Kas teadsid? Tegelik põhjus, miks enamik maailma lennukeid on valget värvi

Valge pole sugugi lennukikere loomulik värv. Peamine põhjus, miks lennukid valgeks värvitakse, on seotud päikesevalgusega. Valge värv peegeldab päikesevalgust ja ka -kuumust. Sellega vähendatakse nii ülekuumenemist kui ka potentsiaalse päikesekiirguse kahju riske. Põhimõtteliselt on see nagu päikesekaitsekreemi kasutamine. Kui päikeselisel päeval kanda tumedat särki, siis kuumeneb ka inimene rohkem, kui heledates toonides riideid kandes.

Jahedam lennuk tähendab ka väiksemaid jahutuskulusid pardal. Kuid küsimus pole vaid raha kokkuhoius. Olulisimad lennukikere detailid, mida valgeks värvimisega kaitstakse, on plastikust ning plastsegu materjalidest tehtud detailid: süsinikkiud, klaaskiud jne. Neist materjalidest on valmistatud lennuki ninakoonus, mis omakorda on ka läbipaistev, kuna selle taga on radarid. Moodsates lennukites on ka juhtimispuldi pinnad valmistatud materjalidest, mis vajavad kaitset kuumuse eest. Sellised pinnad värvitakse samuti valgeks või siis helehallidesse toonidesse.

Kuid on olemas ka värvikirevamaid lennukeid. Selles pole midagi halba, kui lennuk on siiski värvitud värvikirevaks. Lihtsalt värviga kipub aja möödudes juhtuma see, et see oksüdeerub. Kui midagi värvida punaseks, siis pärast mõnda aega päikese või räsivate ilmastikuolude käes viibimist muutuvad kirevad toonid heledamaks.

Mõned lennufirmad on proovinud lennukikere üldse mitte värvida. Sellisel juhul on kere metallivärvi. Selline kere vajab aga palju rohkem hoolitsust.

Allikas: Tech Insider