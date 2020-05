Air Baltic annab teada: 18. maist taastuvad lennud Tallinnast neljal suunal

Lennufirma lisab, et lendude taastamisel järgitakse kõiki kriisiajal vajalikke ettevaatusabinõusid.

Air Balticu tegevjuht Martin Gauss kinnitab, et Air Baltic hoolib oma reisijate tervisest — kõikidele reisijatele antakse kaitsemask ja desinfitseerivad salvrätikud ning rakendatakse kõiki vajalikke meetmeid lennureisijate täiendavaks kaitseks.

Juhime siiski tähelepanu sellele, et Välisministeerium ei soovita praegu reisile minna.

Kuigi eriolukorra meetmeid hakatakse vaikselt leevendama, toimub see erinevates riikides erineva tempoga. Jätkuvalt on väga suur tõenäosus, et lennud võidakse tühistada, puudub linnadevaheline transport ning restoranid, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud. Samuti tuleb arvestada võimalike karantiinireeglitega. Katkenud transpordiühenduste ja kehtestatud karantiinireeglite tõttu võib riikidevaheline liikumine ja Eestisse tagasipöördumine olla väga keeruline.