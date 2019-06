4 vahvat paika, kus veeta meeldejääv perepuhkus

Suvi on käes ja kaugel need puhkusedki enam on, mis tähendab, et ilmselt peetakse paljudes kodudes nõu, kuhu küll sel suvel perega puhkama sõita. Tõsiasi on see, et soojal suvel on ju patt kuskile kaugele minna. Seda enam, kui läheduses on nii palju vahvaid paiku, mida külastada. Toomegi teieni neli vahvat kohta, kus veeta üks unustamatu perepuhkus.

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik – maailma kõige väiksem ja erilisem riik

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik Uhtjärve kaldal on suvepäevade, talvepäevade ja seminaride pidamiseks, aga ka perepuhkuseks parim paik Eestis. Majutust saavad kuni 102 inimest. Saalile lisaks saab üritusi korraldada väliterrassil, kus on katusealune kuni 250 külastajale ja esinejatele lava. On ka telkimise võimalus suurematele gruppidele, mis teeb Nõiariigist hinnatud suvepäevade pidamise koha. Tutvu suvepäevade pakettidega siin.

Nõiariigis on Soome saun 30 inimesele ja tünnisauna mahub 15 kümblejat. Lisaks leiab huviline eest suitsusauna ja tiigi, kus saab mõnusalt supelda. Sündmuste korraldamiseks on meeskonnal nii vajalik kogemus, inventar kui ka tehnika. Samuti saadakse suurepäraselt hakkama toitlustamisega. Lasketiir, tugitoolijalgpall, luuavise, kanuud, spordiväljakud, mullijalgpall – kõik need on aktiivse puhkaja silmis väga hinnas ja kohe Nõiariigi lähedal. Sealsamas asub ka Liikluslinna lõbustuspark, kus on üle 20 atraktsiooni.

Perega saab majutuda salapärases ja omanäolises neljakohalises nõiamajas. Kusjuures lastele on ümbruskonnas palju põnevat. Maanteemuuseumis saavad lapsed osa endisaegsest teedeloost ja proovida oma teadmisi liiklusest, Pokumaal on võimalik kohtuda Edgar Valteri joonistatud raamatukangelaste maailmaga, aga vahva elamuse saab ka Munamäe torni ronides ja Tamme-Lauri tamme kallistades.

Mida kõike Nõiariigis veel teha saab, näed kodulehel.

Cantervilla Loss – kogu perega lustima

Põlvamaale Pikajärve külla saabujat tervitab juba eemalt suursugune maakivist mõisakompleks uhke lossiga. Lossi kõrvalhoonetes ja välialal tegutseb Lõuna-Eesti suurim mängumaa, kus on omavahel põnevalt ühendatud minevik ja kaasaeg.

Atraktsioone leidub nii palju, et mängumaale tasub jääda terveks päevaks. Alustada võib veepargis hullamisega ja liuradadel liuglemisega või proovida hoopis Eesti kõrgeimast veetuubirajast alla kihutada, kuid leidub ka atraktsioone, kus on vaja osavust ja kiirust, nagu lasermängus, hobuste võiduajamisel, pallirallis või tuletõrjemängus. Mõned atraktsioonid on aga sellised, mis panevad südame kiiremini lööma, näiteks mitmed erinevad karussellid ja rongisõidud, õuduste labürint, kardisõit ning põrkeautode sõit.

Samas on külastajad tunnistanud, et Cantervilla Loss jääb neile meelde atraktsioonide pärast, millega nad kuskil mujal kokku pole puutunud. Muidugi meeldib lastele ka batuutidel hüpata ja ronimisväljakul ronida, aga Cantervillas on palju heas mõttes eriskummalisi atraktsioone, mis pakkusid lastele uutmoodi põnevust.

Kel jäi ühest päevast väheseks, saavad majutuda muinasjutulises lossi peretoas ning nautida mõisahärraks ja mõisaprouaks olemist. Lossi restorani terrassilt avaneb maaliline vaade Pikajärvele ja mõisapargile ning see ongi koht, kus perega õhtusööki nautida ja end erilisena tunda.

Cantervilla Loss pakub majutust aasta ringi kuni 90 inimesele.

Cantervilla Lossi mängumaa on avatud 01.06–19.08.2019

Teemapargi hinnainfo kodulehel.

Lisainfo telefonil 5340 3523 ja info@cantervilla.ee.

Vaibla puhkekeskus – Võrtsu ääres on võrratu

Vaibla puhkekeskus asub kauni Võrtsjärve põhjakaldal, kus külastajad saavad nautida imelist rannapuhkust, aktiivseid tegevusi ja sumedaid suveõhtuid. Männimetsa ja liivase järverannaga puhkeala on sobilik nii perepuhkuseks kui ka suvepäevade, õppepäevade, noortelaagrite ja koolituste korraldamiseks. Puhkekeskuses on muul ja rannapromenaad, suvekohvik, paadilaenutus, kalastamise võimalused, rannavõrkpall, laste mänguväljak ja külakiik – kõik selleks, et külalisel oleks võimalik mõnusalt ja aktiivselt puhkust veeta ning oma energiavarusid täiendada.

Lastega peredele on puhkekeskuses palju avastamist. Nii ootavad väikeseid sõpru peale mänguväljaku ees veel maastikumäng-viktoriin, värvimislehed, hiiglaslik õuekabe ja lauamängud. Aga mitte ainult! Ümber Võrtsjärve kulgeb märgistatud rattarada, mis läbib ka Vaiblat. Miks mitte võtta ette üks vahva perekondlik rattaretk.

Perepuhkus ei pea olema aga ainult üks suur meelelahutus. Vaibla ümbruskond on rikas erinevate vaatamisväärsuste poolest, nii et meelelahutuse saab hõlpsalt siduda haridusega. Selleks sobib hästi näiteks Võrtsjärve järvemuusem, kus saab näha Eesti järvedes ja jõgedes esinevaid kalu, veetaimi ja põhjaloomi. Niisamuti tasub vaatama minna Ahuoja rändrahnu ehk Kalevipoja tooli – miks mitte tutvustada pere noorematele külastuse käigus meie rahvapärimust. Kaugel pole ka Rõngu vasallilinnus ja Meleski klaasimuuseum.

Tutvu Vaibla puhkekeskuse suveürituste kalendriga ja kiirusta kohale, sest suvi on lühike ja Võrtsu ääres on võrratu!

Vaata lähemalt Vaibla puhkekeskuse kodulehelt.

Linnanmäki – Helsingi lõbusaim linnaosa

Linnanmäki on Põhjamaade suurim lõbustuspark, mis asub Helsingi keskilinnas. Juba peaaegu 70 aastat on see olnud üks armastatumaid meelelahutuskohti nii kohalike elanike kui ka Helsingi külaliste seas ning seda nimetatakse isegi Helsingi lõbusaimaks linnaosaks. Üle 40 atraktsiooni, kümned mängud, suhkruvatikool, 4D-kino, popkornivabrik, veelabürint, loteriimängud, kohvikud ja restoranid – et jõuaksite külastada kõiki neid kohti, varuge aega vähemalt terve päev. Osta kogu päeva käepael (42 eurot) kassast või internetist ja veeda mõnusalt aega kõigil atraktsioonidel hommikust õhtuni. Juhul kui tahad juba järgmisel päeval tagasi minna, saad pargist lahkudes käepaela uue vastu vahetada ainult 14 euro eest.

Linnanmäki lõbustusparki on lihtne minna, sest see asub Helsingi kesklinnas. Hüppa trammile või liigu jala, teel olles saad nautida suvise linna vaatamisväärsusi. Parkimiseks on mitu mugavat teenust, mis võimaldavad auto odavalt terveks päevaks parkida. Sissepääs parki on alati tasuta. Lisaks sellele on kümme atraktsiooni täiesti tasuta, sealjuures vaatlustorn.

2019. aasta uudis on Ameerika mäed Taiga. See tõotab kujuneda kõige põnevamaks Ameerika mägede atraktsiooniks terves Põhja-Euroopas, sest võimaldab kogeda lendamise võlu. Otsusta ise: kiirus 106 km/h, maksimaalne kõrgus 52 meetrit, teekonna pikkus 1104 meetrit, pluss neli täispööret üle pea. Taiga avatakse 18.6.2019.

Lõbustuspargis korraldatakse aeg-ajalt ka vahvaid sündmusi. Sügisel toimub näiteks Linnanmäki lõbustuspargis kaks vägevat festivali: õudusfestival iik!week! (7.–22. september, välja arvatud E ja T) ja valguskarneval (10.–20. oktoober).

Linnanmäki on avatud kuni 20. oktoobrini. Tutvu Linnanmäki ja kõigi külastajatele mõeldud teenustega lähemalt eestikeelsel veebilehel või vaata lähemalt Facebookist või Instagramist.

Linnanmäki lõbustuspark kuulub Lastepäeva Sihtasutusele ja kogu tegevusest saadav tulu läheb heategevusele.