FOTOKONKURSS | Tee pilti ja võida! Odavalt palmi alla

SISUTURUNDUS RUS

Shutterstock

Kuidas veeta aega palmi all, ohverdamata talveilma võlusid? Tallinna botaanikaaed on selleks parim. Kui jagad oma palmi all tehtud pilti, võid võita kas botaanikaaia aastapääsme, kinkekaardi või suisa peaauhinna – fotosessiooni fotograaf Tiia Saartiga. Kampaania algab 16. detsembril ja auhinnad loositakse välja juba 2. jaanuaril.