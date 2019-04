Kevadseiklus Ida-Virus aitab akusid laadida

Kevad on Eestis juba täies ilus: metsa all õitsevad sinililled ja ülased, päike paistab eredalt ning puhub kohati küll jahe, aga lootustest ja ootustest tulvil tuul. Kuna päris suvepuhkusteni läheb enam kui kuu, on just nüüd õige hetk aeg maha võtta ja minna Ida-Virusse seiklema.

Vaata lähemalt Ida-Viru kevadseikluste kohta SIIT!

Ida-Viru turismiklastri kevadseikluste kampaania, mis kestab 1.–31. maini, on suunatud täiskasvanutest sõpruskondadele ja paaridele. Seikluste ampluaa on väga lai: saab nautida kultuuri, sportida, laiendada silmaringi ja omandada uusi teadmisi. Loomulikult mahuvad kampaaniasse lõõgastavad veeprotseduurid spaades ja sekka ikka ka paras annus romantikat.

Kevadkampaaniast leiab mitmeid turismisektoris pärjatud seiklusi, nagu 2019. aasta parim uus seiklus, 2019. aasta parim hariduslik meelteseiklus, 2019. aasta parim maitseseiklus ja 2019. aasta parim piirkonna seikluslugu.

Sillamäe muuseumi otsingumäng „Salastatud linna eesrindlane” annab võimaluse modernse tehnoloogia abil minevikku piiluda. Erinevus nõukogudeaegse Sillamäe ja tänapäevase linna vahel on suur. „Kõigepealt saab täna meie linna sisse eriloata ehk linn on avatud turistidele ja seiklejatele,” räägib muuseumi reklaami- ja suhtekorraldusjuht Jelena Antusheva.

Kauksi Puhkemajas saab toitu valmistada eelnevalt kuumaks köetud augus Ida-Viru turismiklaster

Sillamäe püüab säilitada ajaloolist vanalinna, mis ehitati 1940.–1950. aastatel generaalplaani järgi, kuid muidugi on palju muutunud. „Hoonete fassaadid ei läigi enam nagu vanasti, sisehoovid ei ole enam nii kenad,” loetleb ta ja selgitab, et see sõltub nüüd kortieriühistutest ja siin on selgelt arenguruumi. „Teisest küljest jällegi annab see müstilise alatooni, kuna mänguruum ei ole kunstlik ega klanitud, vaid inimestest mõjutatud ajalooline linn, mis loob ajarännaku ning antiutoopia atmosfääri.”

Moodne tehnoloogia võeti appi noorte tähelepanu saamiseks. „Muuseumi töötajad testisid Questcity põgenemismängu, mis oli selline sportlik, seikluslik ning põnev, kuid ei rääkinud linna ajaloost midagi,” meenutab Antusheva. „Lisaks märkasime, et põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ei paku erilist huvi tavaekskursioonid, sest noorte ninad ja kogu tähelepanu on nutitelefonides.”

Sealt tuligi idee teha midagi ajakohast noortele, mis oleks hariv ja lisaks seotud Sillamäe ajalooga, et inimesed saaks seigeldes ja nutitelefoni kasutades saada targemaks linna ajaloo ning üldse tolle perioodi kohta. „Kolmandaks pakkus üks aktiivne kooliõpilane oma abi ning tehnilist tuge selliste mängude väljatöötamiseks.”

Antusheva kinnitusel üllatab külalisi esmalt linna miljöö. „See on alati olnud roheline, puhas ja ilus linn, kuid jäänud varjatuna puude taha. Sirged tänavad, ainulaadne arhitektuurne ansambel ning n-ö Põhja-Odessa trepistik võluvad seiklejaid esimesest pilgust.”

Üllatust pakub ka näiteks esimene film, mida linnaelanikud nägid 1949. aastal valminud Kultuuripalees, aga sellest saab teada otsingumängu käigus. „Tulge sõpradega, täitke viisaastakuplaan ühe tunniga ning saage salastatud linna töökangelasteks!”

Eritiitliga 2019. aasta parim maitseseiklus pärjatud Kauksi Puhkemaja kutsub aga ühisele kokkamisele. „Ühiskokkamine on külastaja jaoks n-ö kaks ühes teenus – rõõm koostegemisest ja üks toidukord. Ühiskokkamisel pole perenaise retsept ainuõige. Meil jagavad inimesed oma kogemusi, retsepte, arvamusi,” selgitab puhkemaja perenaine Piret Talistu.

Teenus on üpris uus, mistõttu vajab harjumist. „Oleme seda pakkunud eelmisel suvel ühele suurele kokkutulekule ja paarile väiksemale seltskonnale. Maiks on meil juba üks konkreetne tellimus ja üks küsimärgiga.”

Seiklejad saavad süüa maa sees küpsetatud liha, millega Talistu ise tutvus MTÜ Eesti Maaturism korraldatud koolitusel. „Asi tundus põnev ja omanäoline, mistõttu mõtlesin selle oma ettevõttele kohandada ja pakkuma hakata. Seda enam, et suitsusaun on meil olemas ja tihti tellitakse sinna juurde ka toitlustamist.”

Puhkemaja pakub küpsetusaugus valmistatud liha. „Loomulikult on lihtsam küpsetada liha ja muud köögis temperatuuriandurite ning taimeritega ahjus,” nõusub Talistu. „Toidu valmistamine sel moel eeldab olenevalt õhutemperatuurist 4–5 tundi augu ja kivide kuumaks kütmist. Seetõttu ei ole selline pakkumine mitte just väga odav.”

Pereettevõte Kauksi Puhkemaja on toimetanud peaaegu paarkümmend aastat. „Suureks magnetiks on Peipsi järv, kuigi see jääb meist paari kilomeetri kaugusele. Meie saame lisaks järvele pakkuda mõningast privaatsust ja omaetteoleku võimalust.”

Vaata lähemalt Ida-Viru kevadseikluste kohta SIIT!

Kampaania põnevad 15 kevadseiklust on järgmised:

1. VAIVARA SINIMÄGEDE MUUSEUM kutsub osalema ajarännakus, kus tehakse läbi 1944. aastal aset leidnud põgenemine Narva piirkonnast. Enne seikluse algust saavad osalejad e-posti teel stsenaariumi, kus kirjeldatakse evakuatsiooni ning pakutakse välja võimalikke rolle. See annab võimaluse valida, mida kaasa võtta, mida selga panna ning milline võiks olla rännaku lõpus toimuva pikniku menüü. See on 2019. aasta parim uus seiklus ja parim hariduslik meelteseiklus!

2. ALUTAGUSE MATKAKLUBI kutsub tõukerattamatkale, mis on 2019. aasta parim piirkondlik seikluslugu! Matk tõukeratastel Kohtla-Järve ajalooliste töölisasunduste vahel tutvustab tööstuslinna mitut palet. Kunagi oli kogu Eesti rahvas uhke selle kiiresti areneva linna üle, mida nimetati isegi Eestimaa Ruhriks. Seiklus on emotsionaalselt põnev ning annab võimaluse kogeda midagi uut. Matk kestab keskmiselt kolm-neli tundi, mille jooksul läbitakse umbes 10 km.

3. KAUKSI PUHKEMAJA kutsub peresid ja sõpruskondi seikluslikule ühiskokkamisele, mille käigus saavad kõik toidutegemisel käed külge lüüa. Küpsetamistseremooniaks valmistatakse ette sea- või lambaliha ning lisandid. See kõik pannakse varem kuumaks köetud auku suitsusauna lähedale. Hiljem lisatakse sütesse kartulid. Kuniks liha küpseb, saab lõkkel küpsetada kala ning teha mõnusa jalutuskäigu Peipsi järve äärde. See on 2019. aasta parim maitseseiklus!

4. TOILA VALGEVILLA kutsub rattaseiklusele Toila Oru parki, sest esimeste kevadilmadega tuleb kindlasti kasutada iga hetke värskes õhus ja looduses viibimiseks. Sind ootab jalgratas, mille abil leiad üles põnevad asukohad ja ajalooseigad Oru pargis. Lisaks pargile ja Toila sadama ning riigivanem Konstantin Pätsi valduste avastamisele võib sõita Valaste joale, mis sai eelmise aasta lõpus uue matkaraja.

Karjäärisafari Aidus. Ida-Virumaa turismiklaster

5. EESTI KAEVANDUSMUUSEUM sisustab koos Adrenaator Grupiga seltskondade jaoks ägeda päeva, pakkudes seikluspaketti „Kevadine energialaks”, kuhu mahuvad maa-alune ekskursioon, rikastusvabriku külastus, kaevurisupp, seiklusmatk põneval kaevandusmaastikul, karjäärisafari Aidus, saun ja õhtusöök ning majutus ja hommikusöök.

6. NARVA MUUSEUM kutsub 7. aprillist 27. oktoobrini igal pühapäeval kell 12 Kreenholmi ekskursioonile. Külastaja saab keset monumentaalset industriaalarhitektuuri ülevaate manufaktuuri enam kui 160-aastasest ajaloost. Juhul kui Narva veehoidla lüüsid on lahti, võib näha ka koskede veemängu.

7. JÕHVI KONTSERDIMAJA kutsub balletifestivalile, mille eesmärk on arendada Eesti balletiharidust, propageerida maailmatasemel tanstukunsti Ida-Virumaal ning tutvustada Eestist pärit tantsijaid, kes on praeguseks saavutanud tuntuse erinevatel Euroopa lavadel.

8. TOILA SPA pakkumine „OH, MAI!” on mõeldud kahele kaheks ööks. Pakett sisaldab majutust, lõõgastusrituaali aroomitoas, saunakeskuse ja ujula piiramatut kasutust, wellness-keskuse Orhidee külastust, kevadiselt värskendavat greibi- ja jasmiinimassaži koos näohoolitsusega, hommiku- ja õhtusööke ja veel palju muudki.

9. SAKA MÕIS ootab paare romantikapaketti nautima. Paketti kuulub majutus kahele kaheks ööks, hommikusöögid, lõõgastav massaaž, soolakambri seanss, saunade ja basseiniala külastus.

Valaste puhkeküla. Ida-Virumaa turismiklaster

10. VALASTE PUHKEKÜLA kutsub seiklusjanulisi sõpruskondi ja paare puhkama ning seiklema. Seikluse jooksul saab avastada hiljuti valminud Valaste-Ontika matkarada, nautida tärkavat loodust ja hingematvaid vaateid Soome lahele. Seiklejate käsutuses on kolmekohaline kõigi mugavustega puhkemajake ja jalgrattad, millega saab soovi korral avastada ümberkaudseid vaatamisväärsusi.

11. SILLAMÄE MUUSEUMi otsingumäng „Salastatud linna eesrindlane” viib minevikku. Osalejatel on võimalus modernse tehnoloogia abil külastada nõukogudeaegset Sillamäed. Võtke kaasa nutiseade (koos interneti võimalusega), ostke Sillamäe muuseumist otsingumängu QR-kood ning olge valmis seiklusteks linna tänavatel!

12. VICTORIA BASTIONIDE põgenemismäng “UKSE TAGA…” ja kasematid panevad teie seltskonna proovile. Millised õudused teid Narvas ees ootavad? Kelle taga sulgub pauguga uks? Kus on väljapääs?

Meresuu spa. Ida-Virumaa turismiklaster

13. MERESUU SPA pakett „Kevadpäike” on ideaalne võimalus laadida akusid Narva-Jõesuus. See sisaldab majutust kaheks ööks kahele, rikkalikke hommikusööke, buffet-õhtusööke, kaht lõõgastavat spaahoolitsust, vee- ja saunakeskuse piiramatut kasutust, saunarituaale, jõusaali kasutust, parkimist ja WiFit.

Mäetaguse mõisa supelmaja. Ida-Viru turismiklaster.

14. MÄETAGUSE MÕIS pakub romantikapaketti, sest just kevadisel ajal on õhus armastust. Vali majutuseks kas mõisahotelli sviit või mõisakorter. Toas tervitavad trühvlid ja vahuvein, lisaks majutusele on paketis hommikusöök, piiramatu supelmaja kasutus, 18+ tagatuba ning hommikuujumine.

Mimino trahteris saab maitsemeeli ergutada gruusiapäraste magustoitudega. Ida-Viru turismiklaster

15. GRUUSIA TRAHTER MIMINO kutsub maitsemeeli rõõmustama gruusiapärase magustoidu ja mõnusa kohviga. Mimino kevadseikluses osalemiseks tuleb valida üks gruusiapärane magustoit (pirn punase veini kastmes vanillijäätisega, Zamtari kook või Pahlava kook) ning öelda teenindajale „kevadseiklus”,sest gruusiapärase magustoiduga saab kohvi tasuta. Tule maiustama!

Vaata lähemalt Ida-Viru kevadseikluste kohta SIIT!

Projekti „Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine” kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.