Avasta suvine Ida-Virumaa: 4 vinget kohta, mida külastada!

Suviste plaanide tegemiseks ei ole iialgi liiga hilja ega liiga vara. Samas ei ole alati vajalik oma minipuhkuseks ka liialt palju eeltööd teha. Vaja on vaid mõelda välja aeg ja koht ning tegevused, millega end mõneks päevaks argielust välja lülitada soovitakse. Eestimaal on väga palju paiku, kus aktiivselt ja tervislikult puhata. Mõnda neist nüüd ka tutvustame.

Siirdume oma puhkuseplaanidega seekord hoopis Ida-Virumaale, sest see kaunis Eestimaa piirkond pakub nii tubast tegevust kui looduslikku lõõgastust. Vaatame otsa neljale vingele paigale Eesti idaosas, mida peaks kindlasti sellel suvel külastama.

Suvepeod ja sulnis puhkus Mäetaguse mõisahotellis

Suvi on pidude pidamise aeg! Pulmad ja juubelid vajavad tähistamist ning kokkutulekud ja suvepäevad pidamist. Mäetaguse mõisahotellis antakse teie käsutusse kas kõik neli mõisahäärberi saali või soovi korral ainult üks neist. Privaatne viinaait laiendab aga peopidamise võimalusi veelgi.

Mäetaguse mõisahotell on ajaloolise mõisakompleksi tall-tõllakuuri ehitatud armas majutuskoht, kus on vaid 24 tuba – kõik on kodune ja käe-jala juures.

Hotelli à la carte restoranis Rosen pakutakse suuresti kohalikul toorainel põhinevat eestipärast sööki. Portsjonid on maakohale iseloomulikult suured ning maitsevad vanaemade kulbi ja pudrunuia järele. Suvisel ajal on avatud ka sisehoovi suveterrass ja seal kehtib täielikult uuendatud suvemenüü.

Anname ka väikese vihje, kuidas oma puhkusest Mäetaguse mõisahotellis maksimum võtta: valige spaapakett! Kogutud tagasiside kinnitab, et paketireisijad hindavad oma puhkust mõisahotellis kõrgemalt kui omal käel või broneeringufirmade kaudu toa reserveerinud kliendid. Pakkumisel on 13 erinevat spaapaketti, mille hulgast leiab iga huviline endale sobiva.

Kes veel ei tea, siis alates eelmise aasta sügisest on Mäetaguse mõisahotellis külalistele kasutamiseks seitse erinevat sauna: kolm neist asuvad supelmajas, neli on aga mõeldud täiskasvanutele ja asuvad vaikse 18+ sauna tagatoas. Külalistele pakutakse alati sooja õhu- ja veetemperatuuriga lõõgastust. Nendel, kes sooviksid vahelduseks ka pisut sportida, on see võimalus kahel 25 meetri pikkusel ujumisrajal.

Mäetaguse mõisahotellis pakutakse mõnu ja lõõgastust ka kehale: spaavalikus on näiteks süvakoe ja eri lihaste massaažid. Erinevad massaažiseansid on kokku pandud vastavalt piirkondadele, mis võivad inimesele muret valmistada. Peale selle tehakse ka shindo ja teisi Jaapani stiilis massaaže. Massaažid toimuvad põrandale asetatud mattidel ja klientidel palutakse kanda isiklikku mugavat vaba aja riietust. Jaapanipäraste massaažide eesmärk on kehas energia liikuma päästmine. Samuti pakutakse spaas näonaha tüübi testimist ja suvisel ajal väga vajalikku näohooldust, mis sisaldab muu hulgas näonaha koorimist ja niisutamist.

Olete väga oodatud Mäetaguse mõisahotelli, mis on armas omadele ja kodune külalistele!

Lisainfo: www.moisahotell.ee

Saka mõis – pankranniku pärl Ida-Virumaal

Saka mõis on koht, kus kõrgel kaldal saavad kokku kultuuri- ja looduspärand: varemetest kerkinud neorenessanslik härrastemaja ja Eesti rahvuslikuks sümboliks valitud pankrannik. Saka on üks vähestest Eesti mõisakompleksidest, mis on tervikuna taastatud. Nii Itaalia renessansiarhitektuuri näiteks sobiv härrastemaja kui ka mõisa territooriumil asuvad hilisemad ehitised ja neid ümbritsev park on hoolikalt renoveeritud.

Oma erilise asukoha, privaatsuse ja võimalustega sobib Saka mõis niihästi puhkuseks, tööalasteks väljasõitudeks kui ka kuni saja osavõtjaga pidulike vastuvõttude ja pulmade pidamiseks.

Hotelli juurde kuulub ka privaatne spaa koos saunade, väikese basseini ja erinevate kehahooldusvõimalustega. Spaateenuste valikuga tutvuge lähemalt SIIN. Külastajate käsutuses on tenniseväljakud ja rannavõrkpalliväljak, samuti laste mänguväljak ja külakiik, mõisa lähiminevikku meenutavad militaarrajatised.

Lisainfo ja broneerimine: www.saka.ee

Eesti kaevandusmuuseum

Ida-Virumaal asuv ainulaadne Eesti kaevandusmuuseum pakub tegevust tervele perele, seda aastaringselt ja nii maa all kui maa peal, nii majas sees kui ka õues.

Lisaks muudele tegevustele on Eesti kaevandusmuuseum koostöös Adrenaator Grupiga kokku pannud ägeda paketi sõpruskondadele – energialaks on iga kord garanteeritud!

Mainitud paketis sisaldub maa-alune ekskursioon, rikastusvabriku külastus ning kõhutäide õigete kaevurite moodi – kõigile serveeritakse maa all kaevurisuppi. Edasi jätkub ekskursioon juba seiklusmatkana põneval maastikul, sellele järgneb ekstreemne karjäärisafari Aidus ja õhtu lõpetavad lõõgastav saun ning mõnus õhtusöök.

Pärast mõnusat ja tegevusterohket päeva aga kohe koju tormama ei pea, sest paketis sisaldub kõikidele külalistele nii ööbimine kui ka kosutav hommikusöök. Seega ... ajage kokku vähemalt viis oma parimat sõpra ning tulge Ida-Virumaale seiklema!

Lisainfo ja broneerimine:

+372 332 4017

info@kaevandusmuuseum.ee

Vaadake lähemalt: www.kaevandusmuuseum.ee



Narva-Jõesuu Spa

Enam rohkem merele lähemal olla ei saaks kui selles koduselt hooliva personaliga majas. See on Narva-Jõesuu ravispaa – maja kuurortlinna südames, Eesti pikima liivaranna vahetus läheduses. Looga maja võlub ja üllatab oma arhitektuuri ning ainulaadse hõnguga. See on koht, millel on kuurortravi ja puhkuseteenuse osutamise kogemus aastast 1874. Olgugi et konkreetne maja on külalistele avatud aastast 1961.

Siinne spaapersonal peab aga sageli vastama ootamatutele küsimustele selle kohta, kas see on sama vana hotell, kus on seinas mistra vaipkate ja kus kõik meenutab nõukogude aega. Õige vastus on, et ei ole. Aga veenduge selles parem ise …

Praegu leiate Narva-Jõesuust eest mõnusad kuurorthotelli toad, mis on kas rõdudega või ilma, männimetsa- või merevaatega, aknaga või ilma. Valikus on peretoad, sviidid ja loomulikult ka klassikalised kaheinimesetoad. Kõikides tubades on olemas külmikud, mis teeb suvepuhkuse veelgi mõnusamaks. Sviidis on olemas ka kohvi ja tee keetmise võimalused.

Spaas on ka ainus soojendusega välibassein Eestis. Teada on, et Eesti põhjaranniku, sealhulgas Narva-Jõesuu merevesi soojeneb väga aeglaselt. Isegi südasuvel. Seega on rõõm teada anda, et Narva-Jõesuu spaa pakub klientidele ainsat 17 meetri pikkust soojendusega välist ujumisbasseini Eestis. Seda just neile, kes soojemas vees suplust harrastavad. Bassein piirneb päikeseterrassiga, mis on ideaalne koht nii päevitamiseks, raamatu lugemiseks kui ka lihtsalt linnulaulu ja metsavaate nautimiseks.

Kui nautimine on teinud kõhu tühjaks, siis Narva-Jõesuu ravispaas saab maitsva toiduga keha kinnitada paljudes erinevates restoranides ja baarides.

Lastega pered saavad suvisel ajal süüa hubases terrassikohvikus, mille vahetus läheduses paikneb ka korralik mänguväljak pere noorimatele, nii et lastel saab mugavalt silma peal hoida. Kohviku menüüs on nii noppeid euroopalikust köögist kui ka leide Aasia maitsete põhjatust varamust. Eraldi menüüd on olemas nii lastele, taimetoitlastele kui ka allergikutele.

Kvaliteetset Euroopa kööki pakutakse restoranis Kuurort, mis paljude sõnul olla piirkonna parim. Miljöö ja suurepärane merevaade ning restorani terrass toetavad restoranis sööginaudingut. Kallimaga hetke nautides saab vaadata hea toidu kõrvale kordumatut päikeseloojangut. Ikkagi puhkus kuurordis!

Peale kõige muu on majal olemas ka oma puurkaevuvesi, mille puhtust kontrollitakse sageli ja mida hinnatakse kõrgelt. Arteesia vesi pärineb maa-alustest järvedest. Jooge tervislikku puhast vett!

Vihmase ilmaga on lastel võimalik mängida mängunurgas, käia isa-emaga saunades ja suplusbasseinides. Kindlasti tasub üks ujumiskord teha ka soojendusega välibasseinis ja tuulise ilma korral päikeseterrassi nautida. Maja basseinide vesi tuleb hotelli enda puurkaevust ehk maa-alustest järvedest, mille vesi on väga puhas ja isegi joomiskõlblik.

Lisainfo majutuse, söögi ja joogi kohta:

+372 359 9529

info@narvajoesuu.ee

www.facebook.com/ravispa.ee

Vaadake lähemalt: www.ravispa.ee

Tule ja puhka kasvõi üheks ööks, ka lühike puhkus on puhkus!

Tutvu paketiga "Tervis"!