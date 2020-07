10 põhjust, miks reisida Jūrmalasse

Lielupe on osa Jūrmala kuurordist. See asub kuulsa Jomase jalakäijate tänava lähedal, kuid on samas rahulik ja värske. See on koht, kus saate korrastada oma mõtteid, jalutades männimetsas või vaadates päikeseloojanguid, mis on ilmselt Euroopa kauneimad.

Anname teile kümme põhjust, miks minna Jūrmalasse. Majutuskoha soovitame aga valida rahulikku Lielupesse, kuhu saate pärast tegusat päeva naasta.

Rand ja välibassein

Kui armastate ujuda või päevitada, on Lielupe selleks ideaalne koht. Hommikul saate nautida värskendavat merd, aga pärast hommikueinet lesida ujumismadratsil Lielupe hotelli välibasseinis. Kujutage ette, et olete reisil ja teil on olemas kõik, mida vajate: soe päike, Aperol Spritz, sametpehme vesi ja põnevad vestlused …

Piknik

Piknik rannas ei kuulu enam ainult filmidesse. Lielupe rannas täituvad romantilised unistused päriselt. Nautige mereäärset piknikku ja lõõgastavat tuult. Lielupe hotelli restoranimeeskond paneb kokku piknikukorvi teie soove arvestades.

Ragakāpa looduspark

Ragakāpa looduspark on kaitsealune loodusala, mis on rajatud selleks, et säilitada vanade männimetsadega kaetud liivaluiteid ja mereranniku bioloogilist mitmekesisust. 17 meetri kõrgune Ragakāpa liivaluide on alates 1962. aastast riikliku kaitse all. Parki on rajatud kaks loodusrada, et tutvustada külalistele territooriumi loodusväärtusi. Üks radadest viib läbi männimetsa, on umbes kaks kilomeetrit pikk ja koosneb enamasti laudteedest.

Dzintari metsapark

Park on mõeldud nii aktiivse kui ka lõõgastava puhkuse huvilistele. Saate veeta aega laste, pere ja sõpradega, teha sporti ning nautida männihõngulist õhku. Pargis on mänguväljakud eri vanuses lastele, rajad rulluisutajatele ja jalakäijatele, rulapark, tänavakorvpalliväljakud, kohvikud, parklad ja tualetid. Park on avatud terve aasta. Vaatetorni platvorm on 33,5 meetri kõrgusel. Tornil on 12 rõdu ning see on metsapargi lahtiolekuaegadel kõigile avatud.

Dzintari metsapark on populaarne perede seas. Just nagu Lielupe hotell, kus perega peatuda ja üks rõõmus puhkus veeta.

Liblikamaja

Džunglid on lähemal, kui oskate arvata. Jūrmala liblikamajas näete eksootilisi ja värvilisi liblikaid, mis on pärit kaugetest džunglitest ning mitmesugustest kliimatingimustest. Jūrmala liblikamaja on oma ehituselt ebatavaline, kuna see on kuplikujuline.

Suure Ķemeri raba rada

Muidu vaevu ligipääsetava Suure Ķemeri raba rajal leiate hõlpsasti tee läbi sambla, kidurate mändide, sügavate laugaste, pisikeste süngete järvede ja sookailu. Laudtee on ehitatud puidust ja see kulgeb kahe ringina. Lühem ring viib esimese maalilise järveni, pikem aga võimaldab näha maastikku vaatetornist.

Varahommikune jalutuskäik uduses rabas võib olla väga romantiline. Parimaks nädalavahetuseks oma armastatuga vali romantiline öö Lielupe hotellis.

Kepikõnd

Tehke üks rahulik või mõõdukat pingutust nõudev jalutuskäik mööda lugematuid maalilisi loodusradu, mis viivad läbi männimetsade, ja saate peagi nautida ideaalset vaadet Läänemerele. Keppe saab rentida Lielupe hotelli spaa ja lõõgastuskeskuse vastuvõtulauast.

Elektriline sõit

Hoogsaks linnaavastamiseks soovitame sõita golfiauto või elektritõukerattaga. Mõlemat saab rentida Lielupe hotellist aadressil Bulduru prospekts 64/68.

Jalgrattasõit

Üha enam Jūrmala külalisi otsustab kuurorti avastada jalgrattaga mööda linna sõites. Suuremal osal linnast on jalgrattateed, mis võimaldavad harrastada vabaõhutegevusi, nautida värsket õhku, näha ajaloolist kesklinna, ilusat puitarhitektuuri, mereäärset maastikku ja randa. Saate valida nelja valmis marsruudi vahel või luua päris enda marsruudi.

Riiale lähedal

Pealinn Riia on 30-minutilise auto- või rongisõidu kaugusel. Seal saate imetleda kaunist vanalinna, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Avastage energilist Riiat ja naaske rahulikku Lielupesse.

KUS ÖÖBIDA



Lielupe by Semarah Hotels – ühtaegu elav ja hoolitsev

Peaaegu et unenäolises Jūrmala männimetsas peituv Lielupe hotell aitab igapäevarutiinist välja astuda. Lielupe hotell on ideaalne sihtkoht põnevaks ja meeldivaks meelenaudinguks. Selles Jūrmala neljatärnihotellis on 264 stiilset tuba, restoran, ruumid hoolitsusteks, lõõgastuskeskus ja suvine välibassein. Parima hinnaga e-broneeringud saate teha siin.