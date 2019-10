Ida-Virumaa on imeline ka sügisel – leia need neli suurepärast paika

Kuigi puhkuste aeg on läbi, sobib ka sügisene reis Ida-Virumaale väga hästi meeldejääva nädalavahetuse veetmiseks, et töömõtetest puhata ning keha ja vaimu värskendada. Ka sügisene Ida-Virumaa on imeline ning pakub nii tubast tegevust kui looduslikku lõõgastust.

Vaatame nelja paika, kus sel sügisel Ida-Virumaal aeg veeta: Narva Jõesuu Spa, Eesti Kaevandusmuuseum, Saka Mõis ja Meresuu Spa.

Narva Jõesuu Ravisspaa – stressivaba elu kuurordis

Kui stress võtab elult rõõmu ja värvid, aitab sind puhkus Narva-Jõesuu Ravispaas!

Kui sulle tundub, et elu on stressirohke, siis tule ja puhka. Sind aitab ravispaa Narva-Jõesuu pakett "Stressivaba elu kuurordis". See on viis päeva täis täiuslikku lõõgastust, milles sisaldub nii rohkete protseduuride kui ka kauni looduse nautlemine. Teid ootavad innovaatiivsed apparaadid, mille sarnast ei leidu Balti riikides ega Soomes, aroomimassaažid, 45-minutiline spaaprotseduur "Hüvasti, stress!” ja palju muud.

Narva-Jõesuu ravispaas on mõnusad ja mugavad toad, mis sobivad majutuseks nii üksinda, kahekesi või perega. Teid ootab kodune toit buffet-stiilis, kus igaüks leiab midagi oma maitse järgi. Kõige ilusam vaade kuurortlinnale avaneb neljandal korrusel asuvast restoraanist KUURORT, kus saate nautida maitsvat magustoitu kuuma joogiga.

Peale kõige muu on majal ka oma puurkaevuvesi, mille puhtust kontrollitakse sageli ja mida hinnatakse kõrgelt. Arteesia vesi pärineb maa-alustest järvedest ning kasutatakse veeprotseduurides, sise- ja välibasseinides ja söögi valmistamiseks.

Ravispaa pakub klientidele ka Eesti ainsat 17 meetri pikkust soojendusega välibasseini, mis on avatud kuni oktoobri lõpuni ning vee temperatuur on 27 kraadi.

Isegi lühike puhkus ja lõõgastumine vabastavad stressist ning kingivad elurõõmu.

Kingime ilu ja taastame tervise!

Lisainfo:

+372 359 9529

info@narvajoesuu.ee

www.ravispa.ee

Eesti kaevandusmuuseum – saab proovida kaevurielu

Ida-Virumaal asuv ainulaadne Eesti kaevandusmuuseum pakub tegevust tervele perele aastaringselt nii maa all kui ka maa peal, nii majas sees kui ka õues.

Kaevandusmuuseumi ligitõmbavaim ja põnevaim atraktsiooni on allmaamuuseum, mille moodustavad endised kaevanduskäigud kogupikkusega 1 kilomeeter.

Ekskursiooni käigus kehastutakse kaevuriks, pannakse pähe kiiver ja selga kaevurikuub ning laskutakse maapinnast kuni 8 meetrit allpool asuvatesse kaevanduskäikudesse. Nii astutakse tõeliste kaevurite kunagistes jalajälgedes ja saadakse osa nende igapäevasest tööelust niisketes ja hämarates tingimustes, mõistes seeläbi põlevkivi kaevandamise ja tööstuse toimimise tagamaid ning arengut.

Vanas kaevanduskäigus asuv ajastutruu restoran võimaldab kehakinnitust just nii, nagu tõelised kaevurid seda aastakümneid tegid. Vagonnetidest kohandatud söögilaual pakutakse kaevurilõunat ning soovi korral pitsike kangemat napsu.

Rikastusvabriku disainkohvik annab aga silmad ette ka pealinna peenetele söögikohtadele.

Kaevandusmuuseum pakub ka võimalust korraldada sünnipäevi, bankette, vastuvõtte ja muid seltskonnaüritusi. Saab tellida kogu cateringi alates suupistetest kuni põhiroogade ja kohvilauani.

Kaevandusmuuseumis saab ka ööbida. Hostel paikneb konverentsikeskuse 3. korrusel. 2-6 kohalised teleritega varustatud toad on hubaselt ja lihtsalt sisustatud postsovetlikus stiilis. Hosteli üldkasutatavad olmeruumid on puhketuba, tualett ja duširuumid, köök ja soome saun. Voodikoht maksab 18 eurot ja hommikusöök 6 eurot.

Lisainfo ja broneerimine:

+372 332 4017

info@kaevandusmuuseum.ee

Vaata lähemalt: kaevandusmuuseum.ee

Saka mõis - privaatsus, lopsakas loodus, mõnus spaa ja hõrk restoran

Saka mõis on koht, kus kõrgel kaldal saavad kokku kultuuri- ja looduspärand: varemetest kerkinud neorenessanslik härrastemaja ja Eesti rahvuslikuks sümboliks valitud pankrannik. Saka on üks vähestest Eesti mõisakompleksidest, mis on tervikuna taastatud. Nii Itaalia renessansiarhitektuuri näiteks sobiv härrastemaja kui ka mõisa territooriumil asuvad hilisemad ehitised ja neid ümbritsev park on hoolikalt renoveeritud.

Saka mõisat iseloomustavad kõige paremini privaatsus, vaikus, lopsakas loodus, mõnus spaa ja hõrk restoran, mis on mitu korda tunnistatud Ida-Virumaa parimaks toidukohaks.

Oma erilise asukoha, privaatsuse, kvaliteetse toitlustuse ja rekreatsioonivõimalustega sobib Saka mõis niihästi puhkuseks, tööalasteks väljasõitudeks kui ka kuni saja osavõtjaga pidulike vastuvõttude ja pulmade pidamiseks.

Hotelli juurde kuuluv privaatne spaa koos saunade, väikese basseini ja erinevate kehahooldusvõimalustega on kvaliteetpuhkuse lahutamatu osa. Spaateenuste valikuga tutvuge lähemalt SIIN.

Saka mõis tegeleb pidevalt erinevate puhkusepakettide uuendamisega, pakkudes puhkuse võimalusi erineva sissetuleku ja erinevate eelistustega inimestele ja arvestades siseturismi trendide kiireid muudatusi.

Külastajate käsutuses on samuti mõisapark, tenniseväljakud ja rannavõrkpalliväljak, jalgrattarent, vibulaskmine, laste mänguväljak ja külakiik, mõisa lähiminevikku meenutavad militaarrajatised ja supelrand.

Lisainfo ja broneerimine: saka.ee

Tel 336 4900

Meresuu – vee- ja saunakeskus, ilu- ja tervisemaailm ning maitsete meloodiad

Meresuu SPA & Hotel asub looduskaunis kohas, Eesti ühes vanemas kuurortlinnas Narva-Jõesuus, kõigest paari tunni kaugusel Tallinnast, 13 km Narvast ja 155 km Peterburist.

Uuenduskuuri on läbinud põnevaid kogemusi pakkuv vee- ja saunakeskus, kus on võimalik lõõgastuda ning keha ja meelt värskendada nii sõpruskonnal kui ka perega reisijatel, nii väikestel kui ka suurtel, noortel ja vanadel. Spaabaar pakub põnevaid maitseid vahepaladeks.

Argimuresid aitab unustada Meresuu ilu- ja tervisemaailm lõputu valiku iluhoolitsuste ja tervistavate protseduuridega ning spordikeskus laia valiku treeningutega.

Hotellil on 109 kaunist skandinaavialikus stiilis numbrituba, 11 korrust, lummav vaade merele või kaunile kuurortlinnale.

Restoran Meloodia pakub maitsete meloodiaid igal aastaajal ning 0-korrusel asuv baar elamusi ka hilisematel õhtutundidel.

Ärireiside puhuks pakub häid võimalusi nelja saaliga konverentsikeskus, millest suurimasse mahub kuni 110 inimest.

Vaata lähemalt meresuu.ee