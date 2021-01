Kodumaine hotellikett alustab Haapsalus asuva spaahotell Laine opereerimist. Spaahotell saab ka uue nime.

Haapsalu Kuurorti juhataja Irene Väli sõnul on tal hea meel, et ajalooline kuurordi traditsioon Haapsalus saab Hestia kaasamisega uue hingamise ja annab põhjust spaahotelli külastada paljudel uutel klientidel.

Kuulumine Hestia hotelligruppi võimaldab kasvatada 27 aastat tegutsenud spaahotellil Laine kliendibaasi ja pakkuda oma teenuseid laiemale sihtrühmale. Hetkeolukord on seoses Covid-19 levikuga keeruline. „Usume, et tulevik tuleb helgem ja saame säilitada hotelli senise tugeva meeskonna ning kõik tänased töötajad saavad jätkata oma tööd. Meie eesmärk on jätkata tugevamana ja kaasaegsemana ning see on ainult positiivne meie praegustele ja tulevastele klientidele, samuti koostööpartneritele", kinnitas Mailend.

Hestia Hotel Group OÜ on 2014. aastal loodud eestimaise hotelliketi emafirma. Viimastel aastatel on Hestia Hotel Group tõusnud suurima hotellide arvuga hotelliketiks Eestis. Koos spaahotelliga Laine kuulub gruppi seitse hotelli Eestis ja kaks Lätis, hiljuti avati Tallinna südalinna stiilseim hotell, Hestia Hotel Kentmanni. Grupis töötab kokku nüüdseks üle 300 inimese.