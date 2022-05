Ryanair hoiatab: sel suvel tõusevad lendude hinnad

Lennufirma tegevdirektor Michael O'Leary eelduste kohaselt tõusevad hinnad "kõrge ühekohalise protsendi võrra".

Siiski praegu on nende piletihinnad veel madalad ning seda seepärast, et suurendada reisijate arvu ja aidata ettevõttel pandeemiast taastuda. Täna teatas ettevõte aastasest 355 miljoni euro suurusest kahjust, mis on tingitud nii koroonaviirusest kui ka Venemaa agressioonist.

"Nii suur nõudlus"

Tegevdirektori sõnul on suve kõrgperioodil hinnad kõrgemad, kuna Euroopa randade järele on suur nõudlus. "Ja need hinnatõusud jätkuvad veelgi," lisas ta.

Samas arvab ta, et järgmisel talvel on hinnad taas madalad. "Kuid praegu on veel vara öelda. Praegu valitseb teatav hirm majanduslanguse ees ning majanduslanguse ajal läheb peale odavaim teenusepakkuja. Ühendkuningriigis ja Euroopas on selleks Ryanair, meie suudame madalamaid hindu hoida," sõnas tegevdirektor.

Viimase hetke pakkumisi ei tule

Puhkusepakkumiste hiiglane Tui on öelnud, et suvised broneeringud jõuavad sel aastal peaaegu 2019. aasta tasemele. Samas hoiatavad nad, et viimase hetke pakkumisi peaaegu et ei tehta.

Muuhulgas hoiatab Ryanairi tegevdirektor, et sel suvel on lennujaamad rahvast pungil ning seega tuleks varem kohale tulla, et turvakontrolli läbimiseks piisavalt aega jääks.