Sel suvel seikle Eestimaal! Suvi tuleb ilus, Selveri ausõna

Selveri kauplused asuvad liikluse sõlmpunktides ja on seega lihtsasti ligipääsetavad. Arvestame oma kauplustes sellega, et kõigil oleks mõnus – nii kiireid ampse ostval kui ka suuremaid sisseoste tegeval kliendil. Kaubamaja Grupi osana kehtib Selverites Eesti suurim ja populaarseim lojaalsusprogramm Partnerkaart. Rohkete pakkumiste kõrval annab see eriti mugava võimaluse kaupluses ostud kiirelt ja lihtsasti ära teha. Siin tuleb appi SelveEkspress – Eesti mugavaim iseteenindus, mis on saadaval kõigis meie kauplustes. SelveEkspressi puldiga võid ostud kiirelt juba riiulivahes oma isiklikku kotti skaneerida, poest väljudes jääb üle vaid kaarti viibata ja ongi ostud tehtud!