Põlvamaa – pisike Kagu-Eesti pärl

Võib julgelt öelda, et Postitee on Eesti suurimaid vabas õhus asuvaid mälupiirkondi, sest lisaks ajaloolisele Postiteele, mis on läbi aastasadade säilitanud oma eheduse, saab Postiteel justkui kiire ülevaate Eesti ajaloost. Postitee äärde jäävad lisaks kunagistele külakõrtsidele mälestusmärk metsavendadele, kes hukkusid lahingus punavägede vastu, ja ka Punaarmees sõdinud hiinlastele, kes langesid Vabadussõjas. Karilatsi Vabaõhumuuseumis saab ülevaate mitte ainult kunagisest talumajapidamisest, vaid näeb ka seda, milline oli nii kunagine külakool, vallamaja, vaestemaja kui ka magasiait. Postitee üks pärle on Varbuse postijaama rajatud Eesti Maanteemuuseum, kus on Ida-Euroopa suurim tee-ehitusmasinate kogu ning mis pakub põnevust ja lusti nii lastele kui ka täiskasvanutele.