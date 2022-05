Mitmekesine Lääne-Virumaa võlub mere, mõisade, maitsete, metsade ja muusikaga

Kuidas kogeda vanema aja hiilgust, täiendada oma teadmisi ajaloo ja kultuuri vallas ning nautida selle kõige kestel ka moodsama aja mugavust või meelelahutuslikku teenust? Üks võimalus on külastada mõnda kuulsat Eestimaa mõisa. Nende seast uhkemaist asuvad koguni kolm just Lääne-Virumaal: Palmse mõis, Sagadi mõis ja Vihula mõis. Kõik tuntud, ilusad ja väärikad. Vaadakem näiteks Vihula mõisa – 2020. aastal Euroopa parimaks ajalooliseks hotelliks nimetatud mõisas kohtuvad 16. sajand ja tänapäev. Mõis on renoveeritud ajaloolise olemuse säilitamist ja külastajale kaasaja mugavuste pakkumist ühendades. Vihula mõis on ühtlasi butiikspaa, mis pakub mitmeid hoolitsuste ruume ja saunasid, basseini ja päikeseterrassi. Mõisas on 78 toaga hotell, restoran ja laste mängutuba, mis kombineerituna toovad harjumuspärasesse argipäeva ideaalset vaheldust. Võrdselt väärikad on muidugi ka Palmse ja Sagadi mõis – mõlemal unikaalne sisu, ajalugu ning kaasajaga kohandatud võimalused, mille loetlemiseks jääks paaristki leheküljest selgelt väheks. Lisaks hotellile ja restoranile on Sagadi tuntud oma metsamuuseumi poolest ning Palmse mõis-vabaõhumuuseumi näol on tegu tervikliku mõisakompleksiga parkide, aedade ja ajalooliste hoonetega, mille tunnuslauset „Ajalugu elab siin” rõhutab mõisatubadesse üles seatud täiuslik ekspositsioon omaaegsest mõisaelust. Kõik siin jätab mulje, justkui mõisahärra oleks vaid hetkeks majast väljunud ja kohe-kohe taas saabumas. Külaliste päralt on lisaks töökojad, koolituskeskus, palmimaja, romantiline restoran ja rahvuslik kõrts. Külastaja saab siin tellida nii eksklusiivse pikniku vanas õunapuuaias kui ka uhke kaarikusõidu mõisa valdustes.