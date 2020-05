Ecolines taastab rahvusvahelised reisid Balti riikide vahel alates 29. maist 2020

Tallinnast Riiga ja Riiast Vilniusesse saab reisida kaks korda päevas:

Riia-Tallinn 8.00; 19.00

Тallinn-Riia 8.00; 19.00

Riia-Vilnius 7.30; 18.00

Vilnius-Riia 7.30; 18.00

Ecolines pakub reisijatele võimalust soetada kaks istekohta ühe hinnaga:

ecolines.net/ee/et/kaks-istekohta-korvuti-uhe-istekoha-hinnaga

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on Ecolines muutnud senist bussiga reisimise korda. Pileti soetanud reisija võib olla kindel, et tema kõrval olev istekoht on turvalisuse huvides alati vaba. Reisija võib seda istekohta pakkuda ka enda sõbrale, tuttavale või pereliikmele, kellega koos turvaliselt reisida. Bussides on 74 istekohast vabamüügis 35 kohta. Ecolines kasutab oma reisidel vaid kõige mugavamaid ja kaasaegsemaid SETRA S431 DT kahekorruselisi busse, mis pakuvad reisijatele rohkem ruumi ning avarust. Ettevõtte pikaajaline omanik Andris Podgornijs tõdeb, et reisijate ja personali tervis on kogu reisi vältel kõige olulisem aspekt, mida Ecolines kavatseb järjekindlalt silmas pidada. Ecolines Estonia OÜ tegevjuht Elis Kovaljov lisab omalt poolt, et ettevõte teeb kõik endast oleneva, et bussid oleksid desifintseeritud ja vastavalt nõuetele puhastatud. Bussid läbivad spetsiifilise ja põhjaliku puhastuse. Kovaljov tõdeb, et bussiga sõites on oluline järgida ettevaatusmeetmeid, kandes maski ja desifintseerides reisi jooksul käsi. „Loodame siiralt, et meie reisijad saavad taas murevabalt ja mugavalt erinevate sihtkohtade vahel reisida ning ei pea kartma enda heaolu ega tervise pärast ei reisi eel, jooksul ega järel, nentis Kovaljov.

Praegune olukord on kõikidele uudne ja harjumatu, kuid sellega tuleb kohaneda ning järk-järgult tavaelu rutiini juurde naasta. See puudutab ka rahvusvahelist reisimist, mis näitab tasa ja targu toibumise märke. Loodame peatselt taastada kõik senised marsruudid ja pakkuda inimestele taas võimalust reisida 23 riiki ning külastada üle 200 linna, lõpetas Kovaljov.

Kuidas soetada pilet Ecolinesi reisidele?

Piletit saavad soetada ainult Balti riikide kodanikud – Eesti, Läti ja Leedu elanikud.

Piletimüügi esindus Tallinnas on avatud ning pileteid ja infot on võimalik saada otse kohapealt meie teenindajatelt või helistades infotelefonil 606 2217. Samuti on väga mugav soetada piletid aadressilt www.ecolines.net.