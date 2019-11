Ott Tänak? Heh, kes see veel on!

Sedasi vastab esimene ettejuhtuv Tbilisi taksojuht, kui istud lennujaamas tema autosse ja teed juttu maailma parimast rallisõitjast. Hetk hiljem saad teada, miks.

Liiklus pealinnas ja kogu Georgias on nagu keemiaõpiku molekulide liikumise peatükist maha kirjutatud – kaootiline. Kus maha märgitud üks rida, sõidab kõrvuti vähemalt kaks autot ja kohe tuleb juurde kolmas. Ristmikust vastassuunas üle põrutav auto, kah mul ime, neid on siin mitmeid. Ja olgu linn väike või suur, plekksepp juba tööta ei istu. Käia Georgias ja mitte näha mõnd plekimõlkimist – seda pole olnud.

Plekkseppade kõrval õitseb ka pahtlimüüjate äri.

Iga automees on siin meister, maailmameister, ja seda üritab sulle tõestada ka too taksojuht, kes, sina pardal, lennujaamast nagu kuul vintpüssirauast linna poole tulistab. Eestist, liiklusviisakuse poole roomavast riigist siia sattunule osutub see esimene sõit parajaks šokiks. Nädal hiljem mõne väikebussiga mägiteel loksudes ei tee sa enam märkamagi, kui sohver, ühes käes telefon, teises õun, kirikust möödudes risti ette lööb. Turist harjub kõigega ja õpid sinagi lõpuks Tbilisis teed ületama osavusega, mida kohalikud juba emapiimaga endasse imevad.

Georgia tänavatel liigub õnneks ka sõidukeid, mis jalakäijale ohutud – aeglased ja lärmakad. Vanasõidukisõpradele on maa tõeline kullaauk.

Autosõidust sa Georgias ei pääse

Andis jumal georglastele teed, kaitseb ta ka kõige halva eest, arvavad paljud juhid ja kinnitavad armatuurile „kindlustuse” – lamineeritud paberilehele trükitud autojuhi palve või risti. Saatusesse paistavad uskuvat paljud, kes mägiteedel rooli keeravad. Kuid nüüd pane tähele, turiste teenindavad firmad on väga hästi kursis muu maailma kommetega ja erinevalt kohalikest rallimeestes ka rooli taga äärmiselt tasakaalukad – ei ürita igal meetril teistest rattajagu eespool olla ega pane auto juhitavust pidevalt proovile.

Kuna vahemaad riigis on mõõdukad ja autoga läbimiseks mugavad, tuleb sul nii ehk naa moel või teisel maanteed mööda reisida, liigud siis Tbilisist Bathumisse, Kahheetiasse või põhja poole Kazbeki kanti. Liinibussidega sinna sõita on tüütu ja aeglane, aga huvitav, autoga saad ruttu. Millise juhiga, seda otsustad ise. Või rendi auto – viimast kohalikud ei soovita, isegi siis mitte, kui oledki Ott Tänak.

Ole seal liikluses siis jumala eest ettevaatlik!