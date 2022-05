Suvi ilma Pärnut külastamata, see ei lähe mitte!

Pärnus toimuvad nii aktiivne siseturism kui ka harivad koolitused ja konverentsid aasta ringi, kuid just suvi on aeg, mil valge liivarand, soe merevesi, kaunid tänavad, kohvikud, klubid ja kontserdid tuhandeid inimesi kõikidest Eestimaa nurkadest kokku meelitavad. Tullakse nii üksi, kaksi kui ka koos pere või sõpruskonnaga. Ühest küljest inimeste loodud võimalused, teisest küljest Pärnu loodus ja eriline atmosfäär – kombinatsioon, mis lausa soodustab aja maha võtmist ja puhkamist.

Pärnusse koos terve perega reisimine pole mitte lisavaev, vaid lisarõõm. Veekeskused, loomafarmid (Alpakafarm, Teispere talu, Küti-Uuetoa linnufarm), Liblikamaja, laste mängutoad, Lottemaa, mänguväljakud, miniloomaaed, erinevad teemamuuseumid (Eesti Muuseumraudtee, Automuuseum, C. R. Jakobsoni talumuuseum, Tori Hobusekasvandus), seikluspargid, söögikohad ja palju muudki loovad puhkusest pere pisematele vahva mälestuse.

Suur ja avastamist vääriv mängumaa on laste jaoks loomulikult ka Pärnu rand. Madalaveeline ja kiiresti soojenev liivarand sobib ideaalselt lastega peredele, sest seal on rahulik. Pärnu keskrannas on lastele mängimiseks ka tuntud rannaelevant. Samuti täitub Pärnu juba üle kümne aasta igal suvel väikeste jalgpalluritega, sest siis toimub rahvusvaheline lastejalgpallivõistlus Summer Cup.