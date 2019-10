Avasta sügisene Pärnu: neli vinget kohta, mida kindlasti külastada!

SISUTURUNDUS RUS

Ammende villa

Puhkused on läbi ja suvi möödas, ent see ei tähenda, et enam ei võiks Pärnusse puhkama minna. Pärnus on suveväliselgi ajal palju teha. Turiste on ka vähem, nii et nädalavahetus Pärnus sobib ideaalselt töörutiinist lõõgastumiseks.