri reisikava kohta täpsemalt siit.