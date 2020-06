Eestlaste loodud reisiaksessuaar on jõudnud laia maailma

Maailm, mis oli vahepeal päris lukku keeratud, hakkab jälle avanema. Lennud on tasapidi taastumas ja nii mõnelgi ootavad ees esimesed vältimatud sõidud siia-sinna – olgu mööda merd, maad või taevalaotusi. Siiski ei saa reisimine enam kunagi olema päris sama, mis enne. Tõepoolest: kes oleks osanud aasta aega tagasi uskuda, et maskist saab ka siinkandis vältimatu esmatarbeese, mis peaks autos, käekotis või kohvris alati käepärast olema?

Paraku aga just nii on. Pärast kogu maailma raputanud hirmuäratavat olukorda tundub maskita reisimine vastutustundetu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste ja kõigi kaasmaalaste suhtes. Selleks et meid pikalt saatnud hirm maskide ees kaoks ja nende kandmisest saaks uus reaalsus, sündisid ka Eesti tootja Faceweari maskid, mis on äratanud tähelepanu mitte ainult Eestis, vaid isegi kaugel piiri taga. Millega siis on selle Eesti ettevõtte maskid võitnud nii eestlaste kui ka paljude välismaalaste südamed?

Kui kaitsevahendist saab aksessuaar

Facewear

Igaüks vast nõustub, et maski esmatähtis funktsioon on pakkuda võimalikult tõhusat kaitset. Faceweari neljakihiline tuulekindel, pehme ja nahasõbralik näomask erinebki teistest Eestis toodetud disainmaskidest just selle poolest, et kasutatud on tõhusat nanofiltrit F9 ePM1 ISO 16890, mis peab õige hoolduse korral vastu masinpesu. Tänu sellele saab maski korduvalt kasutada – tõhusus ja keskkonnasõbralikkus käsikäes!

Peale selle, et ühekordsete kaitsemaskide kasutamine pole kuigi keskkonnasõbralik, eelistatakse neid avalikes kohtades sageli mitte kanda nende tagasihoidliku välimuse tõttu. Faceweari maskid loodi aga just eesmärgiga lisada näomaskide kandmisele positiivne emotsioon. Nii sai maskist meeldiv ja ilus aksessuaar, mida saab valida vastavalt oma iseloomule, tujule, elustiilile ja riietusele: meeldib kandjale siis vallatu või romantiline, humoorikas või esinduslik stiil.

Facewear

Seejuures on järgemööda astutud üha uusi samme, et jõuda veel rohkemate inimesteni. Nii lisandusid sortimenti filtrita maskid, mis mõeldud näiteks neile, kes soovivad kanda stiilset näokatet meditsiinilise maski peal. Samamoodi on tootja mõelnud prillikandjatele. On ju vast igaühele neist peavalu valmistanud asjaolu, et maski kandes kipuvad prilliklaasid uduseks minema. Nii täiendaski tootja oma maskide sortimenti vormitavat ninapaneeli sisaldavate disainidega. Vormitav ninapaneel moodustab parema tiheduse nina ja silmade piirjoonel, aitab tagada parema vaatevälja ning hoolitseb just selle eest, et prillikandjatel prillid uduseks ei läheks.

Mõeldud ka pere pisematele

Facewear

Tähelepanu on Facewear köitnud veel sellega, et neil on eraldi maskid ka lastele. On ju lastele hoopis keerulisem selgitada, miks maski kanda tuleb – lastepärane disain motiveerib neid seda rohkem tegema. Samamoodi on eraldi mudelid noortele. Noortekollektsioonis kasutatakse noorte seas armastatud motiive, et maski kandmine koguks populaarsust ka nende hulgas. Näiteks on neile mõeldes loodud tekstid „Pigem tuus” ja „YOLO” (You Only Live Once).

Facewear

Maskide populaarsuse taga on kahtlemata ka tõik, et kuigi maske tarnitakse üle maailma, ei ole järjekorrad tellimisel pikad, vaid maskid on laos kohe olemas. Nimelt toodab 15-aastase kogemusega reklaamitöökoda Vipline OÜ 3000 maski päevas. Ühe maski hind jääb viie euro (ilma filtrita) ja kümne euto kanti (koos filtriga).

Faceweari filtermaske saab soetada Selverist, I.L.U. kauplustest, Tradehouse'ist, Ehituse ABC-st, Beauty Prost ja teistest kauplustest.

