5 ootamatult ägedat puhkekeskust Eestis, kus sa ei ole veel ehk käinud

Eesti on kaunite puhkekeskuste poolest üsna rikas. Seega on firmaürituse või suurema erapeo korraldamiseks koha leidmine lihtne. Eks otsi ju iga peoperemees ikkagi just sellist paika, kus saaks oma raha eest enamat kui kauni looduse. Siit leiadki viis puhkekeskust, kus võimalused ja hind on väga hästi paigas.

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik on suve- ja talvepäevade ning seminaride pidamiseks ja perepuhkuse veetmiseks parim paik Eestis. Majutamiseks on ruumi kuni 102 inimesele. Lisaks saalile on võimalik korraldada üritusi väliterrassil, kus on katusealune kuni 250 külastajale ja lava esinejatele. Olemas on ka telkimisvõimalus suurematele gruppidele, mis teeb Nõiariigist hinnatud suvepäevade pidamise koha. Tutvu suvepäevade pakettidega siin.

Nõiariigis on Soome saun 30 inimesele ja tünnisauna mahub 15 kümblejat. Veel leiab huviline siit suitsusauna ja mõnusa suplemisvõimalust pakkuva tiigi. Sündmuste korraldamiseks on meeskonnal olemas nii vajalik kogemus, inventar kui ka tehnika. Samuti saadakse suurepäraselt hakkama toitlustamisega. Lasketiir, tugitoolijalgpall, luuavise, kanuud, spordiväljakud ja mullijalgpall – kõik need on aktiivse puhkaja silmis väga hinnas ja siinsamas lähedal. Siinsamas asub ka Liikluslinna lõbustuspark, kus on üle 20 atraktsiooni.

Mida kõike Nõiariigis veel teha saab, võib leida kodulehelt www.noiariik.ee.

Paunküla Heaolukeskus

Paunküla Heaolukeskus ootab külastajad Tallinnast 45-minutilise autosõidu kaugusel kauni saarestikuga Paunküla veehoidla kaldal. Keskus sobib ideaalselt suve- ja talvepäevade, seminaride, kokkutulekute ja tähtpäevade pidamiseks. Samuti sobib Paunküla Heaolukeskus elu ühe tähtsama sündmuse ehk pulma pidamiseks.

Majutuseks pakutakse erineva suurusega maju. Metsa all leidub kämpinguid lihtsamaks majutuseks, piiramatu telkimisala ning ruumi on ka auto- ja haagissuvilatele. Toitlustuse eest hoolitsevad Paunküla imelised kokad, kes pakuvad mitmekesist ning maitsvat toitu.

Ajaviiteks saab nautida paadisõitu, vesirattaid, ATV-matku, parvesauna, värvikuulimängu ehk paintball'i ja muud põnevat. Kõikide võimalustega saab tutvuda kodulehel. Paunküla Heaolukeskuses on 18 korviga kettagolfirada ning viie kilomeetri pikkune matkarada.

Lisainformatsiooni leiab kodulehelt www.paunkula.ee.

Sokka Puhkekeskus

Otepää kaunite kuplite, metsa, soo ja järvede keskel asub Sokka Puhkekeskus, Lõuna-Eesti üks suuremaid puhke-, peo- ja majutusasutusi. Arvestades personaalseid soove, korraldatakse suve- ja talvepäevi, firmapidusid, seminare, pulmi ja kõiki teisi tähistamist või kokkusaamist väärivaid üritusi.

Üritusi korraldatakse seinast seina: alustades kaheinimese romantilisest rabajärvematkast kuni vinge 1000 külalisega firmapeoni välja. Katuse alla mahutatakse ööbima kuni 100 pidulist. Rahva tunnustuse on pälvinud tegevuste ja võimaluste mitmekesisus. Vaba aega saab 22 hektari suurusel maa-alal veeta mitmeti – 18 pesaga kettagolfirajal, värvikuulimängu ehk paintball'i mängides, jalg- ja võrkpalliväljakul, maastikumängul, kanuudel ja kajakitel, Kanada kirvest ja bumerangi visates, vibu lastes ja palju muud tehes. Sokka saunamaalimas on kolme järve kallastel neli Soome sauna, rabajärvevaatega kümblustünn ning meie viiekordne Euroopa Saunamaratoni võitja Sokka suitsusaun. Kõige selle hea ja paremaga käib loomulikult kaasas professionaalne lähenemine ja kvaliteetne toitlustusteenus.



Küsi personaalset pakkumist kodulehelt www.sokka.ee!

Mustjõe Kõrtsitalu

Mustjõe Kõrtsitalus peeti iidsest ajast kuni möödunud sajandi kahekümnendateni talukõrtsi. Praeguseks on siia kujunenud etnograafiline teemapark, kus saab tutvuda meie esivanemate sajanditetaguse eluolu, ajaloo ja ehituskunstiga. Samuti on valminud eriline rehielamu, mis on ehitatud täpselt nii, nagu neid 17. sajandil ehitati – ilma naelte ja metallita ning kõik kinnitused on tehtud hoopis puidust.

Külalised on vanas ja väärikas talus oodatud aasta läbi. Korraldame ekskursioone, mis on lõbusad, kuid samas veidi kultuuriloolised – huvilised saavad giidi juhendamisel jalutada läbi talu pargi ja tutvuda kohaliku ümbruse ning killukese eestlaste ajalooga. Teele jäävad käsitööait, ugrilaste sammasait, metsavenna punker, puskarivabrik ja veel üht-teist. Pimedatel talveõhtutel saab Mustjõel näha, kui valge või pime oli elada pirruvalgel.

Mustjõel peetakse muinasjutulisi pulmapidusid nii suvel kui ka talvel, loomingulisi koosolekuid ja seminare ning muid mõnusaid koosviibimisi igal aastaajal. Ööbima mahub üle 200 inimese. Söögiks pakume kohalikke talutoite, kõik küpsetised ja suupisted valmivad kohapeal taluköögis. Kõrtsitalu asub keset Kõrvemaa metsi täiesti omaette paigas – peaaegu maailma serval, kuid Tallinnast vaid tunnise autosõidu kaugusel. Vaata lisainfot siit.

Toosikannu Puhkekeskus

Privaatne koht seminaride, suve- ja talvepäevade korraldamiseks Kesk-Eestis.

Toosikannu peamaja jahisaalis on võimalik näha Eesti suurimat hirvlaste trofeekogu. Peamajas ja aidamajas on kokku 70 voodikohta. Seminarisaali mahutame mugavalt veel sama palju inimesi. Põhikompleksis on suvisel perioodil 180 voodikohta ning ka piiramatu telkimisvõimalus. Veekogu ääres asuv suur katusealune grillimaja on ideaalne nii suvepäevade välitoitlustuseks, mida pakub Toosikannu köögimeeskond, kui ka suvise seminari korraldamiseks. Grillmajas on istekohti 120 inimesele ning jääb ka piisavalt tantsuruumi.

Mõnusat saunakogemust pakuvad aasta läbi Vene kerisega saunamaja, mille terrassilt saab soovi korral liumäest otse vette liuelda, suitsusaun ning saare saun.

Ale-Sepa puhkekompleksis saab korraldada sündmusi väiksemale seltskonnale. Majutusvõimalusi on kahekohalistes kõigi mugavustega tubades 40 külalisele. Lisaks muidugi seminarisaal, saun ja kümblustünn. Ale-Sepal on katusealune terass, mis on sobilik väljas einestamiseks ning sumedate suveõhtute veetmiseks.

Karupahna puhkemaja sobib meeldivaks perepuhkuse veetmiseks ja väiksema seltskonnaga seminari pidamiseks. Magamiskohti jagub 12 külalisele ning lisaks on olemas ka telkimisvõimalus. Õdusa kaminaga terrassil on 20 istekohta ning saun ja kümblustünn.

Toosikannu jahi- ja laskespordikompleks pakub võimalust lisada oma sündmusele põnevust kolme alaga: jahilaskmine, kuulitiir ja ainulaadne laskesimulaator.

Ulukisafaril sõidetakse Eesti suurimas loomapargis koos kogenud giidiga, sõiduvahendiks on PAZ retrobuss või matkaveok GAZ-66. Näha saab punahirvi, põtru ja teisi väiksemaid ulukeid. Veel pakume ATV- ja mootorsaanimatkasid, metsa- ja räätsamatkasid, vibulaskmist ning Viikingi kirve loopimist.

Uuri lisaks www.toosikannu.ee või info@toosikannu.ee.