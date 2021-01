ABC Reiside juhi vastulause Estraveli juhile: teie sõnavõtt väikeste reisifirmade suhtes on ülekohtune ja turismisektorit solvav

Estraveli juht ja Turismifirmade liidu asepresident Aivo Takis süüdistab oma 8. jaanuari sõnavõtus väga suurt osa Eesti turismisektorist. Nimelt leiab ta, et väikefirmad rikastuvad alusetult suurte arvelt. Minu jaoks isiklikult ning ilmselt ka kogu sektorile on see äärmiselt ootamatu süüdistus. Turismiinimesena on mul endal seda lausa piinlik lugeda, sest seni olen pidanud Estraveli juhti siiski üsna arukaks inimeseks. Huvitav oleks ka teada saada, kas Aivo Takis väljendas antud juhul kogu ETFL-i või enda isiklikku seisukohta. Nimelt koosneb Eesti turismisektor väga suures osas just väikefirmadest, kelle töötajate arv jääbki enamast vahemikku 1-5 inimest. Sellele vaatamata peavad ka väikefirmad tasuma täpselt sama mõõdupuu järgi riigimakse ja täitma seadusest tulenevaid kohustusi. Ei ole nii, et väiksematele on seadused pisut leebemad ja suured on seaduse ees põlvili surutud. Hetkel on kahtlemata väga raske ja keeruline aeg kõigil, mis eeldaks justkui rohkem koostööd, mitte aga koostööpartneri või kolleegi mutta tampimist. Siinkohal tahaks Takisele meelde tuletada, et Eesti Turismifirmade Liitu kuulub ka väga palju just neid väikeseid reisifirmasid, keda põhjuseta alusetus rikastumises süüdistatakse, kuid kes ometigi igal aastal samasse liitu kuulumise eest kohusetundlikult aastamaksu tasuvad. Huvitav oleks nüüd teada või kuulda, mida ETFL-i ridadesse kuuluvad väikesed reisibürood ja ettevõtjad ise selle peale ütlevad. Kui mina oleks antud liidu liige, siis esitaksin kohe lahkumisavalduse ja leiaksin endale uue katuseorganisatsiooni, kus mind võrdväärsena koheldakse, aga eks siin olegi nüüd kõigil nendel väikestel mõttekoht.