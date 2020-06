Algab Endla Teatri 110. hooaeg

Endla Teater alustab oma 110. hooaega juuli esimesel nädalavahetusel suure saali etendustega. Augustis rõõmustatakse teatrisõpru aga uuslavastusega – Ott Kilusk kirjutas eriolukorra ajal näidendi „Nagu süldikeeduvesi“, mille lavastab 1. augustiks Kaili Viidas. Sügisel esietenduvad draama „Jõgi“, draama „Vaade sillalt“ ning lugu raamatutest ja armastusest „Abort“. Müügil on kõik etendused juulist kuni oktoobri lõpuni.

1. augustil Endla suures saalis esietenduv kulinaarne düstoopia „Nagu süldikeeduvesi“ (lavastaja Kaili Viidas) on eriolukorra ajal valminud algupärand, mille tegevus ei asetu minevikku ega tulevikku. Samas ei ole see ka nüüd ja praegu, vaid meile lähedal, aga mitte siinsamas. Humoorika teksti varjus esitatakse palju küsimusi selle kohta, kuidas see inimeseks olemine siis ikkagi käib. Ott Kiluski verivärske näidendi esmalavastuses mängivad Peeter Tammearu, Sten Karpov, Tambet Seling, Nils Mattias Steinberg, Ott Raidmets, Sander Rebane, Kleer Maibaum, Karin Tammaru, Fatme Helge Leevald ja Ireen Kennik.

Septembris esietendub Endla Küünis draama „Jõgi“ (lavastaja Taago Tubin). Rahvusvaheliselt tuntud ja auhinnatud briti näitekirjaniku, stsenaristi ja filmirežissööri Jez Butterworthi draama „Jõgi“ on kummastavalt veetlev ja lummavalt salapärane armastuslugu. Lavastuses mängivad Jane Napp, Carita Vaikjärv, Märt Avandi ja Sänni Noormets.

Oktoobri keskel esietendub Endla suures saalis draama „Vaade sillalt“ (lavastaja Priit Pedajas). Arthur Milleri ühe tuntuima näidendi jõuliste karakterite ja kirglike inimsuhete kaudu avaneb vaade kirjutamata seadustele inimese elus: aule, armastusele, armukadedusele, ihale ja lojaalsusel. Lavastuses mängivad Meelis Rämmeld, Jaan Rekkor, Karin Tammaru, Saara Nüganen või Fatme Helge Leevald, Karl Andreas Kalmet või Sander Rebane, Priit Loog, Tambet Seling, Carita Vaikjärv ja Ando Loosaar.

Nädal aega hiljem esietendub Endla Küünis lugu raamatutest ja armastusest, või siis hoopis millestki muust … „Abort“ (lavastaja Kaili Viidas). Veidras asutuses, millest keegi eriti midagi ei tea, töötab üksildane, pisut naljaka olemisega mees. Ta pole ammu väljas käinud ega õieti kellegagi suhelnud. Aga siis, ühel vihmasel hilisõhtul, tuleb üks naine – nii ebamaiselt ilus, et tema olemasolu pole usutav … Richard Brautigani romaani dramatiseeris Ott Kilusk ning lavastuses mängivad Jane Napp, Nils Mattias Steinberg, Ago Anderson, Sten Karpov ja Carmen Mikiver.

Endla Teatri etenduste piletid on müügil Piletimaailmas, Piletilevis ja Endla Teatri kassas.