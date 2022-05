Raplamaa rabab sind jalust!

Pärleid täis paik

Et muuta Raplamaa puutumatu loodus käegakatsutavaks ja tuua see peaagu et koju kätte, oleme kokku pannud väikese ringreisi Raplamaal, mille käigus saab ära näha kõik ajalugu ja ilu täis kohad, mis liiga tihti pealinna varju jäävad. Neid kohti on tore külastada nii lastel kui ka veidi suurematel, nii et võta kaasa oma pesamunad, silmarõõm, parimad sõbrad või vanemad ja sea suunaks rabav Raplamaa.

Kas teadsid? 1936. aastal leiti Rabivere rabast turba kaevamise käigus mumifitseeritud naisterahva keha.

Raplas asub Eesti ainuke kahe torniga maakirik.

1343. aastal algas Raplamaa aladelt Jüriöö ülestõus.

Rabivere rabas asuv Kõnnu järv sobib hästi väikseks peatuseks, et pealinnast tulles saada esimene korralik sõõm rabaõhku. Järv jääb parklast vaid veidi vähem kui kilomeetri kaugusele, tänu millele on see jõukohane matk ka õige väikestele. Pärast lühikest jalutuskäiku mööda metsarada avaneb suursugune vaade Kõnnu järvele, kus soovijad saavad iga ilmaga nautida ka rabasuplust. Kui päevakava väga tihe ei ole, saab ette võtta ka jalutuskäigu ümber järve, mis teeb raja pikkuseks umbes 3 kilomeetrit.

Kuimetsa karstiala pakub aga hoopis teistlaadi põnevust. Eesti suurimal karstialal saad sisse pugeda karstikoobastesse ja teha tutvust veel mitme erineva karstivormiga. Kõige uhkem neist on kahtlemata 12 meetri pikkune ja 8 meetri laiune kõlakojakujuline koobas, kuhu sisse huvilised vabalt uudistama mahuvad.

Kui matk kõhu tühjaks on teinud, siis on Paluküla hiiemägi imetore koht mõnusa pikniku pidamiseks. Hiiemägi, mis on Loode-Eesti kõrgeim tipp (106 meetrit merepinnast), jääb Tallinna-Viljandi maanteelt Paluküla poole pöörates vaid 5 kilomeetri kaugusele, nii et sobib hästi peatuspaigaks pikemal teekonnal olijatele, et jalgu sirutada ja ilma nautida. Mäe lähistelt saab alguse ka Paluküla-Loosalu matkarada, mis viib Eesti suurima rabajärve, Loosalu järve juurde.

Mukri raba vaatetorn ootab kõiki rabahuvilisi ja neid, kes tunnevad kaunitest vaadetest suurt rõõmu. 18 meetrit kõrge vaatetorn jääb kahekilomeetrisele Mukri raba loodusrajale, kust ei puudu laukad ega rabajärved.