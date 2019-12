Karukella puhkemaja Ida-Virumaal suunamudib uut trendi

Ida-Virumaa turismis on grupiga reisimine uus ja tõusev trend, kus marsruut ning päevakavad pannakse ise kokku. Eks põhjuse autorattad Ida-Viru poole seada on andnud piirkonna populaarsus, uute privaatsete majutuskohtade tekkimine ja mitmekülgsete vaba aja teenuste pakkumine.

Pealkirjad Karukella Facebooki lehel kutsuvad: „Luksus Ida-Virumaa südames!“, „Väiksed koosolekud ja privaatsed nõupidamised“, „Töötoad ja ekskursioonid“, „Naudi sauna ja kuumaveetünni!“, „Planeeri täna oma talv ja homme suvi!“ jne.

Tõsi, need napid neli kuud, mis Karukella puhkemaja on avatud olnud, on möödunud põnevalt ja rohkete külalistega. Teemasid, mida kodulehel ja sotsiaalmeedias kajastada, on küll ja veel, sest oma klientidele pakutavatest aktiivsetest tegevustest puudu ei tule. Kuna puhkemaja asub Ida-Viru seiklusmaa südames, siis on lihtne saata oma külalisi majast välja ümberkaudsetest põnevatest seiklustest osa saama.

Nagu ülalpool öeldud, on Ida-Virumaal uueks trendiks väikese, 8- kuni 12-liikmelise grupiga piirkonna avastamine. Valmispaketid pole sellise seltskonna jaoks, nii uuribki Karukella perenaine klientide kohapealseid plaane ja teeb siis seltskonna huvidest lähtuvalt ettepanekuid vaba aja meeleolukaks veetmiseks. Karukell pakub võimalusi, broneeritakse teenusepakkujate juures ajad, tellitakse toidud jne. Kui vaja, sõidab ka buss ette, viib ja toob. Kogu programm makstakse ühe arvega ja pole ebamugavat mitme osalisega arveldamist.

Klientidele, kes aga ei viitsi või õigemini ei raatsi toast välja minna, on pakkumisel erinevad töötoad. Köögis saab ette võtta šokolaaditrühvlite või saunamaskide valmistamise või kokata lauatäis vegan-suupisteid ning avaras elutoas on mugav teha shindo´t. Oma muudest soovidest on alati tark teada anda, sest kui mingit teenust kohapeal ei ole, siis perenaine kindlasti teab, kes ja kus seda pakub. Klientide tagasiside on alati väga-väga hea olnud. Ainus, mida kliendid on kahetsenud, on see, et nad ei broneerinud maja pikemaks ajaks.

Mida siis pakutakse?

6 km kaugusel on Kiviõli seikluskeskus, teisel pool sama kaugel Aidu karjäär, kus Adrenaator pakub ekstreemseid safareid ja seiklusmatku. 8 km eemal asub Purtse pruulikoda ja Purtse kindlus. Sealt mõni kilomeeter veel ja ollaksegi juba Tulivee rannarestoranis ning muuseumis. 12 km kaugusel on Kohtla- Nõmme kaevanduspark ja Tallinna poolt tulijate tee peale jäävad Ojasaare golfiväljak ning Mõedaku ATV-rada. Tegevusi jagub igaks aastaajaks! Kui aeg väljas on aktiivselt sisustatud, siis on mõnus kõik koos tagasi puhkemajja pöörduda, kus ootab soe saun või tellimisel kaetud söögilaud.

Ja mis Karukella puhkemajas endas peidus on? Esmalt tahaks välja tuua, et pererahvas on puhkemaja sisustades teinud kummarduse eestimaistele mööblitootjatele ja sisustustarvete valmistajatele. Seega on kõik kvaliteetne ja vastupidav ning mõnus suurema seltskonna teenindamiseks. Tegemist on ka nutimajaga, distantsilt saab sisse ja välja lülitada maja valvet, kontrollida ventilatsiooni, lülitada sisse või välja sauna küttesüsteemi, sama kehtib ka kuumaveetünni puhul. Peagi genereerib elektrooniline võtmekapp ka uksekoodi ja saadab selle mobiili kaudu külalisele.

Majas on viis avarat ja romantilist tuba, kuhu mahub magama kümme inimest ning lahtikäivate tugitoolide peale veel kuus. Tube teenindab avar pesuruum, kus on dušš ja kahekohaline vann. Vetsupoti kõrval rõõmustab nõudlikumat külalist ka bidee.

Maja keskne ehe on lai, sujuva kurvi ja mõnusa valgustusega tammetrepp, mis on elutsoonist välja esikusse viidud, et alumise korruse melu jääks helikindlate uste taga pidama. See, kes on otsustanud üleval magada, see peab seda ka saama, ilma et alt tulev sumin neid segaks.

Esimesel korrusel on täisvarustuses moodne köök ja avatud söögisaal-elutuba. Mõlemad lauad käivad lahti ja nende taha mahub terve majutuv seltskond oivaliselt ära. Maani aknad annavad ruumile avaruse ja lasevad nautida õuevaadet. Maja läänekaarde jääb kahe lavaga sanaarium ja terrassil on alati soe kuumaveetünn, kuhu mahub korraga 8–10 inimest mõnulema. Kui teistes kohtades peab kuumaveetünni kasutamise eest tavapäraselt välja käima ligi 100 eurot, siis Karukellas kuulub see maja hinna sisse.

Kui juba hindadest juttu tuli, siis pühapäevast neljapäevani on maja hind kuni kümnele külalisele 350 eurot ja reedel ning laupäeval 400 eurot ehk vastavalt 35–40 eurot külalise kohta.

Natuke meie headest kohapealsetest partneritest

Purtse pruulikoda. Nad on astunud sammu õlletootmisest edasi: lisaks tuuridele pruulikojas saavad külalised nüüd aega veeta äsja avatud mekitoas, mis mahutab mõnusalt kuni 30 inimest.

Pruulikoja tuuri jooksul saavad külalised teada, miks õllesõprade seas nüüdseks väga hinnatud Purtse õlut just Purtses tegema hakati, miks projekti eestvedajate valik üldse õlletegemisele langes, mis oli pruulikoja ajaloolises hoones varem ja millised on ettevõtte plaanid lähitulevikuks.

Õllemeistrite jutu saateks jõuab iga külaline soovi korral degusteerida 3–4 sorti õlut. Ja tegelikult on sedasi, et nii pruulikoda kui mekituba on huvilistele avatud E–R kell 10–17, muudel aegadel ettetellimisel. Ainult toitlustus tuleb alati ette tellida.

Mekituppa on oodatud kõikvõimalike sündmuste tähistajad. Aidatakse korraldada sünnipäevi, poissmeeste- või tüdrukuteõhtuid, firmapidusid, jõuluüritusi jne – mida külalised vaid oskavad soovida. Vajalik eelbroneerimine.

Kohtla-Nõmmel asuv Eesti kaevandusmuuseum

See on terves Põhjalas ja Baltikumis ainus koht, kus saab maa alla ekskursioonile minna. Eks Eesti inimesed ole suuremalt jaolt sinna ka sattunud, kuid siiski on palju neid, kel kaevandusmuuseum veel avastamata. Ja kui eelmine külastus on jäänud aastate taha, siis tasub kindlasti uuesti uudistama tulla, sest nüüd toimub maa alla laskumine uues kohas – sinna saab restaureeritud rikastustorni kaudu. Tasub uudistada ka põnevat ekspositsiooni.

Kaevandusmuuseumi juurest saavad alguse ka kõik Adrenaatori täispööretel seiklused: seiklusmatkad ja -tuurid, olgu selleks siis kõige popim karjäärisafari või veematkad Aidu karjääris.

Kaevandusmuuseumi kõige värskem uudis on aga see, et sellel talvel pakutakse võimalust valgustatud suusaradadel suusatada ja valmib ka tuubimägi, mis sobib pigem lasteaia viimase rühma ning algkoolilastele – seal on hea enne Kiviõli seikluskeskuse suurele mäele minekut harjutada.

Mõedaku ATV-rajad

Rägavere valla huviklubi korraldab aasta ringi eri raskusastmetes ATV- ja bagimatkasid. Seda nii algajatele kui ka kogenud sõitjale. Matkad viiakse läbi kaheksa uue Honda ATV-ga ja viie bagiga (UTV CF) ning kindlasti koos kogenud matkajuhiga. Enne sõitma minemist tehakse teoreetiline lühikoolitus ja algajatele ka praktiline sõidukoolitus.

Pakkumisel on kolme erineva kestusega (1,5 h, 2 h ja 3,5 h) ringid, mis kulgevad looduskaunitel metsaradadel ja turbaväljadel. Soovijatele pakutakse lisaemotsiooni saamiseks lõkkepeatust koos teekeetmisega, kohale tuuakse nii pirukas kui ka kuum supp.

Neil on ka kokkulepe Kiviõli seikluskeskusega – tõusta oma vingete aparaatidega tuhamäe tippu! Kombineeri oma ettevõtte motivatsiooni- või meeskonnakoolitustega.

Tulivee rannarestoran ja salapiirituse muuseum

Ja kui vinge päev on selja taga, siis saab piirkonna parima kõhutäie Tulivee rannarestoranist, kus imeilus vaade on garanteeritud nii suvel kui ka talvel. Samuti on tagatud maitsev kõhutäis, sest nende restorani on premeeritud Silverspooniga ja neid soovitab ka White Guide. Restoran kasutab maksimaalselt kohalike tootjate parimaid tooraineid ja annab seeläbi kohalikule toidule täiesti uue ilme. Grupile on võimalik teha eelbroneering ja süüa grupimenüü alusel, kuid sealsed tublid kokad ning vahvad teenindajad on võimelised rahuldama ka 12–15 inimese à la carte-tellimuse.

Toidu ooteajal soovitame sisse astuda Tulivee salapiirituseveo muuseumisse, mis jutustab möödunud sajandi 20ndatel ja 30ndatel aastatel Eesti ja Soome rannikualadel toimunud ulatusliku salapiirituseveo lugu. Näidatakse tolle aja insenerteaduse kõrgemat pilotaaži, kuidas piirivalve eest kanistreid peideti ja sedagi, millised need välja nägid – te lihtsalt ei usu oma silmi!

Selge on see, et üheks ööks Ida-Virumaale tulla on liiga lühike aeg. Karukella puhkemaja pakub kahe järjestikuse öö puhul ka 100 euro võrra soodsamat hinda.

Ida-Viru seiklusmaa on äge ja popp!

